Cuatro orquestas canarias El Combo Dominicano, Star Music, Armonía Show y La Mekánica by Tamarindos han dado el pistoletazo de salida al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024 con un pregón lleno de nostalgia, en el que han rendido homenaje a su amigo Miguel Jorge Moreno. El fundador de Armonía Show, que falleció en julio de 2023, era un gran carnavalero y habría estado orgulloso de sus colegas.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, dedicado a Los Carnavales del Mundo, ha comenzado. Por delante quedan tres semanas y media cargadas de actos para vivir la fiesta, que este año se ha adentrado en La Isleta, trasladándose al entorno del Puerto de Las Palmas, junto a las plazas de Belén María y Manuel Becerra. El primer acto del programa del Carnaval ha servido también para estrenar la ubicación y el escenario diseñado por Alberto Trujillo.

El acto del pregón, celebrado tras el Desfile anunciador del Carnaval, también sirvió para estrenar el escenario principal, junto a la plaza Belén María.

Tras la introducción del presentador, Rubén Darío, salen al escenario los componentes de las cuatro orquestas, que interpretan cuatro temas: El flow de la cucaracha, Deja que baile, El baile del reloj y Tocaito, cuatro temas representativos de cada uno de los grupos.

A continuación, reproducimos el texto íntegro del pregón.

Intervención de El Combo Dominicano

JUAN CARLOS: Buenas noches, nosotros somos El Combo Dominicano y estamos muy felices de poder estar aquí. Queremos, en primer lugar, agradecer de todo corazón la oportunidad que nos han dado de ser ¡pregoneros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024!

NAUZET: Para nosotros el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria es la fiesta más importante de la Isla y pese a que el Combo hace la mayor parte del año gira en otros lugares, siempre volvemos a nuestra casa, y nuestra casa es el Carnaval.

DAVINIA: Hemos perdido la cuenta de las veces que hemos tocado en esta fiesta, siempre desde el otro lado, viendo cómo las mascaritas se divierten y se despeinan bailando. Y hoy no podía ser menos, seguiremos poniéndole música a nuestro público para arrancar la fiesta.

JAVY: Seguiremos poniéndole música a nuestro público en una ocasión especial: el Carnaval vuelve a tomar la calle, y no es casual que vuelva a sus orígenes, a La Isleta.

JUAN CARLOS: Ni es casual que seamos nosotros, los integrantes de las orquestas los pregoneros del Carnaval, porque nuestros compañeros y nosotros hemos estado años y años poniendo las notas de color en cada escenario del Carnaval.

DAVINIA: Así que vamos a invitar a todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria a que tomen las calles para disfrutar de una manera sana este Carnaval que es Fiesta de Interés Turístico Internacional y que se diviertan con nosotros bailando y cantando las canciones que han sido la banda sonora del Carnaval.

ROBERTH: Davinia, te escucho, te miro… y ¿sabes de qué me doy cuenta? De que tienes Ansias locas de abrir el Carnaval.

La primera ronda de presentación da paso al tema Ansias Locas.

DAVINIA: Muchas gracias. A día de hoy todavía sigo sintiendo nervios y emoción cuando canto delante del público. Después de 18 años con mi orquesta, aún me subo al escenario y delante de ustedes siento ese hormigueo que no es otra cosa que respeto y responsabilidad. Y la ilusión que me hace subirme al escenario noche tras noche.

JUAN CARLOS: Bueno yo la verdad que hormigueo solo siento si actúo en un escenario de tierra y se me suben las hormigas, pero coincido con Davinia en el respeto al público. Me gusta la alegría, ver a la gente feliz bailando y que se olviden de sus problemas. Eso es el Combo.

NAUZET: Nuestra orquesta nació de una fusión entre canarios y dominicanos, para nosotros fue fácil entrar con el merengue, la salsa, la bachata… El Carnaval fue nuestra puerta de entrada y en pocos años eso nos ayudó a hacernos un hueco entre el resto de orquestas canarias. Nuestra casa fue por muchos años el Castillo de Agüimes, que era un punto de encuentro de todas las orquestas. Muchas salas como la Wilson o la Macro de Arucas nos ayudaron a crecer y a consolidarnos.

