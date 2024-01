Se presentó al Trono Infantil en dos ocasiones y a la gala de la Reina en 2022, ¿por qué ha decidido volver a presentarse?

Decidí volver porque hace diez años mi hermano tuvo un accidente y fue el impulso para él poder levantarse y hacer de todo. Entonces, cuando me dijo en 2023 que sí me volvería a presentar con él en 2024 porque hacía los diez años. Entonces yo decidí decirle que sí porque le vi la ilusión en los ojos y porque también quieras o no empezó conmigo y quiere terminar conmigo.

¿Será su último año como diseñador?

No se sabe. Él dice que sí, pero por el momento mi hermano esta siempre, si sí o si no.

¿Cómo surgió ese amor por el Carnaval?

Yo desde pequeñita siempre he estado muy unida con mi hermano, que es mi diseñador. Y él siempre ha estado metido en los Carnavales, haciendo disfraces para él, o para los amigos y todo, y entonces yo era la que le ayudaba a pegar piedras a hacer los trajes, y entonces fue como el primer punto de contacto con el Carnaval.

¿Desde que empezó a ayudar a su hermano sabía que quería presentarse al Trono Infantil?

Yo veía a las niñas presentándose, con sus trajes grandes y cómo interpretaban y siempre le decía a mi hermano que yo me quería presentar, tanto sea a la infantil como a la adulta. Y mi hermano me dijo que un día lo íbamos a conseguir. Y finalmente, en 2014 conseguimos presentarlo, aunque no he ganado nada, pero la ilusión de poder sacar un traje e interpretar y todo, es lo mejor que me llevo del Carnaval.

¿Por qué cree que perdió en 2022?

Yo creo que en Las Palmas lo que falla son las votaciones por teléfono. Porque, por ejemplo, yo en el 2022 había contactado con toda mi familia y con todos mis amigos y ellos intentaron mandar mensajes para votarme y le ponían que no, que era error. Entonces, quieras o no, hay personas que conocen a más gente. Y que el jurado a lo mejor la considera reina, pero con las votaciones del público pues baja. Entonces eso no me gusta. Y yo creo que no gané, pero por el simple hecho de que a lo mejor para el jurado había otro traje más bonito.

¿Y qué nos puede contar de la fantasía?

Yo soy la única niña de mi casa. Y mi hermano el mayor, el diseñador, siempre me llamaba ‘la flor’. La pequeña flor de la casa. Porque yo vine de sorpresa, a mí nadie me esperaba. Entonces mi hermano, hace los diez años del carnaval, quería darme un homenaje al ser la única niña.

Debe ser especial llevar un traje con un significado tan personal...

Yo me siento muy orgullosa por mi hermano, por el simple hecho de que él empezó porque no podía levantarse de la cama por el accidente que tuvo. Y el simple hecho de levantarse para terminar mi traje para ello poder presentarme. Eso me enorgullece un montón porque tuvo el valor de no quedarse ahí en la cama sentado.

¿Su hermano tuvo el accidente mientras estaba preparando el traje de Trono Infantil?

No, mi hermano tuvo el accidente y cuando se quedó en cama él no podía levantarse, no podía hacer nada solo. Entonces, nosotros vimos que la descripción estaba abierta y yo como siempre le había dicho, me quiero presentar, me quiero presentar, me quiero presentar pues él dijo, ¿qué tal si nos presentamos ahora? Y yo me quedé mirándolo por el simple hecho de que él no se podía levantar pero al ver que él tenía el coraje empezamos a hacer el traje. Fue un traje muy bonito, menos que de los otros años. Pero para mí fue un traje que me marcó mucho más que los otros.

¿Ha pensado presentarse sin su hermano?

No, muchos diseñadores me han dicho que si me quiero presentar con ellos, que le encanta mi forma de ser, que les encanta mi cuerpo, pero yo con saber que mi hermano es diseñador no me viene a la cabeza.

¿Qué estudia?

Estoy haciendo el segundo bachiller de artes escénicas.

¿A qué disciplina se quiere orientar?

A ver, yo estoy haciendo este curso porque no es tanto estudio, sino es más interpretar, hablar y esas cosas. Pero yo lo que realmente quiero hacer es Educación Infantil. Pero gracias al curso me ayudan muchísimo a dejar la vergüenza poco atrás.

¿Por qué quieres ser educadora infantil?

Porque a mí me encantan los niños. En las fiestas familiares a mí me ponen en la mesa de los niños porque sé manejarlos muy bien, los niños siempre vienen a mí. Si tengo que cambiar pañales yo los cambio, si se vomita me da igual.

¿Si tuviera una hija también la animaría para que se presentara a Reina?

Sí, y si es un niño intentaría lo posible para que fuera Drag, para no perder la costumbre del Carnaval.

¿Ha barajado presentarse a Gran Dama en un futuro?

Ahora mismo quiero parar, pero por el simple hecho de que me quiero centrar en los estudios. Pero yo creo que me volveré a presentar. Y a la Gran Dama también, seguramente me presentaré, pero para saber lo que se siente al presentarse.

¿Y si finalmente la coronan reina, qué sería lo primero que haría?

Agradecérselo a todo el mundo, agradecérselo a mi hermano, a mis padres que siempre estaban ahí apoyándome, a mis amigos que también me han apoyado. Lo primero que haría sería saltar, gritar y darle la corona a mi hermano y que se lo ponga a él, que se saque fotos él.

¿Sus padres también han estado vinculados con el Carnaval de alguna manera?

No, ellos lo veían por la tele, pero empezaron a estar más dentro, más en el tema, cuando mi hermano veía los trajes. Entonces ahí mis padres empezaron a entender más el Carnaval. Pero realmente quien metió a toda mi familia en el Carnaval fue mi hermano.

Ya tenía experiencia en el escenario de Santa Catalina, pero ahora es en La Isleta, ¿ese cambio le preocupa?

A mí me preocupaba, pero porque en Santa Catalina ya sabía cómo era porque ya me he presentado las tres veces, anteriores, pero ahora en La Isleta pues no sé cómo van a llevar las cosas, porque como soy la primera, si me van a llevar a las prisas o si subiendo la rampa me pasa cualquier cosa, pero por otro lado, no estoy nada preocupada porque yo sé que va a estar mi hermano.