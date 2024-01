El tiempo pasa, pero el bochorno no se olvida. Y eso que hace tres décadas no existían redes sociales para hacerse eco de la «decepcionante» gala de la Reina de 1994. Un espectáculo vergonzoso que levantó las críticas de la sociedad grancanaria desde el primer minuto y que supuso un punto de inflexión para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. No hay nada mejor que tocar fondo para coger impulso. Si X (antiguo Twitter) hubiera existido, habría decenas de memes y vídeos virales de aquellas dos horas y media que dieron para mucho. Presentadores que entre gritos hacían chistes canarios sin gracia, un escenario sin apenas decoración, candidatas que por las prisas perdieron parte del vestuario y ni rastro del ritmo y colorido. Un evento cargado de errores que costó 40 millones de pesetas y que fue retransmitido por TVE para todo el mundo por primera vez. La vergüenza traspasó fronteras y el recuerdo de la «peor gala de la historia» se mantiene todavía, 30 años después.

La privilegiada ubicación en la plaza Saulo Torón de La Puntilla en Las Canteras no sirvió de mucho. Y eso que se estrenaba el paseo inaugurado solo unos meses antes, en noviembre de 1993. Pero lo cierto es que la gala Aladino y la lámpara maravillosa no hubiera triunfado en ningún punto de la capital. La producción corría a cargo de Factoría B, una empresa peninsular que prometía una noche mágica que despertaría el interés de los telespectadores con las intervenciones de Ramoncín, Guillermo Montesinos, Florinda Chico y Marta Sánchez. La responsable del Carnaval en el Ayuntamiento, Lucía Romero, y su equipo dejaron al margen el talento isleño, lo que les acabó pasando factura. Sí hubo magia, pero más bien negra. La gala fue tan criticada, que la socialista dimitió a la mañana siguiente. La limitación en el aforo a solo unas 3.000 personas fue la primera pieza del puzzle que no encajó. El público que quedó fuera reivindicó a grito pelao poder entrar minutos antes de la celebración del evento y, fue tal la presión, que la organización abrió las puertas a una avalancha de personas –unas 6.000– que pelearon por conseguir una de las pocas sillas que había. El pequeño espacio no facilitaba la comodidad de los asistentes, pero tampoco la de las protagonistas, que en varios momentos se atascaron al intentar entrar todas en el escenario. Las prisas por cumplir con el horario fijado y el poco espacio provocó que una de las candidatas, la de la Asociación de Vecino Virgen de la Vega, perdiera parte de su propuesta en pleno desfile. Una paloma blanca con lentejuelas que formaba parte de su tocado cayó a la arena y allí se quedó tirada durante una semana. Tampoco las estrellas invitadas para guiar el espectáculo estuvieron a la altura. Para el recuerdo queda la aparición de Guillermo Montesinos en mitad de espectáculo asegurando ser «el peo de la genia, el bufo». Un comentario que no gustó ni a los asistentes y a los telespectadores, quienes trasladaron sus quejas en forma de llamadas telefónicas a los medios locales. «Esa noche sonaban todos los teléfonos a la vez, la centralita estaba totalmente colapsada», recuerdan los redactores de este periódico sobre esa «decepcionante» gala. La imitación «cutre» de acento canario del actor despertó todo tipo de críticas. «Vaya bastada» o «los canarios hablamos mucho mejor» fueron solo algunos de comentarios que surgieron tras la desafortunada frase de un Montesinos que se pasó gritando toda la noche, lo que dio la sensación de «tómbola» más que de otra cosa. Resumen con lo mejor de la Gala de la Reina del Carnaval 1994 de Las Palmas de Gran Canaria 😂 😇 Mañana subimos el de verdad, esta Gala mejor tomársela con humor Posted by Hormigas Blancas en Carnaval on Saturday, May 16, 2020 A esto se sumó un Ramoncín que en su papel de Aladino parecía haber tomado un par de copas de más y una decoración que se construyó con dos sábanas que lucharon contra el viento para no salir volando. También fallaron los efectos especiales y de sonido. ¿Lo mejor? Marta Sánchez que con su éxito «Desesperada» se convirtió en lo «poco salvable» de la horrible noche. El bochorno inicial se convirtió en un toque de atención que sirvió para, un año después, sentar las bases del Carnaval actual al instalar las galas en el Parque de Santa Catalina. Este año será el primero, después de la gran decepción, que se celebre en otro enclave.