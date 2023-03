La marquesa de Fontanales en la pista

La capital vivió ayer una de sus una de las grandes jornadas del carnaval: la Gran Cabalgata. La ciudad entera se transformó en la pista del Studio 54 y, al caer la noche, la luna pasó a ser la bola de discoteca, que guiaba a los carnavaleros con ganas de fiesta por el recorrido.

En la Calle León y Castillo, el Papa dedicó un rezo a todas los mascaritas que este sábado salieron a la calle. Un día especial que su Santidad quiso reconocer otorgando carta blanca a todos los presentes. «Espero que los feligreses se porten bien», exclamó. No obstante, para los que se arrepientan de algún acto imprudente, el Santo padre anunció que hoy hay una Iglesia de campaña con un centenar de confesionarios en el Parque de Santa Catalina, justo al lado del puesto de la Cruz Roja.

A las siete de la tarde, la Plaza de la Feria estaba inundada de carnavaleros que aguardaban impacientemente la llegada del desfile. Entre ellos, María del Cobre Sánchez y Santiago Castellano, que iban disfrazados de época al más puro estilo del Carnaval veneciano. «Teníamos ganas de caminar un poquito, estar mucho tiempo en la góndola marea», contaba Sánchez agarrada del brazo de su marido. La quimioterapia y la pandemia han hecho que el matrimonio no pueda disfrutar de esta fiesta en los últimos cuatro años. Afortunadamente, la tempestad pasó, y este año han podido retomar por fin la fiesta y, como bien dijo la mujer: «antes muerta que sencilla».

Una frase de la cantante María Isabel que podría aplicarse perfectamente al conjunto que lucieron Yaiza Bermúdez y Pino Hernández. «Somos divas del Studio 54 trasnochadas, pero con una visión egipcia, unas alas de ángel infernal y un toque exótico», explicó Bermúdez. Repiten este traje-fusión tras el triunfo que obtuvieron en los carnavales chicharreros. «En Tenerife todo el mundo tenía que ver con nosotras y eso que ni sabemos de qué vamos vestidas exactamente», comentó Hernández. No iban solas, las acompañaban Lucas y Chloe, hijos de una de ellas. El pequeño susurró que escondía un «gran secreto»: llevaba peluca. Un postizo al que sumó unas plumas de indio y, a juego con su madre, un traje egipcio.

En la acera de enfrente, un grupo de fresas caminaban buen ritmo en busca de las primeras carrozas. «Somos la nueva fruta de la pasión, la emoción y la excitación», relataba una. Todas tenían ganas de que alguien les «hincara el diente». Eso sí, la más madura de todas advirtió al resto que de esta «caja» no sale ninguna. Razón no le faltaba, ayer perderse en el mar de mascaritas era tarea fácil para los más y los menos despistados.

La Gran Cabalgata llegó y, con ella, la diversión. Las carrozas, acompañadas por un séquito amplio de mascaritas, acabaron con el silencio y los murmullos. Sin embargo, para séquito el que acompañó a la marquesa de Fontanales en su escapada a tierras capitalinas. «Hay que socializar para entender los problemas de la plebe», contaba la gran dama de la clase alta moyense. El caso que la marquesa le hacía a las mujeres con trajes voluminosos y sombrillas para el sol que la seguía a todas partes era ínfimo en comparación con la atención que prestaba a su perrito, que se llama «como tú». ¿Cómo? «Como Tú», exacto.

Persiguiendo en la sombra a la dama de la alta sociedad, una reportera de Equipo de Investigación, que por las mañanas trabaja para el Programa de Ana Rosa, intentaba desvelar el maltrato que la marquesa ejerce sobre su mascota. «Gloria Serra me ha mandado a Las Palmas de Gran Canaria para destapar esta trama contra los animales», manifestó la periodista.

