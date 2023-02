El Parque Santa Catalina abre Studio 54 con un pregón que pone a todo el mundo a bailar. Será el viernes, 10 de febrero, con un programa que también estrena las noches de fiesta en el entorno de la Plaza de la Música. ¡Estate informado de todo el Carnaval en Canarias!

VIERNES 10 DE FEBRERO

20:00 h. DESFILE ANUNCIADOR

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria calentará motores en la calle antes de su arranque oficial. Para ello, personajes, representantes de los distintos grupos de las carnestolendas y aspirantes al trono se unirán a los ganadores salientes para anunciar la llegada de la fiesta en un desfile que recorrerá Luis Morote hasta el parque Santa Catalina.

Desde la calle Luis Morote hasta el parque Santa Catalina. Entrada libre.

21:15 h. PREGÓN

La gran discoteca del parque Santa Catalina abrirá sus puertas mañana por la noche con el pregón. Los Salvapantallas, grupo señero de la fiesta, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las carnestolendas dedicadas a «Studio 54» y lo hará a través de un viaje por las propias vivencias de los músicos en el que no faltarán paradas en los recuerdos de momentos y figuras históricas. Como no podía ser de otra forma, la música estará muy presente en este primer acto que pondrá a bailar al público del parque que disfrutará de la cita de pie. Además, llegará a todos los hogares en directo a través de Televisión Canaria. Al finalizar, la música continuará hasta la medianoche con los pregoneros, El Combo Dominicano y La Mekánica by Tamarindos.

Parque Santa Catalina. Entrada libre.

21: 00 h. NOCHE DE CARNAVAL

El entorno de la plaza de la Música estrenará los dos escenarios que se han instalado en sus inmediaciones para disfrutar de las Noches de Carnaval. La primera cita nocturna subirá al escenario Disco Salsa —ubicado en la misma plaza— a Armonía Show, Star Music y Eventmusic Dj’s. De manera paralela, en el escenario Dance Urban que se encuentra en el parque Litoral El Rincón, Dj Sammyto y Dj Ayrán Núñez amenizarán la velada que finalizará a las tres de la madrugada.

Plaza de la Música y parque Litoral El Rincón. Entrada libre.