JUAN CARLOS: Yo empecé en la orquesta en 1994. Me hicieron la prueba un jueves y el viernes ya estaba cantando en Mogán. Dije que era cantante sin serlo y me hice cantante sobre el escenario. Hubo que trabajar muy duro para tener la aceptación del público que es de lo que se trata, y afortunadamente lo conseguimos con mucho esfuerzo.

JAVY: La esencia del Combo sigue siendo la misma, pero es una orquesta que ha sabido transformarse en el tiempo atendiendo a los distintos gustos del público. Nos subimos al camino que abrió Armonía Show de hacer gira en Galicia, y allí gracias a la cantidad de gente joven que nos sigue, aprendimos a moldearnos a los gustos de los jóvenes y hemos huido de encasillarnos.

DAVINIA: Recuerdo mis inicios en la orquesta también con muchísima ilusión, era una chica de diecinueve años y me llamaron para hacerme una prueba de canto y baile, y yo de baile estaba verde, pero al poco tiempo no me lo podía ni creer, ya estaba de gira en Galicia cantando con una de las orquestas más grandes, con El Combo Dominicano.

JUAN CARLOS: Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser pregoneros de esta fiesta… Me acuerdo cuando tocamos nosotros en el pregón de la Parranda Cuasquías.

DAVINIA: Pregoneros de la fiesta con el resto de compañeros de las orquestas, todo un honor.

NAUZET: Pues sí, como es un honor también unirnos todos para rendir homenaje a una de las personas más carismáticas y más conocidas dentro del mundo de las orquestas. Alguien a quien todas las orquestas le debemos algo, un pionero que luchó por nuestra profesión y que abrió camino para nuestro futuro. Por eso, compañeros de Armonía Show, este pregón que nos ha unido a todos es también un homenaje a la gran figura de Miguel.

DAVINIA: Qué bonito es mirar atrás y recordar cosas de esta profesión preciosa que tenemos de luces y sombras en la que entregamos lo mejor de nosotros al público.

JUAN CARLOS: Claro que sí, recordar está bonito, pero no nos olvidemos que somos El Combo y lo que la gente quiere de nosotros es música y más música, así que: “¡Dale vieja!”.

La segunda tanda de diálogo da paso al tema de despedida de El Combo Dominicano: Dale, vieja, dale.

Intervención de la orquesta Star Music

Arrancan con el tema Cuando acaba el placer.

JUANI: Muchas gracias a todos, a los compañeros, a la organización y, por supuesto, a nuestro queridísimo público que siempre ha acompañado a Star Music desde nuestros inicios, que no fueron fáciles. Trabajando siempre con mucho esfuerzo, dedicándole muchas horas y mucha carretera para que la orquesta fuera un sueño hecho realidad y diese sus frutos. Para mi Star Music es mi vida. Empecé desde niño aquí y he luchado encontrándome muchas piedras en el camino, pero también he encontrado mucha gente maravillosa que vienen a remar y vienen ayudarte… Star Music es para mí mi vida.

JOSE: Este frente es jovencito comparado con el resto, los inicios para nosotros en la orquesta fueron prácticamente una sorpresa, montar una delantera en muy poco tiempo y hacer nuestra primera actuación en prácticamente días… Cuando vinimos a asimilarlo estábamos ya encima del escenario, ¿verdad Giovanni?

GIOVANNI: Pues sí, José, encima del escenario es dónde empezamos casi por sorpresa y donde nos gusta estar. Sobre el escenario cantando siento libertad, siento pasión, siento que estoy en el sitio donde tenía que haber estado desde hace mucho tiempo.

JOSE: Así es, nos gusta animar la fiesta con mucha responsabilidad, con mucho respeto y si nosotros estamos enralados… el público se enrala también.

