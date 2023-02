Acampar por la pasión del Carnaval

Los amantes del espectáculo acamparon en el Parque Santa Catalina -en las inmediaciones de la taquilla- durante la noche del martes para no quedarse sin sus entradas para la preselección de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 , que comenzaba la venta a las nueve de la mañana de este miércoles. Fue una noche de frío y lluvia para luchar por un puesto en uno de los actos más cotizados del programa del Carnaval de Las Palmas 2023 .

No importó la lluvia o el frío de la noche, los apasionados por el Carnaval acamparon en el Parque de Santa Catalina durante la noche del martes para no quedarse sin sus entradas para la preselección de la gala Drag Queen, que abría la taquilla a las nueve de la mañana del miércoles. Un espectáculo que no para de sumar nuevos fanáticos y ha fidelizado a aquellos que lo consideran una tradición.

Es el caso de Sandra Pérez, la primera de la fila, que lleva 23 años acampando para comprar entradas de todos los concursos, es decir, Final del Concurso de Murgas, la Gala de la Reina, la Preselección Drag y la Gala Drag Queen. Este año no ha sido la excepción, la mujer lleva en primera fila desde el domingo 12 a la una de la tarde y también se quedó la pasada noche para comprar las entradas de la gala Drag Queen que se venden hoy.

Los billetes también se pueden adquirir por internet pero muchos no confían en el proceso digital porque se suele colapsar y los espectadores no quieren quedarse sin asistir al acto. Lourdes Alvarado se unió a la cola a las siete y media de la mañana de este miércoles y mientras esperaba a llegar a la taquilla refrescaba constantemente la web para poder adquirirlas al momento y evitar la espera. “Llevo cuatro años viniendo y nunca puedo comprarlas a través de la web”, lamenta. Lourdes cuenta que también comprará algunas para amistades y familiares que no han podido hacer guardia como ella.

Se podría pensar que acampar es para los valientes pero David Cabrera lo recomienda porque “no se pasa tan mal”. El joven lleva acampando desde hace cinco años porque es un amante del espectáculo y al dedicarse al mundo del maquillaje le “encanta” disfrutar en primera persona de los diseños. En esta ocasión, le acompaña, por primera vez, Yanira Albín, que abrigada hasta la nariz asegura que la experiencia “ha sido positiva” y volvería a repetirla. Ella pudo dormir durante la madrugada pero él, que suele trabajar de noche, mató las horas muertas charlando y mirando el móvil.

En las inmediaciones del escenario del Parque de Santa Catalina se podían apreciar casetas de campaña, bolsas llenas de alimentos, bebidas y mantas y personas sentadas con varias capas de ropa con caras de cansancio. “La casa entera está aquí”, afirma Patricia Ricomonaga, que es la primera vez que acampa con sus amigos para conseguir las entradas.

Las hermanas Mari Carmen e Inma Ramírez no han faltado en los últimos diez años a comprar sus entradas para un concurso que les apasiona. “Nos volvemos locas con el espectáculo”, exclama. Tienen ya a su favorito, el Drag Ácrux, que presenta el espectáculo ‘Todo por la corona’, con diseño de Sebastián Betancor y Fran Rodríguez.

"Estamos deseando llegar a buscar las entradas, yo no puedo más, ahora cuando llegue a mi casa lo que voy a hacer es dormir", comenta una de las campistas

Las hermanas han pasado la noche a la intemperie abrigadas con mantas e incluso guantes para soportar el frío nocturno y mañanero, la estampa parecía de cualquier país del norte de Europa, de tal manera que hasta los guiris se hubieran sentido como en casa. Después de la trasnochada y a unas horas de llegar a la deseada taquilla, las mujeres estaban exhaustas. “Estamos deseando llegar a buscar las entradas, yo no puedo más, ahora cuando llegue a mi casa lo que voy a hacer es dormir”, comenta Mari Carmen.

Concursante acampado

Incluso un concursante que el próximo lunes 20 actuará en la preselección ha acampado. Es su segunda vez y en ambas ocasiones ha sido para comprar las entradas a sus amistades. “Espero que al menos me inviten a una cena”, bromea el Drag Hefesto, Yeremy González Hernández. “Es otra forma de vivir el Carnaval porque normalmente los candidatos que se presenta no suelen venir a este tipo de cosas, ya que queda poco tiempo para la gala, pero yo como por ahora voy bien, dije: ‘Venga, vamos a vivir la aventura’”, explica. En esta edición se cumplen las bodas de plata de la gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. “Es un momento especial para mí porque tengo la misma edad que tiene la gala y la llevo viendo desde que nací, por lo que poder presentarme en el 25 aniversario es como si todos los planetas se alinearan”, indica.

Los campistas recibieron una visita institucional. Durante la noche del martes, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo y la concejala del Carnaval, Inmaculada Medina se acercaron para saludar a los trasnochadores. Sandra Pérez, que lleva en la cola desde el domingo 12, agradece las atenciones de la concejala, que llevó café y sándwiches este y el pasado año.

Comparsera

“Me encanta el Carnaval, yo desde pequeña estuve en la comparsa Río Bamba, lo he vivido desde dentro y ahora lo estoy viviendo desde fuera”, comenta Sandra Pérez desde su primer puesto. Aunque va a comprar las entradas para la preselección y la gala es crítica con la forma en la que ha evolucionado en los últimos años: “Ahora mismo lo que hay es espectáculo, pero los verdaderos drags son los de antes, en las primeras galas eran más graciosos, pero bueno, que siempre gusta”, defiende.

A pesar de que Pérez lleva más de dos décadas asistiendo a todos los concursos, el próximo quizás sea el único en el que falte a la cita tradicional. “El próximo año me pensaré si vengo porque quiero ir a Cádiz a disfrutar de las chirigotas, que son muy bonitas también”, comenta. Al fin y al cabo el Carnaval, sea de donde sea, se convierte en una fiesta muy deseable a la que asisten personas de todas partes.