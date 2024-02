Kevin Doramas Jiménez es finalista de la Gala Drag 2024 de Las Palmas de Gran Canaria, con su fantasía ‘¡Nómbrame tres veces y apareceré!’. Afirma sentirse parte de una "nueva cantera" de drags y confiesa haber sufrido bastantes adversidades en el número de este año. Con un diseño de Nancy Henríquez y el Patrocinio de Discoteca Cirius, Drag La Tacones se subirá a las tablas de Belén María con un número inspirado en el filme de Tim Burton, ‘Beetlejuice’.

¿Por qué La Tacones y no La Plataformas?

O La Playeras, o La Patines...

Pero tiene más sentido La Plataformas que La Playeras.

Es que anoche me dijeron La Patines [risas].

¿Cuál es la historia detrás del nombre?

Es fácil. Hace un montón de años salía por Las Palmas en tacones, sin más. Unos amigos me empezaron a llamar La Tacones. Así que cuando me presenté a la Gala Drag, dije: "Bueno, me tengo que poner un nombre en el que la gente me reconozca". Y como ya todo el mundo me llamaba Taco. No de pescados, ni taco mexicano, sino Taco de La Tacón. Y yo digo, la gente ya sabe a quién soy. Por eso es el nombre de La Tacones, no hay otra sentencia.

Ha sido reinona de San Lorenzo, Telde y de Piletas, ¿servirá como precedente para luchar con más confianza por la corona?

No, porque yo creo que la seguridad se la tiene que crear uno mismo, no ganar una gala para sentirte más seguro de tu personaje. Pero bueno, siempre la tienes que tener, te reconforta un poco el ganar galas. Me he encargado de crear un nombre durante todo este año. Voy tranquilo, sí, porque llevo un montón de meses trabajando, pero la fantasía costó tanto hacerla... Hubo un montón de contratiempos. Cuando me nombraron fue como, "Uf, ya se acabó, ya estoy en la gala".

¿Qué contratiempos?

Dos días antes una de mis bailarinas poco más y se lesiona el muslo. Se le subió el cuádriceps, incluso tuvo que ir a pincharse en Urgencias. Todo esto a dos días de la preselección. Imagínate cómo estaba yo. Tuvimos complicaciones por los tiempos, porque la preselección se ha adelantado este año. Nadie contaba con eso, fue todo deprisa y corriendo con costureras. No llegaban los pedidos a tiempo. Incluso todavía estoy esperando un pedido que ya no me sirve para nada.

¿Cuántas veces ha vivido la preselección de la Gala Drag en la capital?

Dos. El año pasado y esta. Las dos veces he pasado.

¿Qué tal el cambio a Belén Maria?

Se me hace muy extraño, porque llevo muchos años bailando en comparsas, pero el primer año en la Gala Drag fue el año pasado. Siempre estaba acostumbrado a bailar en Santa Catalina, además de que cuando nos referimos al Carnaval nos referimos a Santa Catalina. Entonces este año a veces se me escapa cuando hablo del Carnaval un: "Nos vemos en Santa Catalina". Después me doy cuenta y digo, "¡Ah, en Belén María".

¿Tuvieron complicaciones la noche de la preselección con el escenario?

Patinaba. El día de la preselección fue una pista de patinaje, pero gracias a un Josué Quevedo, tomó la medida de pintar el suelo con pintura antideslizante, no lo hemos probado aún, pero seguramente no vamos a tener problema.

¿Qué le parece la noticia de la gala tinerfeña?

Pues mira, justamente la publicaron hoy. No es una gala drag. O sea, se llama Gala Dragna... [hace una pausa para aclararse la garganta]. Yo me he quedado ronco hoy. Es que cogí mucho frío en la preselección. La gala se llama Gala Dragnaval o algo así, creo que es. Pero no es una gala drag de plataforma. Es transformista, justamente se publicó hoy y ahora estaba leyendo la noticia. Pero bueno, me parece muy bien que hayan Galas Drags en Tenerife, pero si las hacen que nos llaman a nosotros para ir.

