Felicidad absoluta. Eso es lo que siente Lola Ortiz (Fuerteventura, 1990) tras haber cumplido su sueño. La joven grancanaria se convirtió el pasado viernes en la flamante ganadora de la gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023.

Con la fantasía Perfidia de Amor, diseñada por Sergio León Ortega y Josep López Martí, la 'influencer' se alzó con esta ansiada victoria por la que había luchado en tres ocasiones y, como ella mismo destacó a los medios tras recibir la corona de reina, "me había presentado dos veces en Fuerteventura, una cuando tenía nueve años y luego cuando tenía 22. Y esta tercera vez me ha llegado con toda la madurez, el empoderamiento, las ganas y la fuerza".

Ahora, a punto de cumplir una semana de reinado, Ortiz está todavía aterrizando después de haber vivido una frenética semana de entrevistas y de actos con los que estrena su título por todo lo alto.

Sin embargo, en uno de los momentos de calma que ha tenido la reina del Carnaval de Las Palmas, la estudiante de psicología ha querido compartir con sus casi 800 mil seguidores de Instagram una preciosa dedicatoria en forma de recuerdo a Luis Ojeda, uno de los amores más especiales de la vida de la joven.

"Le pedí a Luis que me ayudara, que me diera suerte y funcionó"

Desde la tranquilidad de su casa, lo primero que hizo Lola Ortiz fue colgar una fotografía de ella sosteniendo el cetro de reina del Carnaval y mirando al cielo acompañado de un agradecimiento al que fuera canterano de la UD Las Palmas. "Gracias por darme fuerzas", reza el texto que acompaña a la imagen.

Pero, tras esta bonito gesto, la joven colgó una historia en su perfil de la mencionada red social en la que comparte con sus seguidores una emocionante confesión relacionada con Luis Ojeda. "Yo tengo en casa un altar, en la habitación del buceo, que alguna vez se los he enseñado, donde tengo un cuadro pintado mío y de Luis, con fotos nuestras, flores y cosas de él... Y yo siempre le pongo una velita y la dejo encendida hasta que se apaga sola. Es verdad que este último mes le he puesto tres velas pidiéndole que me ayudara y me diera suerte porque yo sé que siempre está a mi lado... Y, oye, funcionó. Yo sé que él siempre está ahí y quiero creer que esto es verdad", compartía la joven.