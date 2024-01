La candidata a Reina del Carnaval 2024 se presenta con la fantasía ‘Masai Mara’ de los diseñadores Pedro Quintero y Cristina Robledano. García se presentó al Trono Infantil en 2017 y prueba suerte este año en el concurso adulto. Desde que era pequeña sus padres le inculcaron la pasión por la fiesta, ya que no faltaban al tradicional desfile de disfraces de su barrio ni a la gran cabalgata de Gáldar y Las Palmas de Gran Canaria.

¿Por qué decidió presentar su candidatura a Reina del Carnaval?

Porque es un sueño muy grande para mí desde la infancia y es una ilusión. Con mi madre y mi padre íbamos a ver la Gala de la Reina, primero empezó por la infantil y ahora ya en la adulta es un sueño, una ilusión que me nombren en el Carnaval y formar parte de la historia de este Carnaval.

¿Se presentó al Trono Infantil?

Me presenté en su momento, en 2017, con mi mismo patrocinador que volvió a confiar en mí este año, Clínica Cemel, y me presenté en 2017.

¿Y ganó?

No cogí premio, me quedé a las puertas, por eso quiero volver a participar, por esa ilusión y quitarme la espina clavada.

¿Cómo vivió esa experiencia?

Fue maravillosa, tú imagínate una niña que es cuando vives más los sentimientos a flor de piel, mucho más nerviosa y era un sueño también con todos mis compañeros que hice muy buenas migas. Fue un sueño hecho realidad de repente verse en el escenario de Las Palmas de Gran Canaria, que para ese entonces todo también te parece mucho más grande, un montón de gente toda tu familia apoyándote, viéndote por la tele y decir ah mira ahí está Andrea. Es que me emociono.

¿Desde que se presentó al Trono Infantil ya sabía también quería presentarse a Reina?

Sí, sin ninguna duda, porque era como cumplir una trayectoria, un sueño en el que empiezo de infantil y sigo a la adulta. Ojalá poder ser Reina si está todo de nuestro lado, con todo el esfuerzo que está poniendo todo el equipo.

¿Qué me puede contar de su fantasía?

Mi fantasía la definiría como guerrera y salvaje, en la cual me identifico un montón, que además podría contar que mis diseñadores Cristina Robledan y Pedro Quintero se inspiraron, como bien dice el título en el Masai Mara, que es una reserva natural en el suroeste de Kenia.

¿Por qué se siente identificada?

Me siento guerrera, también a veces un poco salvaje por el hecho de que en lo salvaje hay una lucha continua también. Eres una guerrera para a lo mejor sobrevivir, aunque en estos tiempos no tenemos que sobrevivir. También me siento una persona orgullosa de sí misma, que está también segura de sí misma y muy positiva y alegre.

¿Y en qué es en lo que más has tenido que luchar en su vida?

He puesto por ejemplo mucho empeño en poder formarme para conseguir la profesión a la que me quiero dedicar que es la enfermería. También el proyecto de Reina del Carnaval de Las Palmas, porque lleva una preparación física, después de los días de ensayo, hacer el diseño.

¿Por qué quiere ser enfermera?

Porque me considero también una persona generosa y también me encanta ayudar a todos los demás, entonces a través de la enfermería es una manera de acercarte a las personas darles ayuda y también desde un punto de vista sanitario.

¿Le está costando compaginar ambas cosas?

La verdad es que lo estoy llevando bien hay que cuadrar, pero sinceramente es tanta la ilusión que tengo por participar que no me genera ningún inconveniente con compaginar la carrera con esta ilusión que estoy viviendo, esta experiencia.

¿Y cómo se está preparando para llevar las fantasía?

Me estoy preparando un entrenamiento físico porque al fin y al cabo todo el mundo sabe que la fantasía pesa. Y además también preparándome junto con la diseñadora y también con el patrocinador para mover la estructura, cómo caminar, además de la coreografía, y todo lo que conlleva presentarte en el Carnaval. Además asistir a todos los actos que nos propone el ayuntamiento.

¿Su familia es de tradición carnavalera?

Mi familia es bastante carnavalera, la verdad. Mi madre desde muy pequeñitos, a mi hermano como a mí nos disfrazaba para el tradicional desfile de disfraces de mi barrio, en el cual nos poníamos una fantasía y desfilábamos por allí. Y después nos íbamos siempre a la gran cabalgata de Gáldar y de Las Palmas.

¿Recuerda con cariño esos momentos?

Sí, muchísimo cariño, sobre todo porque era un tiempo familiar, en el que todos nos disfrazábamos, también para pasar con los amigos, y toda la gente también feliz en la calle disfrutando de la fiesta y bailando.

¿Tiene algún amuleto para ese día?

Sí, tengo un collar que ese día no llevaré, pero estará conmigo, lo tendré guardado, el cual me han dado mis abuelas y que siempre me ha generado suerte.

¿Tiene algún disfraz ya preparado para salir a alguno de los días?

Tengo un disfraz de corsaria, el cual me diseñé yo con una espalda y la parte que sobró de un body, con demás telas para salir con mis amigas.