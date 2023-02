Lola Ortiz: "Si gano la corona se la dedicaría a la niña de nueve años que salió al escenario y no ha tirado la toalla"

¿Qué significa el título de su fantasía, ‘Perfidia de amor’?

Significa ese desamor que todos hemos vivido alguna vez o que lo vivirás, es un amor imposible y eso es lo que refleja mi diseño.

¿Se siente identificada?

El diseño, casualmente, es acorde con mi situación real en la que he tenido una ruptura y el motivo ha sido ese, es un amor que no se puede seguir y del que aún sigo viviendo el duelo. Lo voy a vivir de verdad en el escenario porque lo voy a sentir más que nunca.

¿Es muy carnavalera?

Sí, me encanta el Carnaval y desde pequeñita me hacía siempre los disfraces. Mi madre me enseñó a coser a muy temprana edad para poder hacerme yo misma mis propios diseños.

¿Se presenta por primera vez?

Me presenté a Reina del Carnaval infantil en Fuerteventura y fue una experiencia única porque además eres muy pequeña, así que todo lo vives mucho más fuerte, quedé primera dama y por eso ahora quiero volver a probar. También hacía las coreografías de una comparsa cuando tenía 12 años y luego me presenté a Reina del Carnaval con 22, también en Fuerteventura, y volví a quedar primera dama. Esta será mi primera vez en Gran Canaria, deja ver si a la tercera va la vencida.

Me encanta el Carnaval, mi madre me enseñó a coser a muy temprana edad para poder hacerme yo misma mis propios diseños

¿A qué se dedica?

Trabajo como influencer. Hace algunos años trabajaba como colaboradora de televisión y gané muchos seguidores en redes y así empezó mi trabajo. Al final me retiré de la televisión y ahora también estoy estudiando Psicología.

¿En qué programas televisivos ha trabajado?

Estuve en Mujeres y Hombres y Viceversa, empecé como tronista y después como colaboradora. Luego entré en Supervivientes.

¿Por qué decidió dejar la televisión para dedicarse a las redes sociales?

La tele me hacía disociarme porque hay una parte que es muy dura por las discusiones y me generaba mucha angustia cuando llegaba a mi casa porque no me apetecía ese tipo de enfrentamiento. En las redes sociales creas tu propio contenido, eres tu propio jefe y pones tus límites. Eres tu propio reality.

¿Nunca ha pensado volver a trabajar en la tele?

No, mi vida ha tomado otro camino. Exponerte es complicado porque todo el mundo se siente con el derecho a opinar sobre ti y hay veces que te condiciona a la hora de decidir cosas en tu vida. Todos tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida sin que nadie nos influencie.

¿Cuáles son sus límites a la hora de exponer su vida?

Cada vez expongo menos pero no quiero dejar de hacerlo porque todos mis seguidores lo son precisamente por exponer mi vida. Me gusta contar lo bueno y lo malo que me pasa hasta cierto punto, sobre todo para que la gente se pueda sentir identificada y por si puede ayudar a alguien, pero nunca poniendo en juego mi salud mental.

¿Cree que la gente le juzga por haber aparecido en reality shows?

La gente no tiene bien vista a las personas que hemos salido de Mujeres y Hombres y Viceversa, siempre hemos sido los apestados como si fuéramos personas que no tenemos inteligencia o que no queremos hacer nada más en la vida, y eso no es así para nada. Es un programa de televisión que da un entretenimiento como cualquier otro y que a la gente le encantaba ver porque si se consumía era por algo.

¿Qué tal la experiencia de Supervivientes?

Fue una pasada, me enseñó que el ser humano sobrevive como sea y que soy más fuerte de lo que pensaba. Lo más difícil era que pasara el tiempo porque con el hambre no tenía tanto problema. Un día allí es como un mes en nuestra vida real porque tienes todo el día para no hacer nada y al principio parece maravilloso, pero cuando llevas dos meses es muy cansino.

¿Por qué decidió estudiar Psicología?

Siempre había tenido vocación, pero en mi familia no había dinero y no me podía permitir estudiar porque las becas tardaban mucho en darlas y eran muchos años de estudio, así que decidí estudiar Prótesis Dental. Con los años me fui dando cuenta de que mi oficio no me hacía feliz. Tengo una gran sensibilidad con la gente y empatía, por lo que, cuando vi que me lo podía permitir me apunté en la universidad.

¿Usted también va a terapia?

Sí, desde hace tres años. Mi psicóloga me indica el camino. Me cambió bastante ir al psicólogo porque yo sufría bastante por la falta de cariño y siempre andaba mendigando amor de cualquier tipo, ya fuera a amigos o pareja, entonces sentía que ofrecía mucho y recibía muy poco porque no ponía límites.

¿Cómo gestiona las críticas?

A día de hoy bien, pero tuve una época en la que me afectaba muchísimo, siempre estaba bajando de peso y me encontraba fatal anímicamente y psicológicamente. Pero con el tiempo vas aprendiendo y al final te vas haciendo fuerte.

¿Cuál es el problema social que más le preocupa?

El que más me concierne a mí y del cual estoy escribiendo un libro es la violencia de género. Este tema todavía es bastante tabú, las mujeres siguen sin poder expresar cómo se sienten, se siguen sintiendo avergonzadas y solas y no estamos teniendo la suficiente información como para apoyarlas.

¿Desde cuándo escribe un libro?

Llevo tres meses en una escuela literaria, en la que me asesoran porque esto es nuevo para mí. Es un libro autobiográfico, así que me está sirviendo como terapia porque me estoy desahogando de todo lo que he vivido y espero que le pueda servir a otras mujeres.

¿Qué fue lo que vivió?

He vivido diferentes situaciones de maltrato desde abuso psicológico hasta abuso físico. Me quiero enfocar a eso con mi carrera porque yo leo muchísimo y estoy continuamente informándome del tema. El hecho de que haya vivido esa situación me hace empatizar mucho con las víctimas de violencia de género.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Uno de mis hobbies es hacer apnea, hace dos años empecé a sacarme los cursos porque yo hacía fotografía acuática y me empezó a gustar tanto que decidí que tenía que prepararme para aprender a bajar bien. Ahora bajo 30 metros. El agua me da calma total, una vez que traspasas la superficie las voces ya se callan, no hay nada que te perturbe, solo piensas en el intenso y eterno azul del mar.

Si tuviera que vivir en una época pasada, ¿cuál sería?

En los 60 que era la época más hippie. Viviría muy bien en una playita en bañador y cholas todo el día, me acomodé bastante a esa vida por Supervivientes. Por ejemplo cuando me he ido de vacaciones a Maldivas no me quedaba en los resorts sino en las islas locales y estaba todo el día con un pareo y más feliz que nadie, no necesitaba nada ni casa ni un gran coche.

¿Tiene algún amuleto para ese día?

Tengo algunas piedras que me han regalado amigos para darme suerte. El último día las quiero pegar en el traje, es el toque final, esto es como las bodas.

¿Si gana la corona a quién se la dedicaría?

A la niña de nueve años que salió al escenario con toda la ilusión del mundo y que no ha tirado la toalla.