Recién salidos de los años 80, el pelo afro y los pantalones campana brillantes fueron la sensación este año. Un carro al que se subieron Nereida Hernández y sus siete amigos. «Hemos salido a la calle todos los que estamos aquí para protestar porque se acaban los carnavales», subrayaba Hernández. De Arucas, de la capital y de Ingenio, todo su grupo se congregó portando el mismo look discotequero excepto Leslie Alemán, que iba de genia mágica. «Quiero conceder deseos a la gente, eso sí, yo decido a qué gente», sentenció. Al ser preguntada por Aladín, la genia confesó que «se lo dejo en casa porque mañana trabaja», así que vino a la cabalgata sola en la alfombra. Todos los amigos coincidieron en que la mejor música de los años en los que se inspira la alegoría de este año, Studio 54, es la de Abba.

Precisamente, en la Plaza de la Feria estaba disfrutando del evento Agnetha Åse Fältskog, en cristiano, la rubia del grupo sueco. Anunció en primicia para este periódico que el mítico cuarteto se reuniría durante la noche, cuando llegara el resto, que estaba en un atasco a la altura de La Ballena. «¿Qué mejor sitio para volver que en los canarvales de Las Palmas de Gran Canaria?», dijo la cantante.

En lo que respecta a músicos de la época, Boney M. fue otro de los grupos que más se repitieron y, soprendentemente, Massiel. Así lo grito Mari Pino, que para la ocasión se disfrazó de cinta de casete. «Me lo compré a ultima hora y todo el mundo tiene que ver conmigo. Si me metieran en una radio sonaría la canción que canto en Eurovisión». Pagó una carroza, pero decidió bajar de lo alto para sentir la vibra carnavalera desde el suelo.

Retransmitiendo todo lo que ocurría, la periodista de la televisión «más ardiente y carnavalera», Canal 69. Este es el único que retansmite en directo todo el pasacalle desde La Isleta hasta el Parque de San Telmo. «No nos quedamos parados en un sitio como otras televisiones», declaró la periodista de micrófono en mano y cámara al hombro.

Alguno despistados confundieron el pasacalle con la Transgrancanaria. Una carrera de fondo que dos deportistas estaban viviendo «a tope». «Venimos bajando ahora de la presa de Ayagaures a ver si llegamos los primeros a la meta que está en Triana. Esperemos que no haya ninguna lesión de última hora».

También asistieron peninsulares, específicamente, Blanca Nieves que por lo visto es de Zaragoza. Ella y sus siete enanitos, que son gaditanos y canarios, aterrizaron en tierra grancanaria para experimentar la fiesta en primera persona. «Si me tuviera que quedar con uno sería con mudito, que no molesta», aseguró la princesa Disney. Añadió que «este carnaval es otro rollo» y que en la capital de la comunidad aragonesa no hay «fiestas así».

Una torre que de bloques, eso es lo que construiría el pequeño Oliver con piezas de Lego. El niño junto a su padre, Daniel Pérez, y su madre, Nieves Betancort, se disfrazaron de este mítico juguete. «Ella es conejera, yo palmero, y tuvimos un hijo canarión», relató Pérez. Oliver confesó que se lo estaba pasando «pipa» y que va a pedir como regalo de Reyes las próximas navidades una torre de Lego. «Ya está en campaña y queda montón», bromeaba el padre. Betancort es el alma carnavalera de la familia que eligió el disfraz y buscó los materiales necesarios para confeccionarlo. «Ella vive el carnaval más que yo, que soy más de Los Indianos», declaró Pérez. Él hombre se pintó la cara de azul, a juego con el color del bloque que lucía, y gafas de sol para no ser reconocido.

El colegio de magia de las películas de Harry Potter, Hogwarts, dio ayer el día libre a sus alumnos para poder asistir al evento. Por eso, Nerea Delgado y David Bongiovanni, de las casas Gryffindor y Slytherin respectivamente, pudieron venir a la capital. Bongiovanni, que es argentino, enfatizó en que «aquí se vive mucho más la fiesta» que en su país.