Un drag, un gato o un personaje de ficción. Como si del programa Lluvia de estrellas se tratara, la tienda Solo espectáculo ubicada en la calle Ruiz de Alda da la posibilidad de entrar siendo una persona y salir convertido en otra totalmente distinta. Las opciones que ofrece son infinitas y es que es el único lugar del Archipiélago en el que los profesionales dedicados al espectáculo pueden encontrar todo lo necesario para sus shows. Pero también el público general. Pelucas, plumas, pestañas, prótesis, pezoneras, maquillaje o bisutería son solo algunos de los artículos que se venden en esta tienda que nació con el objetivo de «cubrir una necesidad de años». Así lo explica su dueña, Carmen Osorio, quien puso en marcha el negocio a principios del pasado agosto al darse cuenta de que no existía ningún sitio en las Islas que «unificara» todas las necesidades de los espectáculos.

«Había tiendas concretas de pelucas, tiendas en las que encontrabas algo de pedrería o locales que se dedicaban al maquillaje, pero ninguno te ofrecía la posibilidad de encontrar todo a la vez», apunta la responsable del negocio. Además, los profesionales tenían que recurrir a la compra en el extranjero o por internet para poder conseguir algunos artículos. «Tenías que irte incluso fuera de España para localizar productos de calidad», recuerda Iván Artiles, empleado de Solo espectáculo y profesional del sector desde hace más de 16 años. «Ahora solo tienes que venir aquí y entras siendo una persona y sales siendo otra», insiste.

Con solo traspasar la puerta del local en la zona Mesa y López el brillo y los colores de los productos transportan a los futuros compradores a un mundo de fiesta y diversión. Pero el local no solo está pensado para la época del Carnaval. «Canarias vive del arte», afirma Artiles, quien asegura que la oferta de la tienda también está pensada para el sector audiovisual que cada vez tiene más peso en las Islas al convertirse estas en escenario de importantes producciones cinematográficas.

«El mundo del espectáculo no solo se limita a los meses de Carnaval, hay show durante los 365 días del año en todos los rincones del Archipiélago», afirma Osorio, quien asegura que los productos profesionales con los que cuentan permiten construir «personajes desde cero».

Trabajan con artículos para el transformismo y el crossdresser, pero no se centran exclusivamente en el mundo profesional, ofrecen servicios de maquillaje y peluquería y aconsejan a los clientes de todo tipo. «Muchos vienen con alguna necesidad y hablando con nosotros le acabamos solucionando otras», apunta Artiles.

Al local también acuden personas que buscan maquillajes para bodas o profesionales de otros sectores que quieren taparse los tatuajes a diario para realizar sus tareas. Durante las Navidades estuvieron trabajando en las pelucas para Papá Noel y los Reyes Magos de algunos municipios de Gran Canaria. «Acabamos de empezar, pero ya estamos haciendo muchas cosillas, vamos lentos, pero seguros», afirma Osorio.

Buscan convertirse no solo en un punto de venta, sino en un centro de consulta para todos aquellos que quieran acercarse. «Llevo muchos años en esto y trabajando aquí me he dado cuenta de que cada día se aprenden cosas nuevas» asegura Artiles mientras coloca las pocas plumas que quedan disponibles. Y es que este complemento es tendencia en estos Carnavales, no hay drag que no las haya usado para sus actuaciones. «Hemos hecho un pedido de mercancía porque nos hemos quedado pelaos», afirma entre risas Artiles, quien reconoce que gran parte de los productos de la tienda provienen de distintos países de Europa.

Plataformas

Expuestas en el escaparate de Solo espectáculo están las plataformas de drag más altas utilizadas hasta el momento en Canarias, 53 centímetros de brilli brilli. Y es que Iván Artiles también es Drag Vanderbilt, aunque lleva varios años sin presentarse a la gala capitalina por falta de tiempo. «Ahora estoy muy centrado en la tienda, estamos arrancando y requiere mucho tiempo, pero volveré al escenario del Carnaval muy pronto», afirma. Las plataformas no están dentro de la oferta de este nuevo comercio, ya que, según el empleado, son un «complemento muy personal que se hace a medida y adaptado al pie de cada drag».

Solo ha pasado medio año desde la apertura y los responsables siguen inmersos en la parte «promocional» del negocio. Una de las primeras decisiones ha sido acompañar a Drag Kember con su propuesta para este año, algo de lo que Osorio se siente muy orgullosa. «No pasó la preselección, pero ahora hace un tour por los ayuntamientos y tenemos varios eventos cerrados lo que también es nuestra forma de darnos a conocer», explica la responsable del negocio.