Se acercan unas fechas claves para el Archipiélago canario. A principios de febrero da comienzo la celebración de los carnavales en multitud de puntos de las Islas. Y los de este año serán especiales, después de casi tres años sin poder vivirlos con plenitud. A pesar de esto, hay una verdad impepinable, no a todo el mundo le atraen estos festejos.

¿Es usted unas de esas personas a la que las carnestolendas no le atraen nada, en más, le provocan somnolencia? ¿Se considera el 'grinch' de los carnavales? ¿Mientras sus amigos idean qué disfraces ponerse o dónde comprarlos, mira el reloj o el móvil sin disimulo? No siente la misma ilusión que sus allegados a la hora de planear la agenda para disfrutar de las carnestolendas. No es problema alguno. Ya que le ofrecemos algunas ideas para que estos festejos se le pasen con mayor celeridad.

Si quiere alejarse del centro de atracción que resulta el escenario del carnaval para muchos de sus congéneres, aquí le dejamos algunas perlas para su uso personal. Aunque le parezca difícil porque los festejos de Don Carnal llegan a cualquier punto de las Islas.

Viajar lejos

Una de las opciones es viajar a otro punto de la geografía nacional o internacional. Todo depende de su capacidad monetaria y las facilidades que tenga para disponer de esos días. Si usted ha sido previsor puede planear un viaje que le aleje de estas fiestas durante, al menos los días grandes.

Uno de los puntos geográficos más socorrido por muchos canarios, en estos días carnavaleros, es Madrid. La capital de España ofrece siempre muchas distracciones que lo alejan de las fiestas carnavaleras. A pesar de que, el carnaval cada vez es una fiesta más extendida por muchos lugares, no en todos se vive con la intensidad que en Canarias.

Por esto, Madrid es una buena opción para 'distraerle' de las carnestolendas. Sus teatros y salas ofrecen desde musicales, hasta obras teatrales, tanto modernas como clásicas. Sus numerosos museos y salas culturales siempre ofrecen exposiciones o espectáculos a las que acudir. Siempre que la cultura sea su preferencia.

Otra de las distracciones que ofrece la capital española son sus tiendas low cost, las tiendas de las firmas de moda más famosas. Cuenta, además, con grandes superficies comerciales e incluso varios parques de atracciones a los que acudir para matar el tiempo en su escapada carnavalera. O también, es una idea hacer turismo gastronómico y disfrutar de la multitud de sabores a los que invita la capital del reino.

Opciones insulares

Pero si no quiere desplazarse más allá de su frontera insular, cada una de las ocho islas tiene lugares de ocio a los que huir del carnaval. A pesar de que, en la actualidad, casi todas las localidades cuentan con su parcela carnavalera programada.

Los hoteles o casas rurales son una alternativa muy atrayente. Pasar unos días de relax alejado del bullicio y la música de verbena carnavalera. Tanto el sur como el norte de las Islas cuentan con múltiples e interesantes ofertas para elegir. Puede disfrutar de caminatas al aire libre. Momentos de ocio leyendo un buen libro al calor de una chimenea. O simplemente, sentándose en la arena junto al mar, pasando el tiempo con el rumor de las olas de fondo.

Otra elección, realizar una agenda con aquellos establecimientos que le han recomendado conocidos, familiares o compañeros de trabajo para degustar platos únicos y suculentos. Realice un tour gastronómico y empape sus papilas gustativas con los mejores platos de esos locales de comida. O adquiera los mismos y lléveselos en sus caminatas por el monte o a su día de playa.

Tranquilo en casa

Si lo suyo es estar tranquilo en casa, no hay problema. Las plataformas digitales atesoran todo tipo de series, películas e incluso musicales para ver sentado cómodamente en el sofá de su casa. Adquiera todo aquello que necesite para esos momentos. Acuda a su supermercado favorito y compre todos aquellos snacks que le apetezcan. Y acompáñelos de refrescos, zumos o su bebida favorita.

Para los que elijan esta opción, recomendamos varias series españolas que pueden hacerle pasar un buen rato: Smiley, Machos alfa, Apagón, La Unidad. Ficciones que van desde la realidad diaria a la acción más trepidante.

Y si lo suyo son las películas puede encontrar las últimas novedades del mercado fílmico que están accesibles en las grandes plataformas como Netflix, HBO+, Movistar o Disney. Y si por un casual es usted un nostálgico, siempre puede volver a ver aquellas series míticas como Perdidos, Juego de Tronos, The office (esta además, puede ver las dos versiones, la británica y la estadounidense) o Las Chicas Gilmore.

Sin embargo, si lo de usted es lo novedoso siempre hay opciones para todos los gustos, desde las típicas de asesinos en serie Dahmer, o Mentes Criminales evolution, o cualquiera de los actuales 'thrillers' que llegan desde los países nórdicos: Atrapados, Deadwind, The Rain o Los crímenes de Fjällbacka.

Chef de madrugada

Si finalmente no puede elegir ninguna de las opciones anteriores, porque su entorno es carnavalero y no puede escapar de él, no se preocupe, hay otra salida. Explíqueles su coyuntura y contexto a sus seres queridos, sea sincero y directo. Añada que es furibundo seguidor de master chef y que su ilusión es convertirse en un cocinillas. Exponga con todo lujo de detalles que si ellos salen a disfrutar de la fiesta, usted se quedará en casa a esperarles entre los fogones.

Salga, haga una compra para sus amigos y familiares como si no hubiera un mañana. Les puede convencer de que su casa será un calco del tradicional Pepe Chiringo. Cuando ellos vuelvan a casa derrotados de tanto bailar y con un alto contenido de alcohol en sangre ahí estará entre fritangas y condimentos. Su cocina estará a tope de 'power' con panes de todo tipo, hamburguesas, papa fritas, salchichas, lomo, pechuga de pollo. Todo esto acompañado de una gran variedad de salsas para aderezar la comida. Y para los más 'healthy fooder' habrá ensaladas varias y agua en cantidades ingentes.

Con esta última elección, podrá escapar del carnaval y a la vez no decepcionar a sus más allegados. Les dará una razón para salir sin remordimientos por dejarlo a usted en casa.

Por último, si no puede escapar del ambiente ni de la presión social de sus familiares y allegado, déjese llevar. 'Póngase su mejor mejor disfraz y vaya al carnaval', que al fin y a la postre, son unos días en los que compartirá experiencias y risas con todos ellos.