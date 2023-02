Jaqueline Gándara: «La pandemia me ha enseñado a hacer lo que me apetezca porque hoy estás y mañana no»

La candidata a Reina 2023 por CIFP Cruz de Piedra y S3 Fit Las Rehoyas, Jaqueline Gándara, compagina dos trabajos con la preparación de la Gala. Asegura que con una buena agenda todo es posible.

¿Por qué decide presentarse?

Nunca había entrado en mis planes, pero mi profesor de Estética me lo ofreció y decidí que sí porque era una nueva experiencia.

¿A qué se dedica?

Me dedico a la hostelería, pero estudié Peluquería y Estética hace como cuatro o cinco años, lo que no lo ejerzo. Salí de la rama por lo que ofrecían, trabajabas mucho y pagaban poco, así que me fui saliendo del mundillo y nunca lo retomé.

¿Es la primera vez que se presenta?

Sí.

¿Está nerviosa?

Estoy llevando mejor los nervios que al principio, pero estoy nerviosa y cuando esté en el escenario estaré más nerviosa todavía.

¿Tiene algún amuleto para ese día?

No, voy a vivir la experiencia y como salga.

¿Cómo se está preparando para llevar la fantasía?

Escuchando la música y viendo vídeos para soltarme.

¿Qué nos puede contar del diseño?

La fantasía se titula ‘Fusión’ y es la mezcla entre calma y explosión.

¿Cómo se tomó la proposición?

Le dije que me lo tenía que pensar porque nunca había salido en la tele, ni me habían hecho entrevistas, ni nada de eso, y me pongo muy nerviosa, pero le dije que sí. Una vez estuve dentro pensé que por qué le había dicho que sí, pero ya ahora me alegro de haberlo hecho, porque es una buena experiencia.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Salir de fiesta, las murgas me gustan mucho, también la Gala Drag. En general me gusta ver la profesionalidad que hay en el maquillaje, vestidos, además de que a mí me gusta hacerme mis disfraces.

¿De qué se disfrazó el último año?

Hace años que no me disfrazo por el tema del trabajo, pero el último fue el de Power Ranger, que fue el último que me hice yo. Desde que fui creciendo me hago los trajes yo sola desde cero, es lo que me gusta al final, me apaño con la costura.

¿Por qué decidió estudiar Peluquería y Estética?

No lo sé, quizás que era muy presumida de pequeña. Lo he dejado, pero me sigue gustando a día de hoy, aunque al final me haya ido por otras ramas.

El carnaval, desde dentro

Ahora que vive el Carnaval desde dentro, ¿le ha sorprendido algo?

Me sigue impactando el arte que hay, los maquillajes, vestidos, me impresionan muchísimo. Es arte.

¿Qué tal la relación con el resto de candidatas?

Súper bien, son todas encantadoras.

Si no gana, ¿con qué experiencia se queda?

Con lo que disfruté y con la gente que conocí. Evidentemente, lo importante es ganar, pero me quedo con la experiencia porque además lo poco que he vivido me lo he pasado súper bien.

¿Ha trabajado en su fantasía?

Personalmente no he trabajado en ella y me imagino que ya tiene que estar porque falta muy poco.

Si no gana este año, ¿volvería a presentarse?

Sí, porque me gusta.

¿Y cuál ha sido su mejor experiencia?

Estar involucrada y verme en el escenario, bailar, estar con gente, la verdad es que me encanta.

¿Cuáles son sus sueños?

Me gustaría algún día trabajar para mí además de tener mi casa y familia. Me gustaría viajar porque me encanta.

¿Está muy apegada a su familia?

Sí, mucho.

¿Es importante pasar tiempo con la familia?

Es importante hacer lo que te apetezca, la vida es una y hay que vivirla al máximo, si te tienes que equivocar, te equivocas porque es un aprendizaje.

¿Su familia le apoya en su candidatura?

Están súper contentos, cuando les di la noticia no se lo esperaban.

¿A quién le dedicaría la corona si gana?

A mis padres y mis abuelas por estar ahí. Son las personas con las que siempre vas a contar.

¿Cómo sería un día perfecto para usted?

Por ejemplo, el cumpleaños de mi madre el otro día que lo pasé súper bien, estuve con mi familia tranquila, un montón de paz, risas. Un día perfecto sería con mis padres.

¿Es más de playa o de montaña?

De playa, el sol me relaja.

¿Se siente muy canaria?

Hombre, claro, estoy muy orgullosa de ser canaria, he viajado, conocido mundo y me gustaría seguir viajando y conocer aún más, pero estoy muy orgullosa.

¿Por qué países ha viajado?

Estuve en Francia y en Tailandia hace poco. Dentro de España en Madrid, Barcelona, Galicia.

¿Cuál ha sido el viaje que más le ha abierto la mente?

Tailandia porque es un país muy pobre, la gente se sacrifica mucho y es una cultura totalmente distinta, te hace valorar todo lo que tienes porque ves a niños pequeños pidiendo y te hace abrir la mente.

¿La pandemia ha cambiado algún aspecto de su vida?

Me ha hecho valorar más todo y me ha enseñado a hacer lo que me apetezca en todo momento porque hoy estás y mañana no.

¿El confinamiento fue duro para usted?

En el tema laboral sí porque había dejado mi trabajo para irme a Menorca a hacer temporada y me cancelaron el viaje y me quedé sin empleo aquí. Tuve suerte porque volví a encontrar trabajo con facilidad, pero fue desagradable.

¿Le inspira la temática de este año?

Me gusta, pero lo desconozco porque no viví en los 70.

¿Es más de música disco o actual?

La actual.

¿Tiene algún músico que sea su referente?

No, me suele gustar mucho la salsa y la bachata.

¿Cómo se definiría?

Soy una mujer súper trabajadora, luchadora y positiva.

¿Es fanática de algo?

No, ni siquiera de los famosos, me dan un poco igual. Tengo una vida muy ajetreada y no estoy pendiente de ellos.

¿Qué suele hacer habitualmente para que su vida sea ajetreada?

Ahora mismo ocupo mi tiempo para estar con mi pareja, mi familia, voy al gimnasio, pero estoy todo el día trabajando. Trabajo en un restaurante y en una tienda de calzado, así que me paso el día trabajando.

¿Cómo compagina dos trabajos con su candidatura a Reina?

Se me complica bastante, sobre todo el estrés de cuadrar las entrevistas, pero bueno, me metí en ello y tengo que tirar para adelante. Queda muy poco de todos modos y por ahora con una buena agenda y un buen calendario lo llevo bien.

De ser elegida Reina, ¿qué cree que puede aportar?

Mucha positividad para las chicas que se quieran presentar para el año que viene. Las animo porque es una buena experiencia.