JUANI: Se lo pasan bien pequeños y mayores con Star Music. Tenemos un repertorio completo que sirve para todos los públicos, por eso nuestra fiesta decimos que es para toda la familia.

AITOR: Es curioso, pero, de hecho, entre tocata y tocata, van pasando los años y vemos crecer a familias enteras.

GIOVANNI: Bueno, que nosotros también crecemos ¡eh!, que aquí solo hablamos del público, pero el público también nos ha visto salir alguna cana a los Star Music encima del escenario.

JUANI: Bueno a nosotros y a las demás orquestas que, quitando a las nuevas incorporaciones, el resto ya tenemos una edad ¡eh!

JOSE: Yo coincido con mis compañeros de El Combo, en que los que “llevamos un rato” subidos en los escenarios de Canarias, casi todos tenemos algo en común, compartimos a Miguel Jorge. Él es la figura, el pionero, el referente de todas las personas que nos hemos dedicado al mundo de la Verbena. Se hizo un hueco tan importante en la profesión porque la trabajó como nadie, estuvo cantando en su orquesta hasta sus últimos días y para todos nosotros Miguel lo es “todo” dentro del mundo de las orquestas.

AITOR: Miguel era un espectáculo, como creo que es el motor con el que se sube nuestra orquesta al escenario.

GIOVANNI: Sí, Aitor, pienso que Star Music si tiene algo claro es que nos subimos al escenario sabiendo que lo hacemos por y para entretener a nuestro público, para pasarlo bien como lo hacemos siempre en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

JUANI: Este Carnaval, que es el mejor escaparate pienso para las orquestas, que te abre la posibilidad de trabajar en el resto de municipios si abres gira en Las Palmas de Gran Canaria. Además del orgullo que supone para nosotros trabajar en esta fiesta.

JOSE: Una fiesta que hace bailar a todos: artistas importantes que pisan el escenario, trabajadores del Carnaval, el público, por supuesto, y hasta políticos. Aquí no hay una sola cintura que se resista a contonearse cuando suena la música.

JUANI: Nosotros estamos muy muy contentos de ser pregoneros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Un Carnaval que nos ha regalado tantas alegrías que necesitaríamos otro pregón más para poder contarlas.

JOSE: No te enrolles Juani, que la gente tiene ganas de fiesta.

GIOVANNI: Y como la gente tiene ganas de fiesta, vamos a darle a la gente carnavalera lo que quiere…

AITOR: ¡Música! Vamos a encender hoy día 25 la llama del Carnaval para que no se apague hasta el 18 con el Entierro de la sardina. Vamos a divertirnos con Star Music.

TODOS: ¡Música, maestro!

Star Music se despide con su segundo tema: Mi problema.

Intervención de la orquesta Armonía Show

RONALD: Buenas noches, mis principios en Armonía Show fueron muy anecdóticos porque Miguel necesitaba un pianista y fue a buscarme a otra orquesta donde yo tocaba: en La Sabrosa, y al entrar en la discoteca Wilson vio a un chico de 20 años, flaco, con ojeras y hasta pensaba que yo estaba enfermo. Él apostó por mí, me citó en la oficina, yo trabajaba de electricista y no me lo pensé. Hoy llevo aquí 25 años.

FRAN: Mis principios fueron un poco precipitados porque arranqué un 31 de diciembre en Teror. Tenía solamente dos ensayos encima, yo estaba muy nervioso porque con solo dos ensayos sentía que no controlaba voces, posiciones, bailes. Y Miguel me impulsó porque creía en mí. Después de esa semana y la siguiente ensayé mucho, porque me sentía muy perdido, pero él siempre me dio seguridad. Eso me hizo sentir que yo era capaz de controlar el escenario. La figura de Miguel está. Era un profesor que a la vez te lanzaba al abismo.

ISRAEL: Para mí Armonía es la escuela donde se forma a los cantantes y a los músicos. No es una orquesta, es puro espectáculo. Cada semana tocas ‘Como la bailas tú’, y cada semana suena diferente, nunca suena igual y esa sensación que yo tengo como cantante lo veo en el público. Y ahora, en todas las actuaciones que hacemos, vemos a Miguel en la nube diciéndonos: sonríe, vete a esa posición… Nosotros seguimos estando guiados por él.

