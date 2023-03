La gala drag pasa por Teror

Hace justamente 30 años, Nicolás Eugenio Yánez comenzaba a destacar en el mundo de la decoración, la moda, el diseño y el interiorismo; algo extraño por aquella época, pero que hacía más interesante su figura y todo lo que tocaba. Terminando el año 1993 se inauguraba en Arucas la Macro Shock Palace, una gigantesca discoteca que fue todo un extraordinario acontecimiento, y Nicolás diseñaba y decoraba no sólo el propio local y los eventos que la cadena propietaria organizaba, sino que hasta confeccionaba los uniformes del personal. Era, en toda la extensión del término, un creativo.

Una personalidad como la suya atrajo pronto el interés de los que desde el sur de la isla promocionaban un turismo diferente que comenzaba a hacer de Maspalomas. Fue en el sur donde comenzó a moverse parte de su vida profesional y serían precisamente los carnavales sureños los que crearían dos circunstancias festivas que fueron pioneras en todo esto que luego se ha desarrollado en torno al universo drag.

Esos eventos fueron los concursos de Miss Traveskarnatival (celebrado por primera vez el 13 de marzo de 1986) y el de Plataforma Drag. Este último, junto a la película Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, tal como se ha destacado las últimas semanas con motivo del 25 aniversario de la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, contribuyeron a generar una iconografía del carnaval grancanario que lo ha llevado por todo el mundo hasta la reciente declaración como fiesta de interés turístico internacional.

Ya desde aquel año, inspirado en la Amazonia brasileña, la crónica destacaba los kilométricos títulos de las fantasías y el hedonismo de cuerpos esculturales dentro de vestuarios mínimos.

Drag, drag, en las dunas de Maspalomas con plataformas jartá de potaje de berros, gofio y pejines y muerta. La boca seca por un drag; Con cuernos y a lo loco; Ave Fénix mimetizada entre la exuberancia multicolor del mato grosso; Embrujo y sortilegio chamánico de Titania en el Amazonas, Después de un rollo, un buen papel; Primavera drag alocada por el viento musical; Perdona bonita, pero Lucas se casa conmigo supieron a gloria; los extranjeros, quienes no entendieron la mitad de la copla, aunque supieron captar la gracia del espectáculo, arrancaron más de una carcajada del público procedente del norte de Europa, por no se sabe qué motivos, lo que nos induce a sospechar que Maspalomas se ha convertido en un lugar de moda hoy y parte de la historia de mañana.

Carlos-Le Motheux Bourbaki, José Fuentes, Diábolo, Fénix Tamarae, Titania, Juan Ramón Quesada, Antonio Mejías, fueron participantes, y el tercer premio fue para Nicolás Eugenio Yánez, con la fantasía diseñada por él mismo, Cebra Salvaje, patrocinada por la Discoteca King’s Club del C.C. Yumbo.

Y al año siguiente, Nicolás arribó a la capital. La tercera Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria se celebró el 3 de marzo del año 2000. Entre los diecinueve candidatos preseleccionados días antes en el Teatro Guiniguada ya estaba él junto a otro joven de la Villa, Javier Ramírez, arropados con la escenografía egipcia de aquel año y con el impresionante entusiasmo del público, que en el corto tiempo transcurrido ya había convertido la velada en un acto de diversión y vida que atraía a todo el mundo.

Tendrían que demostrar en tres minutos que merecían estar allí y, sobre todo, alegrar al pueblo de aquí y a los miles de turistas que ya comenzaban a venir atraídos por la gala.

Menuda pájara la del Miau, Si Mozart me hubiera conocido, hubiera querido nacer en este siglo; Escarlata la Ventolera; Angelito del Demonio; Melodía atómica; o Entoavía llega el 2001 y yo sin comerme una rosca fueron algunos de los originales títulos de sus participantes. Retransmitida en directo para Canarias por Antena 3TV, fue presentada por Roberto Herrera y Lidia Cañal.

Barby Drag

Nicolás Eugenio como Barby Drag se presentaría a la Gala Drag con la fantasía Gran Glamour, patrocinado por la Discoteca King’s Club y el centro Yumbo, a base de «un papel plata del tipo que se pega en los cristales para que no dé el sol», tal como él mismo afirmara.

El ganador fue Adrián Martel, Drag Andrómeda, con la fantasía Changó, memorial de un santo. Aquella noche, que también contó con la peculiar actuación de Grace Jones, fue la primera vez que un terorense (dos en realidad) participaron en la Gala Drag. Teniendo en cuenta, además, que Nicolás lo hacía pasados los 40 años, con un cuerpo espléndido y un ingenio a prueba de todo.

