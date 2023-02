¿Por qué se autodescalificaron Los Nietos de Sary Mánchez?

«Nos descalificamos, porque creemos que las reglas del concurso no están yendo por donde tienen que ir y no se están decidiendo como se debería», indica Rubén Santana, alias Pitu, director de Los Nietos de Sary Mánchez. Su actuación en la pasada final de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha dado mucho de qué hablar. Los de Telde hicieron historia aquella noche, al ser la primera agrupación que se autodescalificaba a conciencia.

El concurso de esta edición, el primero en normalidad tras la pandemia, traía varias novedades en la dinámica. La principal, la reducción del tiempo de actuación de 30 a 25 minutos en las fases y de 30 a 20 en la final con una sola canción a interpretar en este último caso. Se trata de un cambio en las bases que se acordó por votación por una mayoría de agrupaciones dentro de la Figruc -federación que aglutina a 23 murgas-.

Los Nietos se marcaron una actuación memorable, aunque bien es cierto que la murga Guachipanduzy ya hiciera lo propio en el carnaval chicharrero en 2001. Así, los teldenses incumplieron una serie de reglas del concurso. La más sonada, se pasaron poco más de cuatro minutos de cronómetro, saltándose el límite impuesto en esta edición. Además, hubo un momento que bajaron de la tarima, subieron más gente de la permitida, colocaron atrezzo con una altura mayor de la estipulada o utilizaron una trompeta musical.

«Lo hicimos como llamada de atención», aclara el director de Los Nietos, «casi cada año cambian las normas por cosas que no llegamos a entender», al tiempo que señala que estas son demasiado rígidas, más que en los concursos de murgas que se celebran en otras Islas, donde, asegura «hay más libertad» a la hora de actuar.

«Todo se decide en la Figrup, pero lo hacen los que ganan por mayoría las votaciones», apunta, «queremos que los grupos sigamos decidiendo las cosas, pero de otra forma, que sea a consenso». Pitu aclara que «no vamos a estar cambiando a cada momento», e incluye entre esas normas «absurdas» la de no quitarse el sombrero antes de acabar la presentación, regla que le costó la descalificación a Los Chancletas en 2020.

No obstante, Pitu aclara que se trata de una crítica «constructiva» y lo que quieren es «crear debate». Además, matiza que las reivindicaciones se centran en la Figrup y no en la organización de la fiesta, de tal manera que las críticas que lanzaron en su tema a la concejalía de Carnaval «entran dentro de la ironía de una murga, por eso no nos descalificamos».

El modelo del Carnaval 2022

Kevin Benítez, actual presidente de la Figrup, indica que «las críticas generalizadas» tras el modelo que hubo en el Carnaval 2022 -con pases reducidos por la pandemia- «fue que había gustado mucho, por la agilidad del espectáculo». Eso lo trasladaron a la asamblea e intentaron buscar un equilibrio, «de entre diez propuestas salió esta». «No se trata de una imposición por parte de la organización, ha sido de los grupos», matiza, «aunque hubiese posicionamientos individuales esta fue la postura común».

«Fue algo que vino de los propios grupos federados», resalta el también murguero de Los Twitty’s. Las normas se debatieron tras el verano del año pasado y «a iniciativa propia» se incorporó el cambio en las bases «para hacer el concurso más ágil». Benítez aclara que cuando tengan la próxima asamblea de final de carnaval «se valorará la experiencia de este año y si hay que incorporar algún cambio lo abordaremos».

Benítez indica que «siempre ha habido cambios». Además, resalta que la audiencia de lafinal del sábado tuvo «casi un 16%» en la provincia de Las Palmas. Por su parte, Inma Medina, concejala de Carnaval, aclara que «la denuncia que hacen Los Nietos es contra la propia federación» y recuerda que «esas bases no las pone Carnaval; aquello que es factible lo aprobamos y lo que no, no».