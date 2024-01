¿Cómo presentó su candidatura a Reina del Carnaval?

Hice un casting en el Muelle, fue una entrevista donde fuimos seleccionadas primero cinco chicas. Luego hice una entrevista personal con los diseñadores y los patrocinadores y vieron un poco cómo hablábamos, cómo éramos, y tuve la suerte de que les gusté y me cogieron.

¿Qué le motivó a presentarse?

Me llegó la oportunidad de poder presentarme y convencí a mi madre para que me dejara. Mi sueño siempre ha sido estar en un escenario, que la gente me vea mientras estoy guapísima con un traje, y yo creo que eso ha sido lo que más me ha motivado.

Usted tiene 16 años, ¿cómo respondió su madre cuando se lo pidió?

Estaba un poco en shock, no se esperaba que me llegaran a coger para ser candidata. Hubo dos días que no se lo creía mucho hasta que ya se dio cuenta de que era verdad y que me iba a presentar para Reina.

¿Cómo se sintió cuando descubrió que había sido seleccionada?

No me lo creía estaba también en shock. Era algo que para mí se hacía irreal. Yo había ido para probar, por si tenía suerte y me cogían de sustituta, pero la verdad es que me quedé súper contenta. Estuve la semana entera bailando por todos lados.

¿Cómo será su fantasía?

Es muy colorida, muy grandiosa creo que va a ser algo único que no se ha visto antes, algo que va a destacar bastante en el escenario. Como me conozco creo que me representa bastante bien el traje.

¿Por qué considera que le representa?

Por lo grandioso que es y lo magnífico. Es muy extrovertido, y yo me considero una persona también muy extrovertida.

¿Cree que esa es una de las cualidades que debe tener una Reina del Carnaval?

Sí, yo creo que debe ser una persona que sonría mucho, que pase lo que pase siempre tenga la sonrisa en la cara y que le encante el Carnaval.

¿Desde pequeña quería ser Reina o le picó el gusanillo más mayor?

Yo desde pequeña veía siempre las galas y también me encantaba ver a los Drag Queens. Todo lo que fuese show, música y purpurina me encantaba desde pequeña. Este año y el anterior me empezó a interesar muchísimo más. Y este año ya estoy totalmente metida en el mood del Carnaval.

¿Qué está estudiando?

Estoy estudiando Ciencias y Tecnología en primero de bachillerato.

Y cuando termine el bachillerato, ¿sabe a qué se quiere dedicar?

Aún no lo tengo muy claro, sé que voy a ir a la universidad. Me estaba interesando la Ingeniería Biomédica, pero aún no lo tengo muy claro, dado que me gustan muchos campos distintos.

¿Dejará el mundo del espectáculo?

No, yo voy a seguir, pero también voy a priorizar un poco más mis estudios, dado que siempre puedo compaginarlo, yo creo. Lo que me gustaría tener una base primero y ya después, más adelante, puedo dedicar mi vida entera a los escenarios.

¿Cómo lo está compaginando con sus obligaciones como candidata?

Bien, también estoy compaginando el baile, así que todos los días es un corre corre, pero estoy agradeciendo todas las oportunidades.

¿Ha sido integrante de alguna comparsa?

Por pena aún no he podido estar en ninguna comparsa. Siempre se lo ha dicho a mi madre, pero nunca he tenido la oportunidad de estar en una.

¿Pero le gustaría?

Me encantaría bailar en el escenario y darlo todo.

Por lo que me cuenta es usted una persona muy activa, ¿cierto?

Sí, hago cuatro horas al día de danza, estoy todo el día bailando, moviéndome, haciendo deporte. Es algo que yo siento, soy una persona muy activa.

¿Qué significa para usted el baile?

Es el momento donde puedo dejar de pensar, liberar todo lo que siento a través de la danza. Es un momento en el que puedo ser yo misma sin pensar que alguien me está juzgando.

¿La danza le ayuda a ejercitar el cuerpo para cargar con el traje?

Sí, toda la fuerza de la cabeza, del cuello, de los brazos es por todo lo que yo hago de baile. Tengo muy buen equilibrio, que es algo que me va a ayudar el día de la gala. Y también estoy yendo a un fisio para que me entrene el cuello para todo el peso que voy a llevar.

¿Qué más está haciendo?

Cuatro días a la semana estoy haciendo una rutina específica que es exactamente para la gala, para que pueda soportar el peso y no termine hecha un pisco.

¿Qué le parece la temática ‘Los Carnavales del Mundo’?

Me parece increíble, dado que yo siento que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hay que darle más visibilidad, que la gente se entere de que aquí hay un mega Carnaval y que todo el mundo lo pueda ver.

¿A qué Carnaval extranjero se transportaría?

Todos los años me quedaría en este, en Las Palmas de Gran Canaria, pero si tuviera que ir a alguno sería al de Río de Janeiro.

¿Y si ganara a quién le dedicaría la corona?

Pues yo creo que a todo el mundo que me ha estado apoyando, a las personas también que han confiado en mí, elegir a una persona sola sería muy difícil.

¿Qué recuerdos tiene de los Carnavales durante su infancia?

Bueno, a mi madre le encanta disfrazarse y pintar, así que siempre de pequeños nos pintaba la cara en todas las fiestas. Mi padre es un poco más reservado, pero es verdad que mi abuelo, por parte de madre, era fanático del Carnaval. Era el típico show del Carnaval que hacía cambios de disfraces. Esto es lo que tengo entendido por mi madre, porque murió antes de que yo lo conociera. Era el alma del Carnaval, y yo creo que tengo un poco de esa espina.

¿Cuál es su tradición carnavalera favorita?

La gran cabalgata dado que es el momento en el que salen todos los niños, padres, abuelos y amigos a disfrutar el Carnaval disfrazados, bailando y cantando.

¿Y qué sería lo primero que haría si ganara la candidatura?

Pues darle las gracias a todo el mundo que me ha votado, darle las gracias a los jueces y también enseñarle a todos los que no confiaban en mí que lo pude conseguir.

¿Cómo se siente al representar al C.C. El Muelle?

Me siento súper afortunada de que tengan esta confianza en mí y espero hacerles orgullosos dado que es una presión muy grande, pero creo que lo voy a sobrellevar.