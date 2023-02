El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya es oficialmente Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un sello de calidad que otorga la Secretaria de Estado de Turismo y que blinda los festejos además de darles mayor proyección nacional e internacional.

El reconocimiento, en plena celebración de las carnestolendas -este jueves fue publicado en el Boletín Oficial del Estado-, ha llenado de alegría a Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que organiza los festejos, después de los sinsabores que ha supuesto tener que trasladar a última hora los conciertos nocturnos al parque de La Música al no llegar un acuerdo este año con los vecinos de Simón Bolívar sobre las medidas que debe tomar el Ayuntamiento para respetar su descanso.

Un largo proceso El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional al igual que el de Santa Cruz de Tenerife (1980); los de Cádiz (1980); Badajoz (2018) y el de Águilas en Murcia (2015). Los requisitos para su reconocimiento son, sin embargo, otros tras la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, que estableció entre sus baremos el posicionamiento de la fiesta en Internet y en las redes sociales. Algo que ha logrado con creces el Carnaval en las últimas ediciones al ser Trending Topic global en Twitter con algunas de sus galas. Así como contar una página web en varios idiomas en donde poder consultar la programación y otras cuestiones sobre los festejos además de contar con alojamientos suficientes para atraer más público. El expediente comenzó en 2017 y se entregó en octubre al Ministerio de Turismo.

Las carnestolendas capitalinas se igualan así a las de Santa Cruz de Tenerife, que obtuvieron el título en 1980; los Sanfermines o la Feria de Abril de Sevilla, por citar algunas fiestas nacionales que ya tienen ese reconocimiento.

De momento no hay programada ninguna fiesta para celebrarlo más allá del programa de las carnestolendas, aunque es seguro de que en alguna gala se haga un guiño al título que coloca a las fiestas a otro nivel.

El alcalde de la ciudad Augusto Hidalgo y la concejala de Carnaval Inmaculada Medina, a la que se la escaparon las lágrimas de la emoción, se mostraron este jueves en rueda de prensa muy contentos por el reconocimiento que sin duda ayudará a impulsar aún más la ciudad, sobre todo desde el punto de vista turístico, pero que no significará ningún cambio respecto a las medidas judiciales que ya hay dictadas sobre el problema con los vecinos de la calle Simón Bolívar.

Los vecinos de Vegueta también presentaron recurso ante la justicia por el ruido que provocó el Carnaval de Día de 2019 y 2020. Ésta les dio la razón pero el Ayuntamiento ha recurrido la sentencia.

«El reconocimiento lo que hace es blindar el Carnaval pero las medidas judiciales hay que cumplirlas. Por eso el Carnaval se reinventa, crece y se despliega en la plaza de La Música y en el Rincón. Las medidas judiciales del 5 de febrero de 2015 son de obligado cumplimiento; y las hemos cumplido en todos estos años», dijo la concejala sobre el tema, a lo que añadió que el Ayuntamiento «tiene alternativas» para resolver los obstáculos que se presentan durante la fiesta, mientras subrayó que el cambio de ubicación ha significado por contra que «más de 12.000 personas disfrutaran este fin de semana de las noches de los conciertos; hacía tiempo que no se veía a tanta gente».

La concejala Inmaculada Medina recordó que el Carnaval ha ido cambiado de ubicación a lo largo de su historia hasta que en 1995 el entonces concejal Chano Franquis trajo el Carnaval al parque Santa Catalina y se quedó como templo de la fiesta. «No lo vamos a perder y vamos a seguir respetando lo que dice la ley, el descanso de los vecinos y la justicia», puntualizó.

Medina señaló, no obstante a una pregunta sobre el recurso contra los vecinos de Vegueta, que lo «que no es normal es que los jueces le den aquí a los vecinos la razón cuando en Tenerife no se la dan». «Ahí no vamos a entrar, nosotros estamos aquí para cumplir y sobre todo dar la mejor fiesta», aclaró.

El alcalde Augusto Hidalgo declaró que la fiesta seguirá reinventándose siempre que lo necesite porque es ya parte de su esencia

El alcalde Augusto Hidalgo apuntó que «el Carnaval no hay quien lo pare» y que el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional viene a reafirmar esa aseveración. E insistió en la «reinvención» constante de la fiesta, que forma parte ya de su idiosincrasia y por la que vienen muchos turistas a la ciudad.

El reconocimiento de Fiesta de Interés Internacional no significará contar con una financiación especial. «La aportación del Ayuntamiento a la fiesta [3,5.4 millones de euros] es poco para el retorno que está tiene para la ciudad [40 millones de euros», respondió Inmaculada Medina a una pregunta sobre ello. Tanto la edil como el alcalde agradecieron públicamente al equipo de Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, a la concejalía de Turismo y a los grupos de Carnaval el trabajo que han realizado para lograr este reconocimiento que comenzó en 2017, así como a la ciudadanía.

La portavoz de Ciudadanos Lidia Cáceres, por su parte, también se alegró por el reconocimiento «más que merecido para todas las personas que trabajan y participan de esta fiesta, ahora y a lo largo de su historia», como miembro de la Corporación y como carnavalera. Y abogó por aprovechar este impulso para buscar fórmulas « que blinden las fiestas ante las amenazas, revivan y se fortalezcan»