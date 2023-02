Dos mujeres sufrieron este jueves heridas leves por policontusiones y fueron trasladadas al Hospital José Molina Orosa de Lanzarote después de que se precipitaran desde la grada del público del concurso de murgas del Carnaval de Arrecife.

Los hechos sucedieron alrededor de la una de la mañana, según han confirmado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y del 112, y también se vio afectada una mujer embarazada, que no se precipitó desde la grada pero sí se encontraba cerca y sufrió un cuadro de ansiedad y nerviosismo.

En declaraciones a la Cadena Ser, el concejal de Policía, Jacobo Lemes, ha dicho que la grada cedió debido a la "euforia" de la gente que saltaba y al mal estado de la chapa de la grada.

Así, mientras la gente saltaba en uno de los puntos donde se encontraban las tres afectadas "se desfondó", pero sin que cediese el resto de la estructura, según se puede apreciar en un vídeo de la retransmisión del concurso en el que los presentadores piden una ambulancia.

"Dos chicas se cayeron de una altura de varios metros mientras que otra mujer embarazada consiguió agarrarse sin caerse", ha relatado el concejal.

Según el edil, la infraestructura tenía todos los certificados de seguridad y la parte de administrativa del Ayuntamiento fue "bastante seria".

"No se puede montar una grada con la chapa como la vi yo ayer, que no estaba en las mejores condiciones", ha expresado Lemes, que ha apuntado que "no se puede permitir" que en Carnaval "haya un accidente por el mal estado de una estructura".

Lemes ha abogado por desmontar la grada "por sentido común" y buscar otra manera de acomodar al público, "que debe tener tranquilidad".