¿Se tendrá que abrir una facultad drag en Las Palmas de Gran Canaria para enseñarle a los de la isla vecina?

Hay drags muy buenos en Tenerife, incluso este año se presentaron. En la preselección participó un chico de Tenerife súper bueno. A lo mejor tenemos que aprender nosotros, de ellos y no de ellos de nosotros. Que no lo creo.

¿Qué puede esperar el público de su fantasía de este año?

Si les gusta el surrealismo y la fantasía, pues seguramente que le guste mi número porque se basa en la película de Beetlejuice e intento contar la película de adelante hacia atrás. O sea, si has visto la película, puede que lo entiendas. Si no la has visto, intentaré que el número sea comprensible y te entre la curiosidad de ver la película. Entonces, la diseñadora Nancy Henríquez se basó un poco en lo que es todo el surrealismo de la película. Es una verdadera locura. Hemos intentado llevar el surrealismo de la película y la fantasía a lo que es el número drag, y creo que lo hemos conseguido.

¿Cómo se dio esta idea? ¿Le gusta Tim Burton?

No, la idea no es mía, la idea es íntegra de mi diseñadora y ella me la enseñó. Eran los últimos bocetos que me enseñó y los únicos que estaban a color. Yo me vi ahí, así que dicho y hecho.

Después de elegir el diseño, ¿cómo fue gestándose el vestuario?

Ella me hizo todos los tocados del principio, que son las serpientes de tierra de la película, que yo no sabría hacer eso. Yo creo que eso lo diseñó ella y eso solo lo va a saber hacer ella. Hacer esas cabezas. Ya se verán el día 16 de febrero en la gala, son súper complicadas. Y mi tocada también lo hizo ella. Es súper complicado. Es algo que solo lo sabe hacer ella.

¿Han tenido que volar a otros países para buscar materiales?

Hay muchos que se van a Turquía, pero yo no. Yo lo mandé a pedir todo y a medida que me iba llegando pues lo íbamos utilizando.

¿Cuenta con financiación propia?

Sí, siempre terminas invirtiendo de tu bolsillo porque una fantasiadora cuesta mucho.

¿Cuánto ha costado esta de este año?

Siete mil euros.

¿Se llega a amortizar en algún momento?

Ya no es que se amortice económicamente, sino ya como superación personal y artística, por decirlo de alguna manera, porque la gente te reconoce y tienes un reconocimiento reconfortante. Que la gente te vea y diga "Ay mira, es el de Beetlejuice", o en el caso de Drag Sethlas, que es mi coreógrafo, es el de La Virgen, por ejemplo. Y ya no es que se amortice económicamente, que a lo mejor en números no se llega a amortizar del todo, pero significa más la superación personal.

¿Cuántos meses ha estado trabajando en la fantasía?

Un montón de meses. El diseño es de Nancy, hecho desde mayo, junio. Por ahí más o menos.

¿Y la coreografía con Sethlas?

Desde octubre, creo. Si no me equivoco, empezamos en el último trimestre del año pasado.

¿Cuántas personas están implicadas en su equipo?

Si empiezas con del primero al último yo creo que no termino. Nancy me diseñó, luego Juan Fernando Henríquez, que se llama la Fefa, muy conocido en el Carnaval, me hizo mi tocado. Juliana y Pino que se dedican a diseño de gomaespuma y tienen un montón de Reinas infantiles, me hicieron los tocados del final de mis bailarinas. ¿Qué más? Sethlas me hizo la coreografía. Cuento siempre con la ayuda de mi amigo Acrux que se presenta también a la gala. Y mis bailarinas, por supuesto. Todas las madres de mis bailarinas, las tías, las abuelas... todo el mundo entra ahí y me ayuda. Mi abuela, por supuesto, mi madre... porque hacer una fantasia no es fácil.

¿Qué dijo su madre cuando empezó con el drag?

