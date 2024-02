¿Por qué ha decidido presentarse?

Yo nunca esperaba presentarme a Reina, pero para mi amigo Isaac este es su décimo aniversario como diseñador en el Carnaval. Nosotros desde hace nueve años estamos trabajando juntos dentro de su equipo, inluso mi padre, el año pasado, también trabajaba con él, era todo como una familia. Y el 24 de febrero, justo hace un año, mi padre murió, entonces fue un año muy fuerte. Este es el décimo año que cumplimos trabajando y encima es la primera vez que mi padre no está durante este año, así que para mí es un sentimiento muy fuerte. También aproveché que toda la comunidad es sorda, que el diseñador es sordo, y que la candidata sea sorda, es una forma de visibilizar a la comunidad sorda.

¿Y en qué trabajaba su padre en el equipo?

Realmente mi padre era mano de obra de todo. Él lo que más hacía era por ejemplo, si se rompía algo de la parte técnica lo arreglaba. Pues si a lo mejor se rompía cualquier cosa, mi padre ofrecía trucos fáciles para arreglarlo porque es verdad que a veces nos costaba encontrar soluciones y mi padre decía, mira, esta solución es muy rápida.

¿Y usted qué rol cumple en el equipo?

Realmente el equipo no es que cada uno tenga una parte específica, es verdad que hay algunos que son muy buenos en algunas cosas, por ejemplo, pintando o lo que sea, pero nosotros estábamos en cualquier cosa, en pegar las piedritas, pintar, todo eso lo hacíamos nosotros.

Entonces ese mundo artístico, le gusta, ¿no?

Sí, porque yo estudié el título de maquilladora profesional, entonces siempre me ha encantado el mundo artístico. Yo desde pequeña a mi madre le pedía que por favor si podía pintarme la cara porque me encantaba. Entonces me encontraba las pinturas y en mi casa me iba cambiando, iba probando diferentes formas, me miraba en el espejo a ver qué es lo que me gustaba. También me encantaba bailar y cantar frente al espejo, es verdad que mi familia es mucho de cantar y de bailar, entonces esa influencia también me llega a mí. Aunque yo sea sorda, al final, la música se siente, el ambiente, todo eso es lo que a mí me gusta. El mundo del Carnaval es perfecto para esto, porque todo el mundo de fiesta, de celebración, maquillaje, color, purpurina, todo esto del mundo artístico al final es lo que tiene. Yo además hice el bachillerato artístico en la Escuela de Arte, entonces toda la vida he mamado este Carnaval y este mundo artístico.

¿Es muy diferente pasar de trabajar en los diseños a ser la candidata?

A ver, un poco sí, la verdad es que sí, porque algunas veces yo no puedo estar en el taller trabajando para hacer el diseño, sino que tengo que estar fuera como candidata. Es verdad que cuando yo estoy libre, que no tengo ningún trabajo, ninguna tarea que hacer como candidata voy al taller y echo una mano. Porque al final siempre he participado dentro de ese grupo para diseñar el traje, por lo que no puedo faltar a esa cita, llevo nueve años trabajando y ahora por ser candidata no voy a faltar. Yo voy a las cosas de candidata, pero además, si puedo ir al taller y echar una mano lo hago, porque para mí es como si fuera mi familia.

¿Es especial involucrarse en su propio traje?

Sí, también es un sentimiento muy especial porque yo voy a representar a mi equipo, voy a representar a mi diseñador, voy a representar su trabajo, todo el trabajo que llevan haciendo durante estos 10 años. Además, todo esto me recuerda también a mi padre. Entonces el tema de que yo me presente y él no está, para mí es algo muy especial. Es un sentimiento máximo, superior.

¿Y que nos puede contar de su fantasía?

El nombre de la fantasía lo define todo, que es una mujer valiente, una mujer luchadora, una mujer guerrera. Entonces también es para todas las personas en general que se pueden sentir identificadas porque protege algo nuestro.

¿Y usted se siente representada como esa mujer luchadora y guerrera?

Sí, porque justo es el primer aniversario del fallecimiento de mi padre y además yo pasé un año muy duro. Hace un año atrás estuve casi viviendo en el hospital, ese año ha sido un sufrimiento por el proceso de la enfermedad renal. Y después encima, justo a mi padre le descubrieron un cáncer, un cáncer bastante grave. Entonces, un mes después, a mí me trasladaron al hospital en la época de Navidad, estuve ingresada y fue cuando me descubrieron el cáncer de pulmón. Esa situación yo nunca se la conté a mi padre porque ya estaba malo entonces ¿para qué se lo cuento?, era un sufrimiento innecesario. Fue pasando el tiempo y en la época de Carnaval, mientras nosotros estábamos haciendo el traje y diseñando, mi padre se marchó al hospital y fue cuando le descubrieron el cáncer de riñón y yo tuve el cáncer de pulmón y a los dos nos lo descubrieron más o menos en la misma época.

¿Cuándo falleció su padre?

En la época de Carnaval fue cuando mi padre lo trasladaron al hospital. Y nosotros seguíamos trabajando hasta el último día que mi padre estuvo porque lo ingresaron. Estuvo dos semanas ingresado en el hospital y justo el mismo día de la reina adulta, el día 24 de febrero a las 21:00, que empezaba, mi padre murió justo en ese momento y a esa hora. Después me operé del pulmón y me lo quitaron. Estuve durante un mes en el hospital porque cogí una infección en el pulmón. Casi no sobrevivo por decirlo de alguna forma. Entonces para mí durante todo este tiempo ha sido una época de recuperación. Para mí significa algo muy especial porque justo es el resumen, el cómputo de todo lo que pasó durante ese día, la enfermedad, la muerte de mi padre, el miedo que yo sentía, porque sentía miedo. Por lo que cuando me dijeron que me podía presentar a candidata al Carnaval, me hizo mucha ilusión por eso.

¿Su familia le gusta tanto el Carnaval como a usted?

Sí, lo que más veíamos era la gala Drag por la televisión porque era lo más visual, lo más llamativo para nosotros, el tema del colorido. También la cabalgata, siempre hemos ido al Carnaval disfrazados. A mí siempre me ha encantado disfrazarme, incluso a veces, cuando no había carnaval, yo me disfrazaba y mi madre siempre me decía que estaba loca porque me disfrazaba en casa sin motivo alguno. Siempre hemos vivido mucho el Carnaval. Por ejemplo, cuando mi padre falleció normalmente se lleva un duelo, pero es verdad que una semana después nosotros nos fuimos a la cabalgata del Sur porque a mi padre le hubiera gustado que nosotros disfrutáramos porque él disfrutaba con esto.

¿Y cree que el hecho de que usted y su diseñador sean sordos ayuda a que niños o niñas sordos se propongan cumplir su sueño?

Yo pienso que sí, pero realmente el tema de que yo sea una candidata sorda no es la primera vez que ocurre, ya han habido otras. También han habido candidatos infantiles. Entonces es verdad que el tema de que ya haya habido varias candidatas sordas, eso alienta y anima a los niños a que sí puedan cumplir lo que se proponen.

¿Cómo se siente al representar a sus patrocinadores?

Orgullosa porque represento por un lado la identidad sorda y además un sentimiento de la Isla porque las Carrozas José Halcón llevan toda la vida.