RONALD: Y sigue formando parte aún. Con un estilo un poco más moderno que hace 40 años, la orquesta no ha cambiado en su esencia, en hacer música para que la gente baile, cante y se divierta. Mantenemos un estilo propio que hacemos desde hace muchos muchos años y así se mantendrá. Armonía tiene un repertorio muy amplio que llega a todos los públicos. Canciones de siempre y nuevas que hacen de nuestro concierto un espectáculo.

ISRAEL: Cantar en Armonía conlleva un peso, una responsabilidad. Yo me siento una persona muy feliz, completa y satisfecha con ese momento, con lo que estoy haciendo. Con una seguridad y un respaldo del nombre de la orquesta. Cantar no es solo cantar, hay que conectar con el público y eso lleva un trabajo muy grande detrás. Subirme a un escenario es mi felicidad y esa felicidad se la contagias al público, es una terapia gratuita, la música forma parte de la felicidad.

RONALD: Éramos nuestras manos derechas, así nos llamábamos. En lo profesional lo fue todo porque me dio la oportunidad cuando era un chaval, y se fijó en mí y apostó por mí. Me enseñó muchas cosas y junto con su hermano Felo nos llamaban “el trío Calatrava”. Fue alguien que pienso que cualquier persona debería conocer en su vida. Todo el mundo quisiera tener un Miguel Jorge en su vida. Una gran persona, gran amigo, gran compañero. Una de las personas más generosas que conozco.

KEVIN: Para mí Miguel fue una guía, un profesor. Gracias a él y a su constancia conmigo he vivido millones de experiencias porque él me dio todo lo que soy ahora mismo. Siempre quería que estuviera perfecto, cuidaba todos los detalles. Y en el ámbito musical lo fue todo, y gracias a él puedo decir que con la música he vivido las mejores experiencias de mi vida.

FRAN: A Miguel lo sigo teniendo cerca, un ser único, exclusivo, inimitable, inigualable. Fuera del escenario era una persona y trabajando era otra. Le gustaba en el trabajo ser exquisito, decía que esto no era un hobby. Le gustaba el máximo respeto por la profesión, las risas eran debajo del escenario, pero nunca encima. Como amigo me dio todo lo que necesité.

RONALD: Para mí es mi vida. Me debo por y para esta orquesta. Llevo más de la mitad de mi vida dirigiéndola y dedicándole tiempo. Mi hijo nació y yo estaba de gira, y eso que sacrificas lo haces por algo, por amor a esta orquesta, a este nombre. Y desde abril 2022 se ha convertido en otro hijo, vivo para llevar la orquesta todo lo lejos que Miguel esté dispuesto a acompañarnos, para que él esté orgulloso, porque él se lo merece no solo por ser el fundador de Armonía, sino por todo lo que ha significado para la música dentro del Carnaval, del país y del mundo. Y llevo grabadas en mi corazón esas siglas: ALDM, Armonía la de Miguel.

Los miembros de Armonía Show interrumpen su diálogo para proyectar un vídeo de dos minutos de homenaje a Miguel Jorge Moreno, su fundador.

THESSA: Él hizo grande a Armonía, pero Armonía lo hizo grande a él también. Cuando decidió hacer el proyecto por su cuenta y formar Armonía Show él tenía claro lo que quería: formar una orquesta potente, grande, en directo con la que el sentirse a gusto trabajando y con expectativas de futuro. No hay orquesta en la actualidad que no tenga un músico o un cantante que no haya pasado por aquí, él hacía grande a todo el artista con el que trabajaba. Dando oportunidades a gente joven. Miguel nos quería hacer grandes a todos.

