Manuela Teno Nevado dará el Pregón del Carnaval de Gáldar, cita que dará el pistoletazo de salida a 'La movida galdense' el próximo 2 de febrero y que se celebrará en el Recinto Cultural La Quinta. Teno fue la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023 patrocinada por el Ayuntamiento de Gáldar con la fantasía 'Sinfonía española'. "La propuesta me causó mucha sorpresa al principio, nunca se me pasó por la cabeza que me ofrecieran ser la pregonera del Carnaval. Pensaba que a mi vínculo con el Carnaval solo le quedaba la entrega de la corona este año. Estoy muy ilusionada porque confío mucho en los compañeros que irán conmigo y creo y espero que el Pregón va a gustar muchísimo", declara.

Nacida en París, allí pasó sus primeros ocho años de vida hasta que se mudó al País Vasco, lugar en el que permaneció hasta que a los 22 años llegó a Gáldar, donde ya lleva más de 40 años. Manuela Teno forma parte de la Compañía Teatral Gáldar, está totalmente integrada en la vida social y cultural del municipio y se siente una galdense más. Recibió un reconocimiento del Ayuntamiento el pasado 28 de marzo, Día Mundial del Teatro, por su vocación artística. En la cita del próximo 2 de febrero será presentada por los usuarios del Centro Ocupacional, pregoneros del Carnaval de Gáldar 2023.