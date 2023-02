Paula Santana: "Ya estaban tardando en proclamar el Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional"

¿Por qué decide presentarse?

Porque es un sueño que tengo desde que tengo uso de razón y este año se me dio la oportunidad gracias a que conocí a mi diseñador, Juan Carlos Armas en un desfile de moda y me preguntó que si le gustaría ser su candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y le dije que sí, porque era un sueño que siempre he querido cumplir.

¿Es modelo?

Sí, empecé en 2017 con certámenes de belleza y a veces me llaman para hacer diferentes desfiles. Me encanta el mundo de la moda desde pequeña.

¿Cómo comenzó a trabajar en la industria?

Como soy alta la gente me decía que podía servir para las pasarelas, entonces se me dio la oportunidad de presentarme en un certamen de belleza y fue ahí cuando empecé en este mundo.

¿Es un mundo agradecido?

Sí, la verdad es que me gusta mucho y te abre muchas puertas.

¿Qué diferencias encuentra entre los certámenes de belleza y la gala de la Reina?

Es totalmente diferente, quizás hay puntos en común como ponerle actitud o saber desenvolverse en el escenario, pero en cuanto al resto es diferente. En los certámenes de belleza te miran más a ti y aquí es más bien un conjunto, se valora todo.

¿Cuál es su relación con las fiestas?

Me encanta el Carnaval como a todos los canarios y sobre todo hacer los disfraces.

¿Se hace usted misma los disfraces?

Sí, claro. De pequeña mi madre y ahora me los hago yo con mis amigas, que quedamos unos días antes de salir para hacernos el disfraz.

¿Cuál ha sido su mejor disfraz?

El que más me ha costado realizar ha sido uno que iba vestida como de la Nasa y estuve varios días haciéndolo porque tenía bastantes detalles.

¿Y su último disfraz?

El que me puse el sábado en los Carnavales de Tenerife que me vestí de Ninja con dos amigas.

¿Qué le parecieron los Carnavales de la otra Isla?

Me gustaron mucho y pude ver a mi compañera Damaris, que es la otra chica que se presentó con mi diseñador, pero en Tenerife y la vi en el pasacalle y estuvo súper guay. Nos sacamos una foto y todo.

¿Le dio algún consejo?

Que viviera la experiencia porque al final no te quedas con el premio sino con la vivencia y todas las amistades que haces y me dio muchas fuerzas para este viernes 24. Estoy con más ganas que nunca.

¿Qué opina de la comparación maliciosa entre los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife y los de Las Palmas de Gran Canaria?

Todos tienen su lado bueno y malo, pero somos ocho islas unidas y no debería haber un pique así, sano sí, pero no una guerra.

Recientemente el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se ha proclamado como Fiesta de Interés Turístico Internacional, ¿qué le parece?

Me parece súper bien, ya estaban tardando en proclamarla. Es una fiesta muy importante para los canarios y a nivel internacional también porque vienen muchos turistas de fuera.

¿Está nerviosa de cara a la gala?

Un poco, pero sé que el día anterior en el ensayo general voy a estar súper nerviosa.

¿Tiene algún amuleto para ese día?

Tengo cinco céntimos que me encontré un día que mi diseñador vino a Gran Canaria y me dijo que los guardara porque me iban a dar suerte y ahí los tengo.

¿Cuáles son sus aspiraciones en la vida?

Me gustaría ser psicóloga, ahora mismo estoy estudiando la carrera y también compaginarlo con el mundo de la moda.

¿Por qué decidió estudiar Psicología?

Es vocacional, me gustaría dar más visibilidad a la salud mental, ya que es un tema tabú hoy en día y así poder ayudar a las personas.

¿Qué opina del activismo por la salud mental?

Hay que darle todavía más visibilidad porque hay personas que se piensa que por hablar de ello la gente se suicidará más, pero es lo contrario hay que dar recursos para que los pacientes puedan buscar ayuda.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Me gusta mucho el deporte y bailar, he estado en una comparsa también.

¿En qué comparsa estuvo?

En Chiramay cuando tenía 16 años y estuve solo un año por el tema de los estudios, ya que requiere mucho tiempo hacer el vestuario e ir a ensayar. Es mucha dedicación, pero creo que repetiré en otro momento.

¿Cómo se vive el Carnaval desde dentro?

Se vive intenso, tanto en la comparsa como siendo candidata a Reina, aunque es cierto que en la Gala de la Reina se centran más en mí y en el vestido. En cambio, en la comparsa había que mirar más por el grupo, así que aquí lo vivo intensamente.

¿Qué puede contarnos de su fantasía?

Es ‘Volver’ y trata de una guerrera de la vida que lucha por problemas que tenemos todos en el día a día y volvemos a levantarnos para luchar contra esos problemas.

¿Se siente identificada?

Sí porque cuenta un poco la historia de cada uno, todos tenemos nuestros problemas y luchamos para poder vivir con ello y mejorar día a día.

¿Ha participado en la elaboración de su traje?

Un poco porque mi traje está en Tenerife y he ido dos o tres veces para allá y las veces que he ido sí he ayudado y cuando venga esta semana también ayudaré un poco ultimando detalles.

¿Qué cualidades cree que debe tener una buena Reina?

Actitud sobre todo, disponibilidad para poder hacer cumplir las labores que requiere el reinado y mucho amor.

¿Cómo se está preparando para llevar la fantasía?

Estoy yendo todos los días al gimnasio y no solo es prepararse físicamente sino también mentalmente para sentir la fantasía, hacerla tuya, transmitirle tanto al público como al jurado ese mensaje para que se quede en los corazones de todos los que están viendo ese día.

¿Siempre ha hecho deporte?

Siempre, desde los nueve años estuve en baloncesto y lo dejé a los 18 y comencé con el gimnasio porque el deporte es algo que siempre tiene que estar en mi vida.

¿Cuáles son los carnavales que recuerda con más cariño?

Cuando era pequeña que en mi colegio siempre hacían varias temáticas de disfraces y hacíamos una pequeña cabalgata todo el colegio juntos. Estábamos una semana haciendo los disfraces tanto los padres como los niños para hacer un pequeño Carnaval. Es el primer recuerdo que tengo de las fiestas.

¿Qué aportaría si gana?

Dar más visibilidad al tema de la salud mental, pero también me aportaría mucho a mí personalmente con aprendizaje y me abriría muchas puertas al mundo de la moda.