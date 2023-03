Héctor Vega, el intérprete bailongo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El mes de febrero para Héctor Vega, significa doblar trabajo, pero, al mismo tiempo, una auténtica satisfacción. Más conocido como #intérpretebailongo, tal y como lo bautizaron las redes sociales, reconoce que las galas y concursos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que más disfruta son la Drag, el Carnaval Canino y, sobre todo, las murgas. «Me gustan y son un reto», apunta, «la velocidad a la que cantan, las dobles voces, la ironía, todo ello crea un compendio de dificultades pero a la vez es gratificante porque sientes el carnaval y esa complicación pasa a segundo plano. El mayor hándicap es que no sabes la música que van a llevar hasta el momento de subir al escenario».

Lo cierto es que pretendía ser azafato, pero como él mismo reconoce, «abandoné el cielo para quedarme en tierra con los sordos»; mientras se formaba para ser auxiliar de vuelo descubrió la lengua de signos. Aquello le fascinó y terminó trabajando como intérprete en la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas. Una experiencia laboral que le abrió el camino para involucrarse en un mundo en el que, realmente, llevaba en la sangre: el Carnaval. Y es que su tío, Julio Herrera, lideró Los Sarandajos del Risco y también llegó estar al frente de la Federación Insular de Grupos del Carnaval de Gran Canaria (Figruc).

«Desde que vi a los intérpretes en pantalla por primera vez dije quiero ser como ellos». Dicho y hecho. Al entrar en la asociación le ofrecieron cubrir este servicio y quedó fascinado. La primera vez, reconoce, «fue duro». «A lo mejor cambiaban algo de la murga y no estaba preparado para eso, los drags, muchos tienen signos propios y había que memorizarlos. Igual con los nombres de los diseñadores o de los municipios». Aún así, ha terminado enamorado de su trabajo, «desde diciembre estoy contando los días que quedan para el Carnaval».

Y es que, después de estar ahí al pie del cañón, acercando todas las galas y concursos a cualquier persona sorda, reconoce que ha creado «un vínculo» con la fiesta. Por ejemplo, las murgas «ven reflejada su música en nuestras manos y nuestro cuerpo, por eso la mayoría viene a darnos las gracias. Es gratificante que te tengan en cuenta». Al tiempo que afirma que para las personas sordas «es una tranquilidad saber que un evento tan importante es accesible gracias a la figura del intérprete».

La semana más dura

La semana de murgas es la más dura, «física y psicológicamente». Cada vez que un intérprete sube a escena tiene que calentar las manos y brazos para evitar sustos. Esos días toca recopilar letras, estudiarlas y entenderlas, eso sí, «no las memorizamos». Y si por si eso fuera poco, «todo va muy rápido esos días, por lo que el agotamiento mental y los dolores de cabeza de después se notan». De hecho, interpretan «absolutamente» todo lo que se escucha en escena. Incluso risas, aplausos y abucheos del público, «para intentar contextualizar a la persona de lo que está pasando; nosotros sabemos si una murga es más aplaudida que otra y transmitimos eso. No hacerlo implica que una información futura se la pierdan».

El susto se lo llevó en la pasada final de murgas, cuando Los nietos de Sarymanches se autodescalificaron, algo insólito. «No me esperaba nada de lo que pasó; tenía la letra preparada y sabía de qué iba, no lo que venía. Me quedé sorprendido pero eso no se me podía notar en la cara», precisa. No ver la pantalla no ayuda, claro.

Interpretar a un drag también tiene su plus de complejidad, admite. «Nos preparamos la fantasía porque muchas veces son enrevesadas y hay que darles ese toque de picardía. Desmembramos ese mensaje, buscamos el mínimo detalle para poder transmitirlo», señala. Es más, a cada drag le dan un signo, a Drag Vulcano el de volcán a Sethlas, la Virgen. «Nos fijamos en ellos y buscamos un detalle que les identifique», apunta, y de ser nuevos toca deletrear.

Anécdotas acumula unas cuantas. «Una vez, un drag en una preselección sacó un plátano enorme. El presentador dijo ¡ay qué nos gusta! Alguien gritó y le pasaron el micro, y dijo yo quiero el plátano del intérprete. Claro, te pones rojo, qué vas a hacer», comenta mientras se ríe. Desde que salió le hicieron viral en redes un año, reconoce que eso «ha permitido concienciar y que la gente conozca esta realidad». Ya en las puertas del fin del Carnaval reconoce que toma la gala drag «con mucha pena».