Si la dejara se presentaría ella antes que yo. A ella le encanta el mundo drag, siempre he estado relacionado con ella y mi principal apoyo, tanto a ella como a mi abuela, no tengo ningún tipo de problema la verdad.

¿Es complicado que un patrocinador confíe en los proyectos?

Es muy complicado conseguir un patrocinador. Básicamente, porque hay muchas ocasiones en las que no se le da el reconocimiento que las empresas patrocinadoras se merecen, porque gracias a ellas nosotros no nos presentamos al carnaval. Si no hay empresa patrocinadora no hay Drag, no hay Reina, no hay murgas ni comparsas. Muchas veces no se le da el reconocimiento que las empresas patrocinadoras se merecen, pero en muchas ocasiones cuesta porque las empresas se niegan. También es verdad que es mucho dinero y en muchas ocasiones no se puede.

¿Cuáles son sus referentes en el mundo drag?

Yo me acuerdo de la primera Gala Drag que yo vi físicamente, presencialmente, fue 2012, cuando ganó Cookie. Ganó con un diseño de Nancy también. Me acuerdo mucho de Seregon, que me gusta mucho su forma de desenvolverse en el escenario. La Orión, Acrux, La Vulcano. Si pudiera nombrarte a uno sería a Seregon seguramente, y s Mandragora por la forma de caminar. Vamos, volaban en el escenario.

¿Cree que forma parte de una nueva generación de drags?

No lo creo. Estoy seguro, vamos. Básicamente porque desde el año pasado se ha notado que muchas de las otras que se presentaban antiguamente ya no se están presentando, y la nueva cantera es la que nos estamos presentando ahora a la gala. Porque si ahora la ves y comparas con la del año pasado, vas a ver muchos nombres que no conoces, como a lo mejor veías antiguamente Drag Vulcano, Sethlas, Múlciber...

¿Tiene fecha de caducidad la Gala Drag?

No, si ha ido evolucionando y desarrollándose desde el 98. Ya son 26 años con esta Gala, seguirá evolucionando y seguirá desarrollándose, seguirá cambiando. A lo mejor volvemos al drag individual o no. Pero la Gala yo creo que nunca fallará porque es un medio en el que puedes hacer lo que quieres, te puedes desarrollar como quieras y puedes mostrar lo que quieras. Entonces creo que no va a caducar. Podrá cambiar, evolucionar... pero caducar creo que lo dudo.

Si gana en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuál será el siguiente proyecto?

Personalmente, si ganas Las Palmas de Gran Canaria iría por Maspalomas. Creo que son las ganas más importantes por así decirlo. Telde desde lo fue en su momento a partir del año pasado al anterior ya no tanto por problemas que había.

¿Su fantasía es más reivindicativa, o más humorística?

Reivindicar no reivindica nada. Humorística tampoco porque no soy un drag cómico.

¿Entonces dónde se encaja?

Elegante, fantasiosa, surrealista y muy loca, la verdad. De principio a final.

¿Cómo definiría su drag de este año?

En comparación con el año pasado mucho más desarrollado, lujurioso, glamuroso y muy loco.

Mucho más total.

Sí, hombre, hay un cambio muy grande de La Tacones 2023 a la de 2024. La gente lo ha visto y me lo ha dicho a mí personalmente.

¿Cuáles son las cualidades que debería tener una buena drag?

Saber caminar en plataformas. Si no sabes caminar en plataformas no seas drag. Yo siempre digo que no soy un drag que baile, o sea sí bailo lógicamente, porque tengo mi coreografía, pero yo me dedico al drag también, es decir fuera de la Gala Drag. Me dedico al drag porque trabajo en el sur prácticamente todas las noches o casi todas las noches, entonces tienes que tener mucha expresión corporal, mucha expresión facial, no tienes por qué matarte a bailar, pero si sabes llegar al público de una manera o de otra. Aunque lo más importante es saber caminar en plataformas.