No ganó en Las Palmas de Gran Canaria; pero tan sólo unos días más tarde, el 22 de marzo del mismo año, en una gala a la que asistieron más de 3.000 espectadores y con la fantasía Cibernético, alcanzaría el primer puesto en la I Gala Drag de Maspalomas.

Los años siguientes fueron un no parar entre Maspalomas y Las Palmas, los lugares que más interés suscitaban en esta nueva y atrayente turísticamente forma de ampliar el carnaval isleño y a la que se iban uniendo otros municipios de Canarias.

Nicolas Eugenio quiso -y así lo declaró- tomárselo tranquilamente y con la cabeza serena y bien amueblada; dedicarse más a su profesión de decorador a pesar del éxito que sus actuaciones tenían ante el creciente turismo gay del sur grancanario.

No obstante, afirmó iniciando aquella época que vestirse de drag para que la insulten a una o no la respeten no es nada agradable y que una retirada a tiempo podía ser más exitosa. «Las plataformas cansan a cualquiera después de doce años con ellas», llegó a decir.

Pese a todo, decidió continuar. Y gracias a ello pudimos tener su presencia en las sucesivas Galas Drag hasta el año 2005.

Como la extraordinaria y sugestiva imagen de la fantasía Barby Drag, en la que una elegante dama de época se desnudaba de tanta tela y enseñaba un corpiño de la U.D. Las Palmas y trasero al aire entonaba el pío pío chutando un balón al público asistente, o en la que escenificaba el vídeo de I want to break free, reconvertida en un Freddie Mercury carnavalero e internacional.

En la Gala Drag de 2005 ya había decidido retirarse definitivamente, y lo hizo a lo grande. Con la fantasía Maravillosisisisisima en la que transmutó de dama del XVII en Quijote, consiguiendo un segundo puesto tras el de Raúl Santana, Tunte Drag. Y así se despidió el terorense Barby Drag. A lo grande.

Y a lo suyo: desde entonces se ha dedicado a la decoración y el interiorismo. El pasado año, la concejalía de Turismo de Teror dirigida por Laura Quintana tuvo el acierto de reconocer este recorrido de Nicolás Eugenio en la celebración de la II Gala Drag de la Villa, designándolo miembro del Jurado de la misma.

Drag dreg drig drog drug

El tres de marzo del año 2000, otro terorense, Javier Ramírez, de 22 años, se presentaba a la Gala Drag de Las Palmnas de Gran Canaria con el nombre de Drag Dreg Drig Drog Drug y la fantasía Soñé que era una chica almodovaruiz de la Prada, elaborado a base de alambre y espuma de poliuretano reciclados.

Patrocinado por la Cafetería La Plaza de Teror, fue éste -al igual que el del siguiente año que se presentó- un trabajo grupal en el que Javier afirma que era sólo «el más atrevido». Con una creatividad e ingenio desbordantes, el grupo que conformaban y conforman Kike, Tony, Raúl, Esteban, Natalia e Iván -la mayoría de ellos habían sido alumnos de un curso de restauración de muebles organizado desde el ayuntamiento- diseñaron y elaboraron juntos el disfraz bajo el nombre de El taller de la carcoma con el trabajo en el maquillaje de Francisca González.

Los integrantes de este grupo, ya cada uno en distintas vidas, siguen siendo un extraordinario recurso de inventiva, ingenio y creatividad para la Villa de Teror y su mano sigue estando presente en ocasiones tan celebradas como la de las Alfombras del Sagrado Corazón de Jesús o la Petalada del Día del Pino.

Javier Ramírez no sólo era el más decidido por mucho que él lo diga. En 1995 había comenzado los estudios de la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna acabando la especialidad de dibujo y pintura el mismo año de su presentación a la Gala. Su selección en varias ediciones de la Bienal de Santa Cruz de Tenerife en la modalidad de pintura y escultura, así como en la Bienal de Teror, aparte de diversas muestras individuales y colectivas en las dos capitales canarias; auguraban el gran artista en que se ha convertido.

Javier se presentó nuevamente cinco años más tarde. Con el mismo equipo de trabajo, el patrocinio de Arte Floral Lasso y el diseño Cripton, el 4 de febrero de 2005, en el Parque de Santa Catalina, Javier Ramírez terminó (por ahora) su carrera de drag terorense.

Tan solo unos meses más tarde, el 2 de noviembre del 2005, iniciaba su andadura por el mundo en busca de arte y cultura. En Valencia, donde trabajó en talleres de artistas falleros y expuso con motivo de la celebración de la Copa América en el espacio deportivo de La Petxina; o en Senegal, donde participó en la Bienal de Dakar en 2008; o Potsdam, donde se dedicó a exponer en mercados especializados en arte; participación en el concurso BMW en Madrid; para terminar en París. Considera a Canarias un enclave de creación y difusión. Acierta en ello y por eso tiene que volver.

