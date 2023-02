En 1998, y a punto de comenzar la primera gala que daría un giro al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, nadie sabía que era eso de ser drag queen. Los protagonistas de esa edición explicaban a LA PROVINCIA, en un artículo de Micky Ayala, en qué consistía. «Se supone que son divertidas, extrañas y hasta inaccesibles por su ambigüedad» y más que el maquillaje o el vestuario lo que primaba era la caracterización «elevada a la deformación extrema». Lo hacían 24 horas antes del comienzo del concurso -19 de febrero- al que se presentaban 12 candidatos; entre ellos algunas reinonas.

El experimento mantenía en vilo a la organización del Carnaval. Nadie sabía si sería aceptada por el público y mucho menos si tendría continuidad en el tiempo. La gala, sin embargo, fue un éxito, el público se entregó a los drags y lanzó al estrellato a la fiesta, convirtiendo el show en un referente a nivel nacional y exterior pero también en un espectáculo de tolerancia, respeto y diversión que dice mucho de la ciudad y de sus ciudadanos. Hoy esa gala cumple 25 años, en un Carnaval que ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Este lunes se celebrará la gala de preselección, de la que saldrán los candidatos a concurso para optar a Drag Queen 2023, que tendrá lugar el próximo el 3 de marzo. La gran mayoría de los 23 participantes no llega a los 27 años y han crecido viendo el show.

Nadie quería presentar ni ser jurado de aquel inédito certamen, que se gestó gobernando el PP, y al que acudieron doce participantes; entre ellos algunas ‘reinonas’ del Sur

El éxito de aquella primera gala se debe a Carlos Menéndez, primer drag en representación del pub Mogambo con la fantasía Heaven metamorfosis cibernético; a Yaiza Rodríguez; Francisco Cabrera; Sandi Santana; Jorge Villodre; Alexis Miranda; Felipe Santana; Francisco Peña; Jesús Vega; Juan Henríquez; Juan Coba y Pedro González. Primeros concursantes de aquella edición del Carnaval, dedicado al Universo.

Pero también al resto de personas dentro de la organización del Carnaval y del Ayuntamiento que apostaron por aquel certamen teniendo en cuenta que aún sobrevolaba en las mentes de todos el desastre de la elección de la Reina de 1994 en Las Canteras, retransmitida por Televisión Española.

La idea de hacer un nuevo show rondaba desde hacía unos años en la organización pero no era fácil definir el nuevo proyecto. El Carnaval era una fiesta muy popular que había resurgido de la mano de los vecinos de La Isleta en 1976, estando aún la censura de por medio, y cualquier cosa podía herir las sensibilidades.

Todo sucedió en un coche. Es la versión de Israel Reyes, director artístico de las galas del Carnaval, que este viernes presentó ‘El arte a 25 centímetros del suelo’, un libro recopilatorio en el que explica el origen del espectáculo, así como curiosidades, anécdotas y una sipnosis de los 25 ganadores.

La película australiana ‘Las aventuras de Priscilla en el desierto’ fue un referente para los organizadores, temerosos de cómo iba a recibir el público el nuevo experimento

Él, que en aquella época era ayudante de dirección, junto a Paco Medina, vicepresidente en aquel tiempo de la Sociedad de Promoción; el director artístico de las galas Anatol Yanowsky; y el representante de los grupos de Carnaval Pepe Aguilar, bajaron al Sur a ver el espectáculo Traveskarnatival que se hacía en el centro comercial El Yumbo de Maspalomas invitados por Tita Suárez, una transformista y carnavalera, con el fin de ver si aquello podía servir para la nueva gala que ideaban.

Reinonas en el Sur

Pero Traveskarnatival, que se venía desarrollando desde 1986 y en donde los travestis se vestían como reinas de Carnaval -de ahí lo de reinonas- no encajaba en lo que buscaban. «El transformismo no me parecía un elemento diferenciador, era un elemento más, que se podía poner en la gala, pero que no tenía ninguna trascendencia. Era algo que tenía sentido en el Yumbo», contó este viernes Anatol Yanowsky sobre ese viaje al Sur, que fue sin embargo revelador de camino a Las Palmas.

