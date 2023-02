Arrecife reúne a un firmamento de estrellas del drag para el Carnaval

Arrecife celebró la Gala Drag Queen dentro del programa de actos del Carnaval de Arrecife 2023, una noche espectacular de desfile y entretenimiento a pesar del recorte del aforo por el cierre de las gradas tras el accidente que tuvo lugar la noche anterior a la finalización del concurso de murgas.

La gala supuso un gran espectáculo que demostró el talento y la creatividad de los doce participantes que propiciaron una noche llena de luces, emoción y color, en un ambiente tan festivo y vibrante que se podía palpar, convirtiéndose en un evento único y especial, presentada, además, por un clásico de estos eventos como es Roberto Herrera, quien animó la velada con su talento y sentido del humor, haciendo gala de su talento musical y una gran complicidad con los drags y el público.

La gala comenzó con la música al ritmo del Resistiré y la Negra tiene tumbao que popularizó la gran Celia Cruz, musa del Carnaval de Arrecife 2023 y de Gisela González que también homenajeó a la cubana eterna. La fantástica entrada musical estuvo acompañada por las coreografías de bailarines de distintas edades, desde los más pequeños a los mayores, de la Escuela Antonio, cuyos componentes deleitaron al público con una vistosa coreografía antes de iniciar la presentación de los participantes en el que los drags lucieron sus impresionantes atuendos y maquillajes de forma creativa y colorida que cautivaron al público desde el primer momento.

Los protagonistas de la noche desfilaron sobre el escenario con una gran variedad de estilos, desde los diseños más exóticos hasta los más elegantes. Cada uno de ellos demostró su creatividad y habilidad para transformarse en un personaje completamente diferente.

A pesar de que no hubo jurado, todas las participantes recibieron el cariño y la gran ovación del público, que disfrutó de una noche llena de color, música y diversión pudiendo celebrar juntos el gran éxito de la gala.

Por el escenario se sucedieron las drags. El público se sorprendió con las actuaciones de Drag Umbra, con su fantasía ‘Memoria de un gay, perdón quería decir geisha’; Drag Avalon, que lució un diseño denominado ‘Ay comadre, te lo vas a pasar de miedo’; Drag Morgana con su fantasía ‘Aférrate a aquello que te hace diferente’; a Drag Asiria, con la fantasía ‘A quién no le gusta una buena escoba’; Drag Enea, que lució la fantasía ‘Contémplame e idolátrame’; Foguen, con su fantasía ‘No hacía tiempo ni ná’; Drag Calipso, con ‘La transformación de una reina’; Drag Lemnos, que lucía ‘Mamma Mía, agárrense que vienen curvas y no, no son las mías’; Drag Xoul, con su fantasía ‘Okovango, la joya de Alajary’; Drag Efesto, luciendo la fantasía ‘Al estilo de la vieja escuela’; Drag Gio, con ‘Prefiero ser un bicho raro de la sociedad que una oveja blanca de la humanidad’; y finalmente Vulcano, que lució la fantasía ‘Qué rica está la fruta’.