Marta Quesada: «La fantasía tiene algo de mi abuela, así que me haría mucha ilusión ganar con este traje»

No es la primera vez que se presenta, ¿cierto?

Es la segunda vez, me presenté el año pasado con el mismo diseñador.

¿Por qué ha decidido repetir?

Porque el año pasado me quedé con la espinilla de coger algún premio, era mi ilusión y la del diseñador.

¿Cree que tendrá suerte esta vez?

Eso espero, yo creo que sí porque quien la sigue la consigue.

Imagino que la persistencia es una de sus cualidades...

Sí, soy súper persistente, en todo lo que quiero voy a por ello y si no lo consigo tampoco me frustro, pero intento lograrlo con todas mis ganas.

¿Considera que en algunas ocasiones puede ser un defecto?

Depende de cómo lo lleves. Si lo trabajas y consigues que sea una virtud es bastante positivo.

Si no gana este año, ¿se presentaría el próximo?

No, dejaría pasar un tiempo hasta que vuelva a tener otra oportunidad, pero tres años seguidos me parece demasiado.

¿Qué cree que ha cambiado del año pasado a este?

Mi percepción del Carnaval. Este año lo voy a disfrutar más porque ya sé de qué va la experiencia, sé lo que tengo que hacer, lo que no y creo que lo voy a vivir con más ganas. El año pasado fue más incierto sobre todo después de la pandemia.

¿Cómo conoció a su diseñador?

También es de La Isleta, así que lo había visto hace años, pero más personalmente fue el año pasado cuando decidí presentarme al casting y gané. Ya desde el año pasado hicimos bastantes migas, nos llevamos súper bien, además de ser mi diseñador lo considero un amigo.

¿Se siente afortunada de haber sido escogida por segunda vez?

Sí, me sentí súper orgullosa porque me dijo que lo había hecho muy bien y que le encanté el año pasado.

¿La pandemia ha cambiado su vida en algún aspecto?

Me cambió la manera de vivir la vida. Antes era mucho de dejar los planes para el mañana y, en realidad, no sabes lo que va a suceder. Si viene otra pandemia todo lo que querías hacer por un tiempo tienes que dejarlo apartado, así que vivo mucho el ahora.

¿Es muy carnavalera?

Súper, nací incluso en pleno febrero durante el Carnaval en el barrio de La Isleta, entonces te puedes imaginar que lo llevo en la sangre.

¿Tiene un gran sentimiento de pertenencia por su barrio?

Sí, los isleteros tenemos un sentimiento muy profundo hacia nuestro barrio y soy 100% isletera, allá donde voy defiendo a La Isleta a muerte. Lo mejor del barrio es que no le falta de nada porque tienes bibliotecas, colegios, centros de salud, supermercados e incluso playa, que eso en un barrio cuesta tenerlo.

¿Qué supondría para usted ganar?

Sería bastante importante porque es un sueño que he tenido siempre. A nivel personal la fantasía tiene algo detrás que pertenece mucho a mi abuela, así que me haría mucha ilusión ser Reina con este traje.

¿Qué es lo que tiene?

No lo voy a decir porque entonces desvelaría parte de ello. De mi fantasía solo puedo contar que estará bastante bonita. Está todo muy conectado este año.

¿Su abuela estaría orgullosa de que sea candidata a Reina del Carnaval?

Sí, ella era muy carnavalera, le encantaba ir a los Carnavales y me hubiese gustado que me viera como candidata a Reina e incluso si gano, verme como Reina.

¿Qué es lo que más le gusta de los Carnavales?

La Gala Drag Queen, me parece una de las más impactantes a nivel mundial, creo que da mucho de sí y también la cabalgata. El hecho de que estemos toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en la calle disfrutando todos juntos.

¿Estudia o trabaja?

Ambas. Terminé el año pasado el grado de Educación Infantil, este año estoy haciendo el máster en Psicopedagogía y lo compagino trabajando en un centro de educación especial con niños que tienen necesidades especiales.

¿Por qué ha decidido trabajar con ese colectivo?

Tenía la curiosidad, siempre me ha gustado trabajar con niños que tengan dificultades en el aprendizaje. Me está gustando bastante, no sé si les estoy enseñando yo más a ellos o ellos a mí.

¿Qué enseñanzas ha recibido de sus alumnos?

Me han enseñado que a pesar de las dificultades y de los problemas que puedas llegar a tener puedes ser feliz.

¿Cuáles son sus aspiraciones?

Terminar mis estudios para opositar y tener mi plaza como maestra. Y a nivel personal lograr mis objetivos en la vida, ser una mujer con valores y gracias a mi profesión poder contribuir a cambiar un poco el mundo a través de los más pequeños para que el día de mañana sea un mundo mejor.

¿Qué la emociona?

Desde que estoy trabajando con niños con necesidades educativas me emociona mucho ver su progreso. Una mínima cosa que antes no hacían y hoy sí es bastante emocionante. Que las personas logren superar sus capacidades y que sea gracias a ti.

¿Cree que la sociedad se ha acercado lo suficiente a la realidad de los niños con necesidades especiales?

No, hay muy poca información sobre ellos, aunque se hable mucho de que hay que ser inclusivos, en el día a día no lo somos. También mi diseñador es sordo, entonces, por ambas partes estoy trabajando bastante la inclusividad y me gustaría que en el día a día se trabajase más.

¿Por qué cree que es tan importante la educación?

La educación es la base de todo, si una persona no es educada correctamente al final el mundo sería un poco caótico. Al contribuir a la educación de las personas estás dando tu arma más poderosa para mejorar el mundo.

¿Cómo surgió su vocación por la enseñanza?

Es innato porque mi madre siempre me ha contado que las profesoras siempre me veían ayudando a los demás en su aprendizaje. Siempre se me ha visto una espinita de maestra.

¿Qué cree que puede aportar al Carnaval si es elegida Reina?

Bastante carisma, alegría, que es al final lo que necesita el Carnaval de una Reina. Me considero bastante extrovertida en ese sentido y también valores como el respeto y la inclusividad.

¿Qué cualidades cree que debe tener una buena Reina?

Tiene que dejar a Las Palmas de Gran Canaria por todo lo alto, a su Carnaval y a toda su gente.

¿Le gustaría pasar una noche en Studio 54?

Sí, sería bastante divertido poder pasar una noche con todos los artistas y famosos disfrutando.

¿Cómo definiría el Carnaval?

Como el momento más esperado del año.

¿Es supersticiosa?

Pongo toda mi fe en el universo, no existe la casualidad sino que todo pasa por algo. Siempre he pensado que todo tiene un motivo.

¿Cuál ha sido su noche de fiesta más memorable?

Una que recuerdo muy especial fue un fin de semana que unos extranjeros me confundieron con una famosa y tuvimos un vacilón con eso hasta que al final les dijimos que era una broma y se lo tomaron bien. No recuerdo el nombre de la famosa, pero me enseñaron una foto y se parecía bastante a mí. Por un momento fui famosa.