Drag On

Álvaro Déniz Betancor no nació en Teror, pero muy joven se trasladó al hogar de sus abuelos -Juan Déniz Rivero y Amalia Naranjo Acosta- con raíces en el barrio de Los Arbejales y aquí instaló su taller de trabajo y creación.

Por ello, y pese a estar patrocinado por Max Fiesta, su participación en la Gala Drag de 2011 con la fantasía Ven a la tómbola a jugar la ronda, se consideró como representación de la Villa. El 4 de marzo de aquel año salió al escenario de Santa Catalina vestido de sota de bastos. Drag Tunte afirmó que tanto él como Álvaro seguían el estilo tradicional, el del transformista que pasó a drag aumentando el tacón y el mariconeo.

Drag On declaró que pese a su juventud -22 años- ya tenía siete premios a su simpatía, una primera dama y un reinado. Se los merecía todos. Y fue el único, tal como describió Miguel F. Ayala, «por su originalidad, vuelta a la tradición, valentía y sencillez», el pío-pío del público aquella noche.

Sus posteriores declaraciones, su sencillez y su relación familiar no hicieron más que contribuir en la consolidación de su buena imagen.

En los siguientes años siguió con su taller e interviniendo en carnavales de distintos barrios y en otras islas, hasta que en el año 2014 dio el salto que también diera años antes Barby Drag. Se presentó a la Gala Drag de Maspalomas celebrada en el Yumbo con la fantasía Te concedo tres deseos sin ninguna garantía, con diseño de AD Creativos y patrocinio de Aguas de Teror. Ganó el primer puesto y se convirtió en la Drag Queen del Carnaval Internacional de Maspalomas, Faunaval 2014.

Afirmó que llegaba «de Teror con trabajo, ilusión y el cuerpo que tiene uno» y se ganó a todos; cómico, a su estilo, de Aladino el de la lámpara, el típico cuento de las mil y una noches.

Nicolás Eugenio, Javier Ramírez y Álvaro Déniz han sido pioneros y han sabido llevar el nombre de la Villa con honor; merecen el reconocimiento en este mundo en el que la presencia del nombre de Teror en un espacio tan mediático como el Carnaval es promoción, es economía y es cultura.

Pero su relación ya completa con Teror y la Gala Drag la tuvo dos años más tarde, cuando el ayuntamiento de la Villa decidió por primera vez presentar candidaturas a los Drag, a la Reina y a la Gran Dama y bajo el patrocinio de su empresa señera, Aguas de Teror.

En el año 2016, el municipio de Teror se vio representado por Álvaro Déniz con Cariño, el niño con pluma nos salió y muy mariquita gateó y además diseñó el vestido de Isabel Quevedo, la representante de Teror en la elección a Reina del Carnaval. Ana Báez como candidata a Gran Dama completó aquel maravilloso trío.

Su presencia en el Carnaval de Canarias ha sido imparable en esta última década. Con su actividad como presidente de la Asociación que constituyeron los drags se dejó ver en el tiempo fatídico que la pandemia lo cambió todo.

En 2020, tan sólo unos días antes que todo aquello comenzara, dirigió en Teror la organización de su I Gala Drag dentro de la temática del Gran Imperio Chino que tuvo el carnaval aquel año.

El cetro de primer Drag Queen de Teror lo consiguió el Drag Quirón. También se tuvo el honor de contribuir a la historia de estos 25 años de Drags en la isla, con la magnífica presentación que Roberto Herrera hiciera del evento.

La gala contó además con la participación de la candidata terorense a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, Sonia Crespo, y las actuaciones de Belinda Falcón y Alberto Aliaga, realizando la apertura del acto, el Aula de Danza de la Escuela Municipal de Música de Teror

Todo un lujo

Nicolás Eugenio, Javier Ramírez y Álvaro Déniz han sido pioneros, atrevidos, creativos, originales y han sabido llevar el nombre de nuestra Villa con honor. Merecen nuestro reconocimiento en este mundo en el que la presencia del nombre de Teror en un espacio tan mediático como el de los carnavales y los drags es promoción turística, es economía y es cultura.

Pero sobre todo es respeto. Por la diversidad, la inclusión, la fiesta y la alegría de todos y todas.

Sólo por eso, la villa debe estar agradecido a todas las personas que, desde el mundo del diseño, la política, la organización o la participación en estos eventos hacen avanzar a la sociedad terorense.