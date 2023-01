La murga Los Twitty’s celebra este año medio siglo de vida y regresa al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con fuerza tras dos años retirados por decisión propia por la pandemia de la covid-19. Su presidente José Armando Talavera Fleitas, uno de los fundadores del grupo -71 componentes- reconoció esta semana que «costó arrancar» tras el parón pero que el 25 aniversario ha sido motivo suficiente para devolverles la ilusión.

Este sábado, tras meses de ensayo, la murga se volvió a colocar el disfraz y se subió a la tarima de Infecar para presentar la propuesta que llevarán al Santa Catalina. «Hacemos crítica a la política insular, a la capitalina y a las decisiones que se tomaron durante la pandemia; solo de pasada porque tras dos años sufriendo no es plan de recrearse otra vez en ello», comentó Talavera, que añadió que no descubrirán «todas las cartas» porque hasta el día 13 de febrero, fecha en que les toca actuar en el Carnaval capitalino, se pueden dar muchas pistas a los grupos.

El presidente de la murga José Armando Talavera Fleitas reconoce que tras dos años de parón por la pandemia «nos ha costado arrancar»

José Armando Talavera es uno de los fundadores de la murga, que surgió en 1993 entre un grupo de amigos de Los Rockefeller. «Decidimos poner fin a nuestra andadura en la murga. A mi me habían hecho propuestas otros grupos pero no me había decidido. Un día aparecieron siete amigos por casa y comenzaron a tocarme la pita desde la calle para que me uniera a Los Twitty’s. Así llegué al grupo. Mi objetivo ha sido siempre consagrarlo, lograr que tuviera un estatus. Y cuando lo consiga me retiraré y me iré al parque a verlos con mi bolsita de pipas», explicó Talavera.

El presidente de la murga, que lleva 35 años en el Carnaval, comentó irónico que «por más que lo intento» el grupo no le deja marchar. «Cada año me rodeo de gente con más ganas, con más preparación y me lo ponen muy fácil para continuar trabajando. Este año ha sido muy duro, todo nos ha ido en contra. Hemos tenido problemas con el vestuario, con las letras, no estábamos muy arriba tras los dos años de parón en los que hemos conocido otra vida, pero todo eso dura un momento. Al final hemos logrado todo lo que queríamos porque hay mucha gente superilusionada y mucha que nos arropa», añadió.

En estos 25 años de trayectoria, los premios les avalan. Entre ellos, dos de los más valorados: Tomás Pérez a la mejor letra (2002 y 2019) y el premio Criticón (2012, 2014 y 2015). Además de otros galardones en Agüimes, Arguineguín y Carrizal. «Somos la primera murga que en su primer año de salida conseguimos un premio. Eso nos consolidó como grupo. La gente ha sido muy fiel, la mayoría ha mantenido», recordó.

La crítica ha sido una de sus señas de identidad, aunque en los últimos años han derivado más hacia la ironía y el humor. «Nos desenvolvemos bien en la crítica, pero no queríamos encasillarnos. La gente nos pedía algo más en nuestras actuaciones y decidimos hacer algo más de humor, que no es nada fácil», agregó el presidente de la murga, que confía llegar este año a la final murguera y lograr el primer premio de interpretación.

«No hemos conseguido nunca el primer premio en la capital, y eso es súper, súper, raro. Todos los años la murga que logra el premio Tomás Pérez, a la mejor letra, consigue el primero de interpretación. Nosotros somos los únicos que teniendo el Tomás Pérez no poseemos el de interpretación. No lo entendemos; esa incógnita está por resolver», recalcó José Armando Talavera al argumentar por qué no han llegado aún al primer podio en Santa Catalina pese a gustar con su acidez al jurado y a los medios de comunicación.

En su historial carnavalero también ha habido polémicas. Un año fueron acusados de plagio por una estrofa y a punto estuvieron de no salir en la final del Carnaval. «No hubo plagio, fue una acusación gratuita. Salimos en los medios nacionales y parecía que habíamos atracado el Banco Central. Solo se utilizaron las ideas de la canción de un cantautor a nuestro terreno; llegamos incluso a contratar un abogado por temor a que nos acusaran de algo pero al final aquello no llegó a nada, se quedó en una anécdota. Pero nos hicieron mucho daño; estábamos además entre las murgas favoritas», contó el presidente sobre aquel feo episodio que puso a la murga en el ojo del huracán.

Y también una «espinita clavada» en 2020, cuando pretendían jugar con el público, y hacer que subiera al escenario, en su actuación de figuritas del Tetris y, tras presentar un proyecto a la organización del Carnaval, contar con el permiso y ensayar durante dos meses, se lo denegaron a pocas horas de subirse al escenario. «Nos chafaron la actuación», recordó el presidente de Los Twitty’s, que pide revisar la normativa para mejorar la actuación de los grupos, acotada por el número de personas que puedan subir al escenario.