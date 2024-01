Los carnavales han madrugado este 2024 y en muchos lugares de las Islas las murgas y comparsas han celebrado sus galas de presentación y se han dado a conocer los nombres de las candidatas y los candidatos a los certámenes a reina infantil, adulta, tercera edad y Drag Queen, además de los programas de actos.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz de Tenerife son los más conocidos dentro y fuera del Archipiélago, pero, sin embargo, cada año se espera con ansia otra de las citas imprescindibles en los carnavales de Canarias: la Fiesta de Los Indianos, en La Palma.

Los Indianos se caracteriza por su música y ambiente cubano de carácter festivo que rememora el regreso a La Palma de los isleños que emigraron a Cuba a hacer las Américas y regresaron con su fortuna.

La celebración de Los Indianos atrae cada año a miles visitantes a la Isla Bonita de distintos lugares de Canarias, la Península y también del extranjero, pues varios cruceros hacen escala en el puerto de Santa Cruz de La Palma cada año coincidiendo en la fecha en la que se celebran Los Indianos.

¿Dónde se celebra la fiesta de Los Indianos en La Palma?

Las calles del casco histórico de Santa Cruz de La Palma se llenan de polvos talcos al ritmo de las maracas, la conga y los güiros acompañados de ron de caña, mojitos, zumos de caña de azúcar y puros.

La Plaza de España es el centro neurálgico de la fiesta de Los Indianos desde el mediodía mientras se espera la llegada del icónico personaje La Negra Tomasa, que representa a las mujeres de servicio que acompañaban a los indianos más pudientes. A partir de su llegada se eleva el ambiente de la fiesta lo que resta de jornada.

Los Indianos es un carnaval tradicional único que cada año atrae a más participantes ansiosos de bailar los ritmos cubanos.

¿Cómo te debes disfrazar para acudir a Los Indianos?

En el día más esperado del carnaval de La Palma no se puede ir disfrazado de cualquier manera.

Tanto el hombre como la mujer indianos dan muestras de la riqueza que hicieron en Cuba a través de sus atuendos de color blanco, beige y tonos pastel.

De ese modo, las mujeres se visten con delicados vestidos adornados de encajes y blondas. Como complementos llevan abundantes joyas y sombreros con flores y guantes.

La levita o el traje completo es lo más destacado del traje de los hombres, en el que no faltan la guayabera, el chaleco de algodón o el sombrero panameño. Otro elemento imprescindible es la leontina de oro (cadena) para el reloj de bolsillo.

Tampoco hay que olvidarse de un chal o una chaqueta para atajar el fresquito palmero cuando se va acercando la noche, máxime teniendo en cuenta las temperaturas de febrero.

Aunque no forme parte de la vestimenta tradicional de Los Indianos es recomendable que lleves una funda de plástico para el teléfono móvil para que no se te estropee con el lanzamiento de polvos talco.

¿Qué día es la fiesta de Los Indianos 2004?

La fiesta de Los Indianos de La Palma coincide con el Lunes de Carnaval, que este 2024 es el 12 de febrero.

Muchas personas reservan de un año para otro el desplazamiento y el alojamiento para estar en La Palma el Lunes de Carnaval, ya que se trata de una fecha con una altísima demanda para viajar a la Isla Bonita y estar allí en Los Indianos.

De hecho, si no lo has hecho ya, es probable que no dispongas de billetes de barco o avión para desplazarte a La Palma o un lugar en el que quedarte, ya sea un hotel, una casa rural, un apartamento, una habitación o un piso de alquiler.

Por otro lado, encontrar aparcamiento en Santa Cruz de La Palma es una tarea muy difícil, por lo que se aconseja utilizar ese día el transporte público.