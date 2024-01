Las chicas de Trabalonas, en una mezcla de payaso clásico murguero y extraterrestes llegadas en platillo volante, la segunda murga femenina de la noche se estrenaba en el concurso. Desde Triana dieron ganas en un pasacalles que defendieron aceptablemente a pesar de todas las dificultades que han tenido para hacer los ensayos. La directora, Leticia Regalado Sosa, lo dio todo.

Este grupo de mujeres, con murgueras con años de experiencia en otros grupos, intentó 'en boca de todos', su primer tema, demostrar lo que han estudiado en el último año. Las chicas lideradas por Dafne Regalado hicieron su versión del Nochentera de Vicco convertidas en recién graduadas. Se convirtieron en reporteras con la intención de optar a un puesto de trabajo.

4.- Trabalonas



Repasan varios temas de actualidad. Del asesinato a manos de Daniel Sancho a la boda del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, en un canto contra la homofobia. Cierre del noticiario con el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso y un canto feminista. Las chicas de las Regalado mantuvieron el tipo.

En el segundo tema el tiempo se les echó encima. Con el título 'No te deseo el mal', las chicas hicieron una pieza dual en la que se les estaba echando el tiempo encima. A ritmo de bolero lo confesaron: "nos dimos un morreo y casi me cago". Las murgueras de Triana levantaron la atención a lo Isabel Pantoja. Tema de menos a más. Agotan los 30 minutos en el cierre y no les da tiempo de cantar la despedida.