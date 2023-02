Andrea Cabrera Torres: "Una buena Reina no debe tener miedo a alzar la voz por la ciudad y la gente de la Isla"

¿Por qué decide presentarse?

Es un sueño que tengo desde pequeña y había dejado de lado esa aspiración porque no me veía capaz. Pero después de estar en contacto con mi niña interior estos últimos meses creo que ahora era el momento de ir a por ello.

¿Cómo es eso de estar en contacto con su niña interior?

Es un proceso que creo que todos tenemos que pasar tarde o temprano para ver qué cosas no hemos sanado de cuando éramos pequeños y cómo afecta a nuestras relaciones hoy en día. Llegó un punto en mi vida en el que habían muchas cosas del pasado que no había terminado de tratar y muchas cosas de mi niña interior que no había escuchado y no me había permitido sentir. Ese período de transición es complicado pero a la vez gratificante porque encuentras dentro de ti un montón de cosas que pensabas que estaban olvidadas.

¿Cómo compagina los deseos de su niña interior con la realidad adulta?

Para mí el Carnaval es una fiesta que me ha transmitido mucha ilusión y ya la primera decisión en cuanto a mi niña interior la tomé cuando decidí empezar la carrera para convertirme en actriz y este era el siguiente paso.

¿Estudia para ser actriz?

Estudié Comunicación Audiovisual y ahora estoy estudiando Interpretación para Cine y Televisión en el Instituto de Cine de Canarias. Mi sueño es vivir de la interpretación pero me encantaría poder participar en películas nacionales e internacionales, me gustaría compaginarlo con la parte más técnica detrás de la cámara con los departamentos de Producción y Vestuario.

¿Viene de familia la pasión por el Carnaval?

Mis padres son súper carnavaleros, de hecho, se conocían pero después de unos Carnavales se reencontraron y desde entonces empezaron a estar juntos. Yo creo que ese espíritu del Carnaval siempre me lo han transmitido porque con un año ya me llevaban a la cabalgata, a las comparsas, a las Reinas y a las galas Drag Queen. Siempre fue algo que se vivió muy intensamente, es más, mi abuela siempre me hacía los disfraces a mano, que eran preciosos.