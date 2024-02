La redención de Manny Manuel con el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cinco años después del escándalo

El Carnaval de las segundas oportunidades. Manny Manuel fue el plato fuerte del evento más esperado de 'Los Carnavales del Mundo' de Las Palmas de Gran Canaria: la Gala Drag Queen.

El artista de Puerto Rico se reencuentra con las carnestolendas en las que un día protagonizó uno de los eventos que pasarán a la historia de las fiestas.

Ya con los votos cerrados, el Rey de Corazones tomó las tablas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para cantar el himno de las carnestolendas ante el baile y aplausos del público asistente.

“Gracias por esta oportunidad, Las Palmas de Gran Canaria. Un error se comete, pero de ese error se aprende mucho. Ustedes me han dado una enseñanza muy, muy grande. Les agradezco de todo corazón”, manifestó un emocionado artista dirigiéndose al público y a las cámaras. Unas palabras que fueron recibidas con aclamo y ovación y un abrazo del presentador Roberto Herrera. “Tú eres Carnaval”, le dijo Eloísa González que anunció que el boricua volverá a actuar este sábado en el escenario de Belén María después del concierto de Manuel Turizo.

El desalojo de Manny Manuel

El 23 de febrero de 2019 el cantante boricua fue "desalojado del escenario" del Carnaval del parque Santa Catalina, al ser "incapaz de ofrecer en condiciones más allá de una canción" en un concierto que tenía en la tarde de aquel domingo de Carnaval.

El artista se presentó "bajo los efectos del alcohol" e interpretó una canción antes de ser expulsado por la concejala Inmaculada Medina, que lamentó profundamente lo sucedido y pidió disculpas a los asistentes. “El comportamiento del artista no se ha correspondido en absoluto con las expectativas generadas por su fama, algo que, a buen seguro, también habrá decepcionado a los numerosos fans que esperaban su actuación en la ciudad", argumentó.

¿Qué le pasó a Manny Manuel?

Estos sucesos crearon una gran controversia y la figura de 'El Rey de Corazones' se vió manchada. Estos hechos traspasaron el Archipiélago e incluso cruzó el Atlántico hasta llegar a América Latina, donde el boricua tiene una gran comunidad de fans.

Meses después de los hechos, la cadena MegaTV emitió una entrevista con Manny Manuel, donde el artista destapó su silencio tras lo sucedido en la polémica de las carnestolendas.

Confesó que su error fue "no entender que no estaba en las condiciones óptimas para subir al escenario". El artista añadió "que no estaba drogado" y volvió a asegurar como dijo en su momento que había tomado ansiolíticos "para reducir la ansiedad que sentía".

Añade que la actuación de la concejala Inmaculada Medina tras quitarle el micrófono y expulsarlo del escenario no fue la adecuada y asegura que "incitó un poco a que las personas se pusieran un poco violentas".

Cuando se enteró que lo sucedido había trascendido más allá del parque Santa Catalina, apunta que sintió temor y tristeza y se sincera que en ese entonces "me di cuenta quienes son tus amigos y tu familia, realmente. Hay que ver el lado positivo y vi quien era quien de la gente que me rodea. Eso me llevó a una depresión horrible". "Hubo unos cuatro o cinco días que no quería hablar con nadie, ni coger el teléfono", explicó en su momento Manny Manuel.

Dos conciertos más en Canarias

El artista tenía previsto actuar en las carnestolendas de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, que tras lo sucedido en la capital grancanaria decidieron suspender el concierto de Manny Manuel.

A pesar de ello, el cantante se quedó en Tenerife, donde un mes después -a finales de marzo- actuó en los carnavales de Güimar y puso a bailar a todos los asistentes que abarrotaron el lugar. Una semana después hizo lo propio con Gran Canaria, donde se reconcilió en la Isla con otro concierto en los Carnavales de Valleseco.