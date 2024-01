Pues mira, la primera vez que tuve contacto con una de las Reinas fue cuando en 2016 mi amigo Osvaldo presentó a una, y fue cuando yo me enganché a ver la gala, aunque sí había tenido conocimiento antes. Yo siempre que lo veía me visualizaba ahí, de hecho, le dije a mi amigo, ¿por qué no me llevaste a mí? Pero claro, yo era muy pequeña todavía para participar.

¿Qué fue lo que le enamoró de esas galas?

Yo estuve en la elaboración del traje de la Reina en algunos pasos, y no sabía que eso que vemos en apenas tres minutos lleva tanto trabajo son horas y horas de pensar, diseñar, pegar y hacer mano a mano. Y me gustó, me gustó todo el esmero que se le puede poner a un traje, es algo más que una persona haciendo un performance. Al final estás mostrando toda la ilusión que lleva un diseñador.

¿Tiene algún amuleto para ese día?

Yo soy una persona con mucha fe, soy católica, no practicante pero sí creo en Dios, y lo que le pido con mucha fuerza es que me quite los nervios de poder desempeñar la actuación lo más fácil posible, disfrutar de la experiencia y que no me coman los nervios. Y el resto está en las manos de Dios, como diría yo.

¿Cuál es su historia con el Carnaval?

La primera experiencia que tuve yo con el Carnaval fue un disfraz en Lanzarote cuando llegué. Mi primer disfraz me lo prestó mi profesora porque mis padres no tenían muchos recursos para comprar uno en aquel momento y yo me acuerdo que era como de cabaret de los años 20. Pero yo todavía no entendía el concepto del Carnaval, fue al cabo de los años cuando veía que se preparaban esos desfiles de carroza donde se juntaban todas las amigas para preparar un disfraz y entonces yo me voy empapando de lo que es la esencia carnavalera. Desde entonces podría enumerarte todos los disfraces que me he puesto y por eso mis momentos favoritos y mi cultura de Carnaval es reunirme con todas mis amigas para preparar un disfraz.

¿Qué otros Carnavales conoce?

Tengo conocimiento de otros Carnavales, pero creo que como el canario no hay ninguno. Y en toda España, yo que vivo en Madrid, porque me mudé para estudiar, no se vive el Carnaval como aquí. Ahí te pones un disfraz y ya está, lo nuestro es una cultura. Lo nuestro son concursos, comparsas, murgas, Drag Queens, Reinas del Carnaval, es una cultura aparte. Entonces, sin lugar a dudas me siento orgullosa de que yo lo he vivido desde dentro, desde Canarias.

¿Y qué le parece el tema de este año, ‘Los Carnavales del Mundo’?

Me encanta, me encanta que se le esté dando visibilidad al Carnaval. Al final los Carnavales canarios no tienen nada que ver con otros, los han hecho muy a su manera, y me encanta que por fin estamos gritándole al mundo que nosotros también tenemos unos Carnavales que son de Interés Turístico Internacional, y que vengan aquí porque no solo está Río de Janeiro, no solo está Santa Cruz, está también Las Palmas.

¿Qué haría si fuera Reina?

Pues una reina debe sentirse orgullosa de lo que representa. Estás siendo la soberana de tu pueblo, como quien dice. Tienes que sentirte identificada con la esencia del Carnaval, tienes que ser como un empuje. En el caso de que me tocara a mí ser reina, me gustaría decretar a los cuatro vientos por todas las redes sociales, por todos los medios que están ahí, y definir lo que es el Carnaval para nosotros. Realmente nosotros lo vivimos mucho, pero no hacemos tanto eco.

¿A qué se dedica?

Yo me he graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, desde entonces he estado trabajando como community manager, llevando la comunicación sobre todo en redes sociales de varias empresas. También soy modelo influencer, trabajo para marcas y demás. Y sobre todo lo que he estado haciendo este último año es preparar mi primer emprendimiento, con todo el trabajo que eso requiere, por lo que estoy formándome en varias cosas para si Dios quiere, en un corto plazo de tiempo abrir.

¿Cómo gestiona las críticas en redes sociales?

Pues la verdad es que me parece una pena que hoy en día haya tanto odio en redes sociales. Yo digo que si algo no te gusta es tan fácil como no gastar tu energía en dejar algo malo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Porque realmente no solo estás haciendo daño a otra persona, que no sabes qué batalla está sufriendo, sino que tú mismo te estás envenenando con tu propio odio. O sea, tú crees que a la hora de poner un comentario solo le estás haciendo daño a otra persona y eso no es real te estás haciendo daño a ti mismo porque tú estás depositando tu energía en llenarte de odio para decir algo malo sin saber quién es esa persona.

¿Por qué su familia decidió emigrar de Cuba?

Por razones obvias que todos conocemos, Cuba no está en la mejor situación política ni económica, y teníamos familiares y conocidos aquí en Canarias y mi madre vino para acá a trabajar. De hecho, mis antepasados son canarios, tanto por parte de madre como por parte de padre. Todos mis bisabuelos emigraron a Cuba en la época, entonces tengo sangre canaria y al final el destino hizo que me viniera para acá. Al principio, la adaptación yo diría que no fue difícil. Lo que más extrañaba era a mis amigos, pero Canarias nunca me cerró la puerta a ningún sitio, nunca sentí racismo. Por eso estoy orgullosa de decir que el mejor sitio al que pude venir fue a Canarias. Aprendí muy rápido en el colegio y me adapté súper rápido, tanto que el acento cubano se quedó en Cuba, porque a día de hoy tengo más acento de Canarias que otra cosa.

Después de la pandemia la situación económica de Cuba empeoró, ¿sigues teniendo familiares en la Isla?

Yo tuve que ir a Cuba, como quien dice, a rescatar a mis abuelos, porque cogieron Covid y estaba muy mal la situación sanitaria. Los hemos tratado de traer a que se queden aquí en España con nosotros, pero bueno, son personas ya mayores que están acostumbradas a su país y han decidido volver.

Fue Miss Arrecife, Miss Lanzarote y dama de honor en Miss World Las Palmas, ¿cree que esos concursos ya le dan un rodaje para la Gala de la Reina?

Creo que esta sin duda es la mejor oportunidad. Es una cosa un poco distinta, ¿no? Porque al final en una cosa se está evaluando la belleza o tu comportamiento, tu mensaje como mujer y demás, y aquí se está evaluando también un traje, una performance, una actuación, es un poco distinto. Pero sí es verdad que todo es una puesta en escena.

¿Cómo es contar con el patrocinio de Supermercados Gordillo?

Son personas que confían plenamente en nosotros no son patrocinadores que están todo el rato observando y poniendo peros a tu trabajo sino que confían.