A ritmo del Combo Dominicano, Star Music, Armonía Show y la Mekánica by Tamarindos Los Carnavales del Mundo se pusieron este jueves en marcha, arrancando los primeros movimientos de cadera y pies del público que acudió al pregón, ofrecido en esta nueva edición de 2024 por los componentes de estas cuatro emblemáticas orquestas canarias. Como bien dijo el presentador: «El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se entiende sin las orquestas y las orquestas llevan en su corazón al Carnaval». Una simbiosis perfecta que garantiza el éxito de la fiesta año tras año. En esta ocasión, lo lograron en el recinto Belén María, en el Puerto, nuevo emplazamiento de los actos del Carnaval debido a las obras de la Metroguagua en Santa Catalina.

La concejala Inmaculada Medina fue la encargada de abrir las puertas del recinto, donde una hora antes ya había gente congregrada. El pregón reunió a cientos de mascaritas en una noche en que hasta la luna llena alumbró el inicio del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el barrio de La Isleta pese a la calima.

Con ‘El Flow de la Cucaracha’, del Combo Dominicano, todo se puso en marcha. Luego llegó el turno de Star Music al son de ‘Deja que baile’ y Armonía Show con ‘El baile del reloj' para rematar Mekánica by Tamarindos con ‘Tocaíto’. Fue toda una declaración de intenciones sobre lo movidito y reconocido que sería el repertorio musical que ofrecerían a cuatro bandas las orquestas, y que fue precedido por un desfile de grupos y personajes del Carnaval desde Santa Catalina hasta el recinto temporal carnavalero, diseño de Alberto Trujillo, con la alcaldesa Carolina Darias incluida.

Los componentes de las orquestas relataron anécdotas al público sobre su llegada a los grupos, curiosidades e impresiones sobre el esfuerzo que realizan y también sobre el Carnaval bajo la batuta del director teatral Víctor Formoso, encargado de presentar el acto y recapitular todas sus historias en un guion en el que los músicos dialogaron entre ellos y con el público e interpretaron un popurrí latino de merengue, bachata, cumbia y salsa que hizo disfrutar a la concurrencia desde el minuto uno. En cuanto arrancaron los primeros acordes las sillas sobraron para el público y los grupos, participantes, y personajes del Carnaval, que habían sido acoplados a ambas bandas del escenario tras el desfile, se alzaron para disfrutar del show como cualquier noche de fiesta.

La sorpresa llegó tras la intervención de Star Music, en el que una representación del cuarteto de orquestas se unió, por primera vez, y en riguroso directo, para cantar y bailar juntos ‘La vida es un Carnaval’, ‘Sí pero no’, ‘Marejada’ y la ‘Bilirrubina’, mientras el resto de los compañeros disfrutaba sobre el escenario acompañándolos al compás del cuerpo que solo saben las orquestas.

Tras la diversión, llegó el momento más emotivo de la noche con el homenaje a Miguel Jorge Moreno, fundador de Armonía Show, fallecido el pasado mes de julio. Y, que a buen seguro, como dijo el presentador, «hubiera estado más que orgulloso de ser pregonero de estas fiestas, y aunque él no está, está su legado».

Recuerdo al precursor

Los miembros de Armonía Show -Ronald, Fran, Israel, Kevin y Thessa- tuvieron palabras de cariño hacía el artista, recordando la oportunidad que les brindó para ingresar en la orquesta y la confianza que depositó en ellos, pero también lo gran persona, compañero y amigo que fue encima y bajo las tablas. Y a más de uno se le hizo un nudo en la garganta.

«Él hizo grande a Armonía, pero Armonía lo hizo grande a él. Cuando decidió hacer el proyecto por su cuenta y formar Armonía Show él tenía claro lo que quería: formar una orquesta potente, grande, en directo con la que él sentirse a gusto trabajando y con expectativas de futuro. No hay orquesta en la actualidad que no tenga un músico o un cantante que no haya pasado por aquí, él hacía grande a todo el artista con el que trabajaba. Dando oportunidades a gente joven. Miguel nos quería hacer grande a todos», manifestaron.

Todas las orquestas tuvieron palabras de cariño hacia Miguel Jorge durante su presentación, que fue recordado con un vídeo de algunas de sus actuaciones y su voz en off en la que manifestaba que la felicidad del público era su propia felicidad. Nauzet, del Combo Dominicano, declaró que todas las orquestas le deben algo. «Fue un pionero que luchó por nuestra profesión y que abrió camino para nuestro futuro», dijo, mientras que José, de Star Music, añadió que ha sido «un referente para todo los que nos hemos dedicado a la verbena». Saúl, de La Mekánica by Tamarindos, apuntó que Miguel «fue un maestro, que te enseñaba, ayudaba y te dejaba solo ante el peligro para que defendieras tú la canción».

El pregón logró un gran aforo de público en el recinto de Belén María que, aparte de menear el cuerpo, tuvieron la oportunidad de descubrir no solo el escenario principal de Los Carnavales del Mundo, sino también cómo ubicarse en el nuevo emplazamiento elegido por Promoción del Carnaval para los festejos, declarados el pasado año de Interés Turístico Internacional. Y, sobre todo, cómo salir de allí en el transporte público al final del show. Fue un ensayo para los próximos días de fiesta.

Davinia, Juan Carlos, Nauzet, Javy y Roberth, del Combo Dominicano, recordaron cómo empezaron en la orquesta, que nació de la fusión de canarios y dominicanos, y del significado que para ellos tiene el Carnaval. «Fue nuestra puerta de entrada y en pocos años eso nos ayudó a hacernos un hueco entre el resto de las orquestas canarias», señaló Nauzet. Y Javy relató que se subieron al camino emprendido por Armonía Show de «hacer gira en Galicia», donde aprendieron a moldearse «a los gustos de los jóvenes» y a no encasillarse.

También echaron la vista atrás Juani, José, Aitor y Giovanni, de Star Music. Ellos también han visto crecer a muchas familias que les siguen a sus espectáculos. «Este Carnaval es el mejor escaparate para las orquestas, te abre la posibilidad de trabajar en el resto de los municipios si abres gira en Las Palmas de Gran Canaria», promulgó Juani sobre el papel que tienen las carnestolendas en la carrera profesional de estos grupos.

Los representantes de La Mekánica by Tamarindos -Melo, Saúl y Javi- hicieron una loa a la música en directo durante su actuación. En este sentido, Javi dijo que «no es fácil hacer música en directo. Lamentablemente, es cada vez más normal que los músicos desaparezcan de los escenarios, pero las orquestas seguimos aquí, manteniendo la tradición de la verbena con la música en directo». Un comentario que respaldó Melo sobre la importancia de que hayan abierto el Carnaval de Las Palmas en esta edición. «Supone un empujón y un espaldarazo a las orquestas», puntualizó. Una oportunidad para que los jóvenes vean su trabajo, el compromiso y la disciplina que exige dado que no es fácil cantar, bailar y actuar al mismo tiempo delante de un público, siempre exigente y con ganas de escuchar cosas nuevas.

Las cuatro orquestas demostraron gran complicidad con el público y que tienen una legión de seguidores. Las orquestas son la banda sonora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, como dijeron, y ya «patrimonio carnavalero». Como Migué, ellos también hicieron ayer felices a muchas mascaritas.