¿Por qué se presenta a Reina del Carnaval?

A mí de pequeña siempre me ha gustado mucho el Carnaval, estuve en una murga y todo, pero el tema del disfraz lo llevaba mal porque me molestaba mucho. Pero bueno, siempre me ha encantado. Iba con mis amigas, desde pequeña y mi madre me hacía los trajes, me acuerdo que me disfrazaba de Isabel, la cantante. En toda mi adolescencia nunca me he perdido un Carnaval, incluso los de Tenerife. Entonces justo el año pasado mi madre habló con una diseñadora y le comentaron el tema de un diseño que tenían en mente, que en este caso es el de ‘Cleopatra’, y le gustó mucho la idea, así que me metió ahí sin decirme nada. Yo estaba de viaje y me llama y me dice: «Adriana, tengo que contarte una cosa, que sepas que vas a salir en la Reina del Carnaval». Al principio me dio un montón de vergüenza porque yo decía, ¿pero cómo voy a salir yo ahí? Porque eso es todo el rato fotos, la tele, y qué va. No estaba convencida, pero luego vi el diseño, me gustó mucho, y me he ido animando. Y la verdad es que fue una decisión súper buena porque estoy muy a gusto, me lo estoy pasando súper bien.

¿De dónde es?

Nací en Tenerife, en Icod de los Vinos y a los siete años más o menos me mudé a Gran Canaria. En este tiempo he estado entre Gran Canaria y Tenerife porque tengo familia en los dos sitios y hace como dos años me fui a vivir a Tenerife otra vez y estuve un par de años. Y justo este año me he venido aquí para terminar los estudios en Gran Canaria. Mi idea es que cuando sea mayor me gustaría vivir en Tenerife, pero siempre tengo el corazón partido en dos sitios.

Usted que es en parte tinerfeña, ¿qué opina de los rifirrafes entre los Carnavales de ambas Islas?

Con todo el respeto, me parece una tontería. Yo, que soy de los dos sitios, entiendo que tienen sus cosas buenas los dos y también sus cosas malas. Y los dos Carnavales en realidad son un poco diferentes. Yo en Tenerife siento una cosa, y en Gran Canaria siento otra. Aquí tienen, por ejemplo, los mogollones, que no están en Tenerife y es una cosa que puedes aprovechar de aquí. ¿Por qué nos vamos a pelear si podemos aprovechar y disfrutar de todo, no?

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Disfrazarme es lo que más me gusta. Creo que es importante porque al final hay muchas personas que quizás durante todo el año no se atreven a ponerse ciertas prendas y a lo mejor llega el Carnaval y se las ponen. O también es una parte de ti que se aloca, y los de Canarias me encantan, me parecen especiales.

¿Y qué nos puede contar de su fantasía?

No puedo dar muchas pistas, pero me está gustando mucho, brilla mucho. Me estoy intentando preparar el personaje de Cleopatra porque es una reina, así que estoy viendo muchas cosas de ella, escuchando un poco su historia. También es una oportunidad para conocer una cultura diferente como la egipcia.

Y ahora que se está empapando de la vida de ese personaje histórico, ¿algo le ha sorprendido?

Siempre han dicho que era una mujer muy hermosa y demás, y en realidad, no lo era tanto, sino que su manera de ser, su manera de conquistar era lo que realmente le hacía tan bella y que los hombres estuvieran detrás de ella. Era eso, su manera de ser era muy fuerte, de mucho carácter. En el principio del número tengo que hacer un poco referencia a ella y a su personalidad.

¿Se siente reflejada con ella en algún aspecto?

Desde pequeña siempre me han dicho que me parezco a ella, por eso cuando mi madre escuchó el diseño, dice, ¡ay, tiene que salir mi hija! Pero de personalidad me considero también una persona fuerte. En mi vida he sufrido muchos cambios y he sabido sobrellevarlos.

¿Qué está aprendiendo de esta experiencia?

Del Carnaval la verdad que, sobre todo estoy aprendiendo sobre mí misma porque, en un principio, no me veía capaz, y ahora estoy cogiendo seguridad en mí misma, que me parece muy importante. Porque yo, al fin y al cabo, tengo 21 años, que no soy muy mayor, entonces, es una manera de subirte la autoestima, al salir allí, que impone. Entonces que yo sea capaz de hacer todo eso, pues para mí es muy gratificante porque al final es eso, un aprendizaje de uno mismo.

¿Le da miedo algo de esta experiencia?

A mí lo que me da miedo es hacer el ridículo o hacer algo mal porque soy muy perfeccionista. También el tema de las otras candidatas, algunas tienen más experiencia, pero al final, con lo que me he quedado y que creo que por eso se me ha quitado un poco ese miedo, es que al final yo no lo estoy viendo como una competición, sinceramente, sino como una manera de eso, de disfrutar.