16·02·2023 21:25

La segunda murga de la noche en la tercera fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 más femenina pide paso. Tienen 24 años y son 98 sus componentes del Risco de San Nicolás. Son Las Crazy Trotas y traen la alegoría Las crazy amazonas llegan galopando y trotando al Carnaval de Studio 54.

La canción del primer tema es Yo tengo manías, ¿y tú?, un canto a esas pequeñas manías que todos tenemos.

En estos dos años, después de lo vivido, por lo que pueda pasar, me despido es el segundo tema, muy pegado a la realidad de estos años de pandemia de covid. Hablan del descubrimiento que ha supuesto vivir sin murga y Carnaval durante dos años. Critican que el año pasado se celebrara el Concurso de Murgas, en el que no participaron. La televisión no se salva de la afilada lengua de Las Crazy Trotas. Cuando parece que la canción ha acabado no lo ha hecho. No, no se van. Es la parte de reafirmación de la canción y se suben familiares a cantar con ellas.

Tienen dos minutos para la despedida.