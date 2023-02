El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria protagoniza noches de música, bailes y cambios

"Necesitábamos volver a sentir el Carnaval como se vive en Las Palmas de Gran Canaria y en todas las Islas", reconoce Ana Hernández, una de las tantas fanáticas de estas fiestas que no dudó en acudir a los primeros conciertos nocturnos, que vuelven a la normalidad tras unas ediciones marcadas por la pandemia. El cambio de escenario al entorno de la Plaza de la Música y el litoral del Rincón no desanimó a los asistentes, que desde que se abrieron las puertas empezaron a bailar al ritmo de algunos de los temas de salsa y reggaeton más conocidos.

Unos pocos disfraces se podían ver en la explanada, pero la mayoría de los asistentes optaron por la comodidad de la ropa de calle para aguantar el transcurso de las primeras noches. "Estoy muy decepcionado, hay que potenciar el Carnaval, disfrazarse y sonreír", cuestionaba uno de los asistentes, ataviado con una peluca y un colorido vestuario para la ocasión.

Miles de personas se dieron cita el viernes y el sábado para estrenar los nuevos escenarios entre las 21.00 y las 3.00 horas. El primer día el público vibró en el espacio Dance Urban, ubicado en el parque litoral, con los temas de Dj Sammyto y Dj Airan Núñez, mientras que en el escenario Disco Salsa, ubicado en la Plaza de la Música, los protagonistas fueron Armonía Show, Star Music y Eventmusic Dj’s. Sin embargo, el grueso de asistentes se concentró para la noche del sábado, coincidiendo con los días de libranza de muchos de ellos, con actuaciones de Dj Nichel, Dj Aitor Cruz, Tonny Tun Tun, D’Music y Línea Dj.

"Necesitábamos volver a sentir el Carnaval como se vive en Las Palmas de Gran Canaria y en las Islas"

"La verdad es que me están sorprendiendo estos primeros días con bastante gente y sobre todo con un público mucho más joven de lo habitual", comentó Alejandro Macías, uno de los camareros que servió las dos noches en un puesto desplegado en la plaza. Y es que, pese a que al lugar acudieron personas de todas las edades, el grueso del público que acudió a ver a los Dj’s se encontraba entre los 18 y los 25 años.

Ese era el caso de Ariadna, Sira y Gara, originarias del barrio de La Isleta, que acudían por primera vez a las fiestas nocturnas de las celebraciones. "Lo que tengo más ganas de hacer estos Carnavales es de bailar, de vestirme bien, maquillarme y disfrazarme", aseguró Sira. Las jóvenes agradecieron la seguridad del evento, que en cada una de las cuatro entradas se ocupó de registrar a los asistentes para impedir la entrada de botellas de cristal y durante el acto se mantuvo en el interior del recinto para evitar cualquier tipo de incidente.

El cambio de escenario, por su parte, es un asunto que dividió las opiniones de los asistentes. Algunos, como Ana Fernández, que acudió disfrazada de pirata junto a dos amigos, reconocían que les gustaba "más esta zona porque es más amplia y no estamos tan pegados como en el parque de Santa Catalina, que siempre ha sido el escenario de toda la vida, pero también está bien probar algo nuevo". La inclusión en este caso de los dos escenarios permitió dividir de forma cómoda a los asistentes, con una música que no traspasaba de un recinto a otro.

El público bailó al ritmo de los temas de salsa y reggaeton desde las nueve de la noche hasta las tres de la mañana

Sin embargo, otros como Óscar Alván, pese a aplaudir la organización de los conciertos, admiten echar de menos la música en el escenario habitual "porque tiene más ambiente". "Me parece interesante que no todos los años se haga en el mismo sitio, pero quizás si me parece un poco arriesgado porque hace tres años que no se lleva a cabo cómo se hacía normalmente", incidió el carnavalero. Los camareros también cuestionaron el cambio, asegurando que "es positivo porque no molesta a nadie porque no hay vecinos, pero tiene de negativo que a la gente parece que no le gusta tanto este sitio o no tienen tanta idea", reconoció Carla.

No obstante, el principal aspecto que generó confusión entre los asistentes fueron las líneas especiales de guaguas. En el momento en el que terminó el evento, a las tres de la mañana, la mayor parte de las líneas aparecían programadas como fuera de servicio, lo que ocasionó que el público se concentrara en unos pocos vehículos.