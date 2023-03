«Haré honor a mi nombre». Es la única pista que ofrece Isidro Javier Pérez Mateo, drag Vulcano, sobre el número con el que dirá adiós a su reinado en la gala de elección del drag queen Studio 54, que se celebra este viernes. El galdense se coronó en la pasada edición 2022 con la alegoría ¡Por fin, cariño!, diseñada por él mismo y Daniel Rivero Suárez en representación de la villa de Gáldar con una atractiva y vistosa puesta en escena en la que despedía al coronavirus con una metralleta no sin arriesgarse físicamente dando vueltas sobre una rueda.

Un año agridulce Drag Vulcano - Isidro Javier Pérez Mateo- se despide esta noche de un reinado «muy positivo» en los profesional pero doloroso en lo personal al perder en agosto a su padre. «Me siento reconfortado porque vivió ese momento», cuenta a pocas horas de ceder su cetro a alguno de los 14 aspirantes al concurso. Dice adiós a su reinado pero también al concurso ya que planea presentar a dos drags en la nueva edición.

El título de la alegoría parecía casi un presagio de que, ¡por fin!, se coronaba como drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria después de que en los cinco últimos años -en 2021 no hubo carnestolendas por la covid-19- hubiera logrado estar entre los cinco finalistas tras diez años concursando.

En 2020 logró ser primer finalista con su espectáculo ¡Dios salve a la Reina¡; en 2019, tercero; en 2018 y 2016, segundo; y en 2017, cuarto. En 2021 fue el primer drag canario en participar en la primera temporada de Drag Race España en Atresmedia, un talent show a imagen y semejanza del concurso estadounidense del conocido drag Ru Pauls.

Fue como subir de escalón en escalón hasta coronarse en la edición de las carnestolendas dedicada a La Tierra. «Estuve a punto de tirar la toalla en alguna ocasión porque llegaba a finalista pero no conseguía ganar. Pero en 2020 fui primer finalista y eso me animó a presentarme un año más sin saber lo que iba a pasar con el covid», comentaba Isidro este miércoles vía telefónica y horas antes de ensayar sobre el escenario del Carnaval Studio 54 del parque Santa Catalina.

Como a tantas personas, a Isidro también le vino bien el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Lo aprovechó para descansar pero también para madurar la idea del espectáculo que presentaría en la siguiente edición del Carnaval sin saber aún si habría o no fiesta. «Tenía una idea del espectáculo pero la pandemia, como a todos, me hizo reflexionar y aproveché para darle un par de vueltas más al espectáculo. ¡Y lo conseguí!», apunta.

El 18 de marzo del 2022, drag Vulcano convencía con su alegoría a las tres mesas del jurado y al público, que coincidían en darle un 12 por su actuación en una gala en la que el público aún estaba sometido a la rigurosidad de las medidas contra la pandemia: mascarilla y sentados en los asientos.

Atrezos y vestuario de calidad

«El balance de este año ha sido muy positivo en cuanto a mi reinado pero bastante extraño porque he perdido a mi padre. Vivió ese momento; y otros importantes para mí, así que me siento reconfortado por eso», manifestaba sobre cómo ha sido este año de reinado un tanto agridulce.

La muerte de su padre en agosto frustró el viaje programado a la ciudad colombiana de Medellín para participar en el Festival de las Flores. Salvo ese viaje, Isidro afirma que no ha parado de asistir a eventos y actos gracias al cetro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y a su paso por Drag Race España, en el que, sin embargo, salió de los primeros. «Me he recorrido la Península. He estado en Baleares, Valencia, Barcelona, Vigo, Bilbao y también por Andalucía», cuenta.

Isidro Javier Pérez Mateo siempre quiso ser drag desde que de pequeño se quedó prendado del concurso de elección de la drag queen que más fama ha dado a las carnestolendas capitalinas. Su primera incursión fue en 2012 y ya forma parte de su historia, que este año celebra su 25 aniversario. «Creo que como todos los drags que han participado yo también he contribuido a la evolución de la gala con los atrezos y vestuarios de calidad que he presentado siempre. Creo que esa es mi aportación; curramos muchísimo», explica el joven, que, sin embargo, siempre ha sido fiel a su estética. «Me pongo lo que me queda bien; eso lo he defendido a tope», dice.

En ‘El arte a 25 centímetros del suelo’, un recopilatorio sobre la gala drag y sus 25 triunfadores, el director artístico de la gala Israel Reyes, autor del libro, habla de la versatilidad de drag Vulcano: «Es un referente por sus conocimientos como maquillador y un gran compañero por su reconocida generosidad. Su estética le ha llevado a ser monja, reina o abeja. Ha concursado con el merengue, el house y con la música de la Banda de Agaete. Se ha servido de elementos canarios y también del british pop de Freddy Mercury para sus espectáculos».

Drag Vulcano se despide en esta edición del concurso ya que quiere «cambiar de aires». Sus razones tiene. «Es un adiós o mejor un hasta pronto porque nunca se puede decir que no volveré. Como concursante llevo diez años y las galas te consumen muchísimo. Tienes que trabajar a diario y te lo curras a muerte, no puedes dejar nada en el tintero. Absorbe muchísimo tanto física como mentalmente», relata el joven.

Entre sus proyectos figura el de presentar a dos drags en la próxima edición del concurso. «Seguiré en el mundillo, no activamente como concursante pero sí como drag en eventos y en bambalinas», concreta Isidro Javier Pérez Mateo, al que también le gustaría ser « diseñador de reinas».

Talento tiene ya que el pasado año la alegoría con la que ganó fue realizada conjuntamente con Daniel Rivero Suárez. Entre las piezas más llamativas, un mono de color rojo, una corona hecha con jeringuillas, un cuerpo de pedrería y unas alas y tocado de plumas con las que remató su espectáculo, en el que no faltaron sus plataformas de altura.

Isidro Javier Pérez indica que el pasado año iba a colaborar con Sergio León -drag La Tullida- para la confección de un diseño para una reina pero finalmente el proyecto no cuajó. Casualmente, en esta edición de Studio 54, Sergio León y Josep López han logrado con su propuesta ‘Perfidia de amor’ alzar a Lola Ortíz Luque como Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. «Ha sido muy merecido», comenta sobre el trabajo de su compañero.

Antes de entregar su cetro, deja un mensajito para los nuevos aspirantes: «Donde pisa leona no deja huella una gatita».