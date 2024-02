Alumnos del Colegio Hispano Inglés festejan el Año Nuevo Chino

El Paraninfo de la sede institucional de la ULPGC acogió, el pasado miércoles 7 de febrero, la celebración del Año Nuevo Chino, o también conocida como Gala de la Festividad de la Primavera, bajo la presidencia del Rector de la ULPGC, Lluís Serra Majem, el Vicerrector de Internacionalización, Jin Taira, el Director del Instituto Confucio, Liu Jiandong, y el Vicerrector de la Universidad Normal de Changchun, Zhang Deli.

En la actuación, que contó con la participación del profesorado del Instituto Confucio, estudiantes de la ULPGC y de otras escuelas, destacaron notablemente los alumnos de 4º de primaria del Colegio Hispano Inglés, que con solo 10 años, demostraron una notable soltura en el escenario al recrear, en chino mandarín, una representación vibrante y llena de color.

Los alumnos de 4º de primaria en diferentes momentos de su actuación. lp/dlp / la provincia/dlp

Los niños llevaron a cabo una impactante sucesión de diálogos, canciones y bailes tradicionales, todo ello acompañado de un variado y apropiado vestuario para la ocasión. Su actuación no solo resaltó por su destreza técnica, sino también por la expresividad en la lengua milenaria y la autenticidad con la que interpretaron los elementos culturales asociados a esta festividad.

Antes del inicio del evento, se llevaron a cabo diversos talleres en la entrada del Paraninfo enfocados hacia la riqueza cultural china. Estas sesiones abarcaron actividades como la introducción a instrumentos musicales, la escritura de caracteres tradicionales chinos mediante la caligrafía y la confección artesanal de flores de terciopelo, típicas de esta celebración.

El Festival de Primavera o Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes del calendario del país asiático y en este año 2024 es el Dragón el animal que lo representa.

Celebración que cada año viene adquiriendo mayor arraigo en nuestra ciudad, donde cabe destacar la presencia y el fuerte impulso del Instituto Confucio de la ULPGC en cada festividad, así como la excelente trayectoria que realizan sus dirigentes en la promoción de la cultura y de la lengua chinas.

El doble sistema educativo del Colegio Hispano Inglés

El Colegio Hispano Inglés de Las Palmas es conocido por lo avanzado de su sistema educativo, que integra los dos currículos académicos: el británico y el español.

Esto incluye el Bachillerato EBAU para acceder a las universidades de territorio nacional, y también la preparación del currículo británico de gran reconocimiento internacional en Reino Unido, EEUU y países de la Unión Europea.

Los alumnos cursan hasta once asignaturas IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, entre las que se encuentran: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise and Computer Science.

Esto redunda en un profundo dominio de la terminología técnica de estas asignaturas en lengua inglesa, y les capacita para obtener en el propio colegio las certificaciones del más alto nivel que otorga la Universidad de Cambridge: el C1 Advanced y el C2 Proficiency.

Con un enfoque en la excelencia académica, además los alumnos reciben formación en varios idiomas, incluido el alemán y el chino mandarín. Esto les permite, al final de su etapa educativa, dominar no solo dos, sino cuatro lenguas, una hazaña que pocos centros en España pueden alcanzar.