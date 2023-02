La alegría de la integración

El Recinto Cultural La Quinta de Gáldar fue el escenario ayer de la Gala Provincial de Carnaval para personas con diversidad funcional, una gala de la integración con la que el municipio fue pionero en Gran Canaria y que en esta edición, con la colaboración de la Asociación Compsi, celebró su XXI aniversario. La cita contó con la participación de 18 centros de asistencia sociosanitaria de Gran Canaria, lo que supone casi 500 personas, que concursaron en tres categorías.

Todos los participantes fueron los protagonistas de una gala que derrochó alegría y energía en una cita que, como destacó Teodoro Sosa Monzón, alcalde de la ciudad, se encuentra consolidada en la programación del Carnaval de Gáldar. En el acto también estuvieron presentes el concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo; Ana Teresa Mendoza, concejala de Servicios Sociales, entre otros representantes de la corporación; Isabel Mena, consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria y Jesica Guerra Almeida, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arucas en representación de la Compsi.

En categoría individual participaron Yazmina Santana Medina, del Centro de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) El Tablero con la fantasía ‘Con mi fantasía todos a bailar al ritmo del Carnaval’; Sebastián González Betancor, del Centro Ocupacional de Mogán con la fantasía ‘Arde’; Sebastián Viera Falcón, del Centro Ocupacional de Ingenio con la fantasía ‘Enjoy the pleasures of life (Disfruta de los placeres de la vida)’; Mario Jesús Bolaños Hernández, del Centro Ocupacional Comarcal de Santa María de Guía con la fantasía ‘Barrer lo malo’; Gonzalo Aníbal Ortiz Pérez, del Centro Ocupacional de Santa Brígida con la fantasía ‘Los fantasmas del pasado han legado ¡Uy, uy, uy!’; y Cristóbal Delgado Oliva, del Centro Ocupacional de Gáldar con la fantasía ‘La vespa y la guapa’.

En categoría parejas participaron Roberto Vega Benítez y Luisa Delia Valido Sánchez, del Centro Ocupacional de Ingenio con la fantasía ‘Love is in the air (El amor está en el aire)’; Yeray Morales Morales y Dunia Medina Trigueras, del Centro Ocupacional y Comarcal de Santa María de Guía con la fantasía ‘Porrompom-pom’; Agustín Díaz Sánchez y Luis Herrera Rodríguez, del Centro Ocupacional de Valleseco con la fantasía ‘Alianza galáctica’; Amalia García Forrestier y Dailo González Moreno, del Centro Ocupacional de Gáldar con la fantasía ‘De belingo nos vamos al Carnaval’.

Mientras, la categoría de grupos estuvo dividida en tres bloques. En el primero participaron el Centro Ocupacional Comarcal de Santa María de Guía con el título ‘Los alegres 60’, el Centro Ocupacional de Mogán con el título ‘El secreto de Camelot’, el Centro Ocupacional de Moya con el título ‘El último templo del pecado, la música, la tolerancia y las pasiones’ y el Centro de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI) Obispo Padre Cueto con la fantasía ‘Me encanta que los planes salgan bien’.

En el segundo bloque participaron el Centro de atención a personas con discapacidad física (CADF) de Arucas con la fantasía ‘Eres más de lo que te han dicho que eres, así que junto al CADF vive el Carnaval’, el Centro Ocupacional de Arucas con la fantasía ‘La china mágica’, el Centro Ocupacional Envera con la fantasía ‘Disco Envera’ y el Centro Ocupacional de Valleseco con la fantasía ‘Luchemos por la diversidad’.

Por último, en el tercero participaron el Centro Ocupacional de Valsequillo con la fantasía ‘Bule bule’, el Centro Ocupacional de Teror con la fantasía ‘Una noche de artisteo en Broadway’, el Centro Ocupacional de Ingenio con la fantasía ‘Lujuria en la disco’ y el Centro Ocupacional de Gáldar con la fantasía ‘Flower power’.

Gáldar acogió la Gala Provincial de Carnaval para personas con diversidad funcional. Arriba y a la izquierda, dos grupos participantes. Junto a estas líneas, ambiente entre el público. |