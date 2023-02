“Conocer a Andy Warhol en aquella época hubiera sido muy curioso”

¿En qué elementos se ha inspirado para diseñar Studio 54?

En el estudio hicimos un recorrido histórico por la época del año 77, que fue cuando se inauguró esta discoteca; que solo estuvo abierta 33 meses pero que tuvo una gran repercusión. Hemos convertido Santa Catalina en una gran discoteca y hemos hecho guiños a los iconos más simbólicos de Studio 54 para hacer la escenografía como son la luna con cara, que tenía la discoteca, y que venía a decir que la noche prevalecía sobre el día. Ese día se simboliza también con una corona de led, que es una réplica exacta de la que existía en Studio 54. También hay guiños al mundo disco como es la bola de espejo tan característica; y para el set de presentadores hemos utilizado la tipografía original del primer cartel que se hizo para la apertura del local, que es una tipología Broadway que todo el mundo conoce. Otra pieza simbólica son los labios gigantes, que no solo evocan a los Rolling Stones, sino a una boca de lujuria, de libertad sexual que en aquella época dio tanto de que hablar. Una época que aunque duró poco marcó un antes y un después en el mundo del glamour, de las artes, del pop art. Todo el mundo quería entrar en la discoteca.

Tercer escenario en las carnestolendas El escenógrafo Sergio Macías ha utilizado algunos símbolos icónicos de Studio 54 para recrear la gran discoteca que fue la sala neoyorkina. Es el tercer escenario consecutivo que diseña para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su preferido, el que diseñó para la alegoría de la Tierra en 2020

¿Ha sido fácil el diseño al ser una temática tan concreta?

No por ser una cosa más concreta es más fácil; lo evidente también cuesta plasmarlo. Lo que estaba claro es que la alegoría no daba para tirar de la fantasía si no de la claridad. Se hicieron muchos bocetos y muchos planteamientos antes de elegir este diseño, sobre todo de circulación para el uso que Israel Reyes [director artístico de los espectáculos] pudiera darle en las galas, en las oberturas. Al final nos decantamos por ser más claros en el tema de las piezas. Este año tenemos menos piezas volumétricas que otras escenografías anteriores pero contamos con una tecnología más avanzada. Tenemos más metros de pantalla, aunque en superficie es muy parecida a la de 2022 [360 metros cuadrados] y un techo técnico que nunca ha existido en la historia del Carnaval, que nos permite colgar elementos audiovisuales y toda lo referente a la tecnología de imagen. Tendremos además piezas móviles como la bola de discoteca tan característica, que se elevará en vez de usar el sistema de corredera de antes [servirá de puerta de acceso para los candidatos y artistas al escenario].

¿Fue una ventaja el no tener contrincantes al no haber concurso de ideas este año?

No. Yo trabajo para hacerlo lo mejor posible. Este año, decidieron que fuera yo por las dificultades en las que estábamos [obras de la Metroguagua]. Por si venía alguien ajeno, que no conocía las dimensiones del parque, y pudiera haber poco tiempo para actuar en caso de algún problema. Fue por eso por lo que me eligieron, por la buena experiencia que hemos demostrado en los últimos dos años. Ventaja no ha habido ninguna, en todo caso para el sistema y los plazos.

Al ser el escenario una discoteca primará también el tema de luces ¿ha colaborado en este apartado?

Participo en todo pero Jonay, que es el director técnico y de iluminación de las galas y de todo el Carnaval, es el que hace magia con las luces. Nos hemos sentado juntos para saber qué queremos, qué vídeos vamos a proyectar, para que todo forme parte de la escenografía, aunque él es el experto y este año está para lucirse. El escenario funcionará tanto de día como de noche, aunque en apariencia al ser una discoteca parezca que no. La superficie de los materiales se van a ver reflejados por el día pero es indudable que por la noche la espectacularidad del escenario no va a tener límites.

¿Se han reutilizado piezas de otros escenarios del Carnaval?

Sí. Las piezas de 2020 se utilizarán para la obertura, también algunas de 2021. Son de una gran calidad y están talladas en una empresa en Huesca -Tecmolde-, que trabaja para el mundo escenográfico, de películas, parques de atracciones, y es donde nosotros estamos innovando. Las piezas más simbólicas se han guardado, se han utilizado e incluso se han prestado para obras de teatro, para navidades, Reyes. Y este año saldrán algunas de las piezas en las oberturas, incluidas las móviles.

¿Está diseñando algo para los escenarios de la plaza de La Música?

No, ahí no entro.

De los tres carnavales en los que ha participado ¿con cuál se queda?

Todos tienen su particularidad. Le tengo especial cariño al de la Tierra. Estábamos en medio de la pandemia y, aunque no pudo ser disfrutado por la gente, la escenografía es de las más potentes que he diseñado.

Si existiera Studio 54 ¿con qué famoso canario le gustaría acudir a la discoteca?

Conocer a Andy Warhol hubiera sido muy curioso pero es que por allí pasó toda la jet set de la época. Si existiera hoy no sabría decir con quién (ríe). Vivo o muerto me hubiera gustado conocer a César Manrique, el Andy Warhol canario.