Israel comentó a Anatol si había visto la película Las aventuras de Priscilla en el desierto, dirigida por Stephan Elliott en 1994 y que narraba la historia de dos gays y un transexual que recorren Australia trabajando en los garitos como drags queen. Y el comentario encendió la chispa. Esa estética de plataformas es lo que requería la nuevo gala y se lanzaron a la aventura. Lo primero de todo convencer a un Ayuntamiento dirigido por el Partido Popular.

La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, era la concejala de fiestas. Ella cuenta otra versión del origen de esta gala. «Queríamos dar algo atractivo pero no sabíamos cómo. En mi equipo estaba la periodista Carolina Medina quien vino un día con un par de hojas hablándome de la revolución de la drag Priscilla de la película. Luego fuimos a ver el espectáculo que se hacía en el Sur», relata la edil, que nombra a Paco Rubiano y a Pepe Aguilar como verdaderos artífices de aquella primera gala. «Paco Rubiano dirigía todas las galas menores como el concurso de murgas y Anatol se encargaba de las grandes. Pepe Aguilar dirigía los grupos».

Su máxima preocupación era que la gala, que no dejaba de ser un experimento, «fuera chabacana». «Acabábamos de ganar la alcaldía y me preocupaba lo que podía pensar mi electorado», explica. Tanto es así que se metió entre semana para que pasara desapercibida.

El periodista de LA PROVINCIA José Febles Felipe fue jurado de aquellas primera edición y recuerda que había «temor» en la organización y en el Ayuntamiento sobre cómo se lo iba a tomar el público tras el desastre de Las Canteras. «Pepa no creía en el proyecto, costó trabajo convencerla pero lo hicieron», recuerda el periodista, que indica que nadie quería ser jurado de una gala conocida como «la de los maricones» y a la que se apuntó «sobre la marcha» como buen carnavalero. «Gracias a la gala, el Carnaval cambió. Fue un antes y un después, una bocanada de oxígeno, aunque se consiguió de rebote».

Aquella gala fue conducida por Roberto Herrera, otro kamikaze de aquel grupo de innovadores. El presentador de Cerca de ti de Televisión Española en Canarias explica que estaba empezando su carrera profesional en Onda Televisión cuando Paco Medina e Israel Reyes le contaron que nadie quería ser presentador del show dada la novedad y el contenido. «Yo me ofrecí. Había hecho algunas galas pequeñas en el Sur pero nada importante», recuerda Herrera, que se involucró tanto en que aquello funcionara que localizó a algunos imitadores de estrellas de la canción en el Sur para que actuaran en la gala al no había ni artistas. Hoy en día reconoce que fue la gala que le lanzó a la popularidad y a convertirse en un profesional reconocido de la televisión. La gala drag está tan ligado a él que ha participado en 15 de las 25 ediciones. También estará este año junto al periodista Kiko Barroso, la actriz Lorena y la drag Sharonne.

El certamen fue también muy importante para Carlos Menéndez, que se alzó con aquella primera banda, y que fue confeccionada a máquina en color dorado por la mujer del escenógrafo Hamid Blell. Entonces era peluquero y hoy en día es un maquillador profesional. «Yo salía con esa estética de plataformas en los carnavales sin saber qué era una drag; íbamos a la discoteca Mogambo donde iba gente muy extravagante, gente gay y otra que no lo era, vestidos con trajes y cosas de reciclaje. Yo me di cuenta que era un drag queen después de ver Priscilla», apuntaba en la presentación del libro ‘El arte a 25 centímetros del suelo’. Las plataformas con las que actuó le llegaron una semana antes de la Península, mientras él ensayaba en su casa. «No me podía poner las plataformas y el casco a la vez, me pegaba con el techo», cuenta.

A lo largo de estos 25 años la gala ha ido variando como los mismos drags y la sociedad canaria. Pero todos coinciden en que es un icono del Carnaval, que ha contribuido a visibilizar al colectivo LGTBi+ ya que el propio espectáculo ha dado cobijo a la diversidad. Un show que ha servido además para proyectar a Las Palmas de Gran Canaria hacía el exterior.