ISRAEL: Es el psicólogo, es el maestro, es el animador, es esa persona que cualquier ser humano necesitaría tener en su vida para levantarte en tus peores momentos. Una persona exigente que sabía perfectamente lo que quería y un solucionador de problemas. En su última etapa de vida seguía siendo fuerte y haciendo como si nada pasara, dejó clara su línea a seguir, la estela que aún seguimos todos… Miguel es una figura. Es grande.

Terminan con dos temas: Que no quede huella y Yo lo coloco y ella lo quita.

Intervención de la orquesta La Mekánica by Tamarindos

MELO: Buenas noches, para nosotros es un honor ser pregoneros del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No se imaginan lo afortunados que nos sentimos cuando nos dieron la noticia y queremos darles las gracias por la oportunidad. Ser pregoneros del Carnaval es algo que llevaremos en nuestro corazón para siempre.

SAÚL: La Mekánica, pese a los cambios de los gustos musicales, sigue sonando gracias a nuestro amplio repertorio y, por eso, podemos seguir haciendo que la gente siga bailando en la fiesta.

JAVI: No es fácil hacer música en directo. Lamentablemente, es cada vez más normal que los músicos desaparezcan de los escenarios, pero nosotras, las orquestas, seguimos aquí, manteniendo la tradición de la verbena con la música en directo.

MELO: Que estemos nosotros de pregoneros supone un empujón y un espaldarazo al mundo de las orquestas, que nos hagan más visibles y que la juventud pueda ver lo que somos y lo que hacemos. Que nos consideren parte importante del Carnaval es para nosotros un orgullo, valoramos muchísimo a todos los colectivos y grupos que del Carnaval que han luchado, que hemos luchado, contra viento y marea para mantener viva la llama del Carnaval. No vamos a negar que en muchas ocasiones hemos echado de menos que se nos tenga más en cuenta, por eso no ocultamos nuestra felicidad de pisar el escenario y arrancar el Carnaval empezando esta gran verbena rodeado de compañeros.

JAVI: Subirte a un escenario con una orquesta detrás no tiene nada que ver. La música en directo exige otro compromiso, otra disciplina, hay un nervio distinto cuando todo puede fallar y la concentración con una orquesta es brutal.

SAÚL: En las orquestas existen maestros, como lo fue Miguel Jorge, que te enseñaba, te ayudaba… Y luego, como han dicho los compañeros, te dejaba solo ante el peligro y salías solo a defender tu canción.

JAVI: Y eso es el verdadero artista con la música en directo, que se encuentra solo con el público.

MELO: La seguridad en uno mismo es lo que nos enseñó Miguel a los que lo conocimos, es lo que te enseñan las orquestas por encima de todo. La música está siempre cambiando y, con ello, los gustos musicales. Para mantenerte en activo como orquesta tienes que estar con los ojos abiertos viendo lo que pasa fuera, lo que está escuchando el nuevo público para que vayan a verte y escuchen lo que les gusta.

SAÚL: Pertenecer a una orquesta como La Mekánica es una gran responsabilidad porque como han dicho los compañeros de las otras orquestas, divertir al público es una tarea muy seria. Nosotros prometemos seguir haciendo música con la orquesta para que cada vez que tengan ganas de entretenerse, de divertirse, de bailar, salgan a la plaza de pueblo a cantar con nosotros nuestras canciones.

MELO: Canciones de ayer, de hoy y de siempre que encontrarán en nuestro repertorio para olvidar un amor, para celebrar la amistad o para festejar la vida. Distintas generaciones que nos subimos a un escenario con la misma ilusión en cada actuación, porque todas son diferentes, irrepetibles.

JAVI: Así que ya saben, salgan de la casa y vengan al Carnaval, que este año las orquestas somos las pregoneras y van a bailar y a cantar más que nunca.

MELO: ¡Pues vamos a seguir arrancando la fiesta! ¡A ver si este público sabe cómo es el baile del pingüino!

Terminan con sus dos temas: El baile del pingüino y Locos por amor.

Juntas las cuatro orquestas interpretan el Carnaval Universal.

Acto seguido sale la alcaldesa, Carolina Darias, e invita a participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024.