Daniela Medina: la reina de la esperanza

“Veo la vida de color más arcoíris desde que conseguí ser reina”, asegura Daniela Medina Ortega, reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022, que cederá su corona el próximo viernes 24 a la próxima ganadora. Aquel día, que la joven no olvida, ganó con la fantasía, ‘Abrazando un sueño’, trabajo del diseñador, Juan Carlos Armas Febles. Las alas de la mariposa que lucía su traje echaron a volar la esperanza que tanto necesitaban los carnavaleros para confirmar que volvería la nueva normalidad en las fiestas. “Mis compañeros y yo hemos vuelto a dar vida al Carnaval porque pasamos casi dos años sin la fiesta y la gente tenía miedo de volver a celebrar, por lo que nos considero valientes por volver a presentarnos cuando todavía había limitaciones”, opina.

Fue un año de incertidumbre después de los coletazos de la pandemia a la fiesta más importante para la ciudad. “Ese año hasta el último momento no sabíamos si se podrían hacer las galas porque de un día para otro quizás limitaban actos. De hecho, se aplazaron muchos de los actos”, recuerda. Sin embargo, pone en valor que su esfuerzo tuvo sus consecuencias positivas porque durante esta edición “hay nuevos diseñadores, que les entró el gusanillo y habrá un nivelón en esta gala”, destaca.

El año de reinado ha sido para Medina un sueño que ha estado a la altura de sus expectativas y se siente afortunada de haber podido vivir la experiencia. Lo mejor para la joven es poder patrocinar el Carnaval allá por donde va. Ya cumplía su principal obligación antes de ser coronada. La graduada en Medicina lleva dos años trabajando en la clínica estética Hair Forever en Barcelona y cuenta que a sus amistades catalanas les transmitía la pasión por las fiestas, se disfrazaban, celebraban y dejaba por todo lo alto a las carnestolendas allá por donde pasará.

La actual reina lleva el Carnaval en la sangre, sus padres se conocieron en una comparsa

Aunque la vocación ya le venía de antes, ahora que ha sido la cara visible de la fiesta popular explica que tiene a sus compañeros de trabajo “bastante puestos” en cuanto a galas y concursos. “Ver como las demás personas lo integran también en sus vidas” es para Medina lo mejor de este ejercicio de transmisión de una de sus pasiones, porque para ella la fiesta le corre por la sangre. “Me gratifica ver ese impacto que he hecho en gente, que sino me hubieran conocido no sabrían lo maravilloso que es nuestro Carnaval”, añade.

Sus padres se conocieron en una comparsa y su hermana también fue reina del Carnaval en 2007. Además, ambas fueron primeras damas en el Trono Infantil. Medina explica que las comparaciones entre los reinados de su hermana y el suyo son inevitables. “Fue distinto en el sentido de que somos personas diferentes, pero el Carnaval también ha evolucionado y quizás en nuestro año el objetivo fue un poco el volver a comenzar después de la pandemia, así que hubieron limitaciones en ciertos aspectos”, comenta. Sus padres comenta que están “privados, no se lo creen” al tener a dos reinas en casa. Y quizás la dinastía continúa porque Daniela es, desde el pasado diciembre, tía de una niña: “Nos preguntan si será la próxima reina, y bueno, ella será lo que quiera, pero obviamente si se decide, aunque mi madre esté cojeando lo dará todo por su nieta”.

La joven, al residir fuera de su tierra echa de menos su Isla y los Carnavales y vive entre dos mundos, por lo que viaja en avión cada dos por tres. “Las azafatas ya me conocían porque volaba en los mismos horarios, incluso una de ellas era carnavalera y participaba en un grupo del concurso de disfraces y sin yo decirle nada me reconoció”, expresa.

Durante su reinado, el Carnaval capitalino ha sido proclamado Fiesta de Interés Turístico Internacional, un avance que no pasa desapercibido para la monarca carnavalera, que se siente orgullosa de la ciudad y exclama que “ya lo merecía”. “Nuestro Carnaval después del de Río de Janeiro es el más importante del mundo tanto por el nivel de las galas como por la masificación de turistas”, hace hincapié.

Para las once candidatas que se presentan este año les aconseja que “estén tranquilas”, aunque reconoce que es difícil porque es consciente del peso real como mental que supone el gran evento: “Lo principal que te da nervios es que no puedas con el traje porque son muchos kilos en tu cintura y cabeza, pero desde que pasas esa prueba es necesario mantener la tranquilidad, ser tu misma y darlo todo”. A pesar de la decisión final que proclamará a la ganadora, lo más importante para Medina son los tres minutos irrepetibles en los que cargan con la magia del Carnaval. “Esa sensación de adrenalina que sientes cuando pisas el Parque Santa Catalina y ves a tu familia, amigos y el público, eso no te lo quita nadie”, sea cual sea el resultado.