Los Chacho tú cerraron la primera fase del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria 2024. Desde Schamann y con 81 componentes fueron la agrupación más numerosa de la noche, pero eso no fue demérito. Mantuvieron el tipo durante toda la actuación, con una armonia que deslumbró, supieron hacer mover al público al máximo pese a que era ya más de la una.

Con la fantasía 'los chacho tú te concederán todos tus deseos', los de Javier Guerra pisaron el escenario convertidos en genios de la lámpara maravillosa. Llegados de Oriente, abrieron un primer tema con sabor. Le echaron mucha azúcar al asunto con una letra cargada de crítica. Convertidos en sobres de azúcar, supieron hilar temas muy diversos con voces armónicas. Ya el año pasado se pusieron el listón alto.

A las órdenes de un enérgico Javi Guerra, reconocieron que echaban en falta Santa Catalina, pasearon a Carolina Darias convertida en terrón de azúcar primero y en Mafalda después, para cerrar con un rotundo no al maltrato; un mensaje que enviaron tanto al presidente de la UD Las Palmas como a Rubiales, "todos somos Jenni".

𝓒𝓸𝓷𝓬𝓾𝓻𝓼𝓸 𝓭𝓮 𝓶𝓾𝓻𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓵𝓸𝓼 𝓒𝓪𝓻𝓷𝓪𝓿𝓪𝓵𝓮𝓼 𝓭𝓮𝓵 𝓜𝓾𝓷𝓭𝓸

🤡🎷🥁#MURGASLPGC1



7.- Chacho Tú



Fantasía: Los Chacho Tú te concederán todos tus deseos #carnavallpgc pic.twitter.com/I6UQIQaf6h — Carnaval LPGC (@lpacarnaval) 30 de enero de 2024

Celia Cruz, las Azúcar Moreno. El Batman que fue de La Isleta al Refugio y una advertencia a Josué Quevedo, por si termina como el anterior director artístico, "como esto no acabe bien te vas con él". Cerraron la retahíla de críticas con un no rotundo contra la obesidad. En la segunda tanda, los Chacho Tú no bajaron el nivel. El Mediador se centró en el mundo murguero y el Carnaval, todo un clásico entre las murgas.

Lo hicieron de una forma amena, que mantuvo al público en pie y con ganas de más. La cosa incluyó una oda en defensa de las murgas femeninas y tampoco se olvidaron del conflicto vecinal. "Vecina de Santa Catalina, ya puedes descansar", al tiempo que apelaron a la carnavalera vecina de La Isleta. Terminaron subiendo al periodista Adolfo Rodríguez en un canto contra la homofobia que puso el colofón final y a modo de disculpa por la letra de Los Chancletas de hace un año.