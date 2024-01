De payasos, los Trapasones abrieron con su clásico pasacalles. Muy animado, tras "todo un año trabajando por los carnavales", los de Cruz de Piedra levantaron al público como suelen hacer. Y tras el colofón el Meji -Yeray Hernández- pidió permiso para quitarse el sombrero; no es para menos, nadie está por la labor de repetir la chancletada de 2020. Esta vez estrenaron el recinto de Belén María con 70 componentes.

"Buscando un payaso decente, me disfracé de Carmelo el pariente". Con esta fantasía, los de Cruz de Piedra comenzaron su primer tema. Lo hicieron buscando culpables de distintas problemáticas. Buenas voces y críticas a las cuentas que tienen a final de mes los autónomos. Pullita al resultado de la ley del solo sí es sí, aunque no se olvidaron del mensaje feminista: "culpable todo aquel que no para cuando dice no". El rechazo a la homofobia también tuvo su huequito.

Los de Juan Cardona Hormiga mantuvieron el tipo. Y tras una larga pausa, los murgueros aparecieron en el segundo tiempo convertidos en juguetes y muñecos. Los de El Meji, que en este caso iba del Sheriff Woody de Toy Stories, jugaron a un particular ¿Quién es quién? entre directores de murguas y artistas canarios. Los de Cruz de Piedra intentaron tener la complicidad del público.

Los trapas dejaron en stand by esta vía y optaron por otros recursos no tan efectistas. Mención especial al murguero Barbie dentro de su caja. Con el "nací pa' ser murguero' los de Cruz de Piedra se despidieron nuevamente ante un recinto que subió el tono de voz.