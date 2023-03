Hidalgo: "El Carnaval ha sido excelente, apoteósico, el mejor en mucho tiempo"

"El Carnaval ha sido excelente, apoteósico, el mejor en mucho tiempo", señaló este lunes el alcalde Augusto Hidalgo a modo de balance de la fiesta que acaba de finalizar. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cerró este domingo con un multitudinario Entierro de la sardina en la playa de Las Canteras. Las mascaritas dieron así el último adiós a 21 días de actos que en esta ocasión llevaron como temática la mítica discoteca neoyorquina Studio 54. Unas fechas que supieron a reencuentro después de tres años sin normalidad por culpa de la Covid-19.

Hidalgo señaló que "los actos de calle, que era de lo que tenía ganas la gente de poder disfrutar, han sido un éxito absoluto". Además, con respecto a la mayor polémica de estas carnestolendas, el traslado de las noches de Carnaval a la plaza de la Música ante la negativa de los vecinos de Simón Bolívar de mantenerlos en Santa Catalina, el regidor apuntó que "se agotó el debate, la gente lo disfrutó con lleno absoluto", a lo que añadió que es una propuesta "a analizar por exitosa".

Según el alcalde, en referencia a los dos escenarios que se montaron en la plaza de la Música y El Rincón, "la garantía es que no molestamos a nadie y al mismo tiempo el público joven lo puede disfrutar". Resaltó que los técnicos diseñaron el espacio de tal manera que la música de ambos ambientes no pudiera entremezclarse -al ser de estilos diferentes- y, al mismo tiempo, no se escuchara casi desde fuera del recinto.

La Cabalgata

A falta de datos definitivos, Hidalgo apuntó que "probablemente tengamos el Carnaval con menos incidencias de la historia, incluso en el hospitalito fueron menores que otros años". El alcalde destacó los nuevos dispositivos de seguridad que se han empleado durante toda la fiesta y que jugaron un papel especial en la cabalgata, a la que acudieron más de 120.000 personas, "cada metro estuvo monitorizado al 100%".

Según el alcalde, esta innovación tecnológica permitió agilizar la cabalgata, "no hubo separación excesiva entre carrozas o cuando se pegaban mucho lo evitábamos, cuando veíamos una incidencia se actuaba de manera automática". En cuanto a la llegada a San Telmo, "que suele ser el momento más crítico", Hidalgo afirmó que no se generaron problemas, "se redirigieron las carrozas una a una y la gente que quiso se pudo quedar en los conciertos de San Telmo".

En cuanto a las galas y concursos, Hidalgo apuntó que "todos los años se superan"; además calificó el escenario diseñado por Sergio Macías de "grandioso" y "efectivo". En definitiva, el alcalde, quien acompañó este domingo a la sardina en su última ocasión al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, apuntó que "el Carnaval tiene una capacidad de reinventarse y esta vez lo han vuelto a hacer".