La UD Las Palmas se apunta al Carnaval y presenta candidata

Gol de la Unión Deportiva Las Palmas en Santa Catalina. La Fundación adscrita al club ha decidido presentar a su primera candidata a Reina del Carnaval coincidiendo con la edición dedicada a los Juegos Olímpicos. ¿La escogida? La actriz y modelo Carla Miranda, quien repite sobre las tablas del parque Santa Catalina tras haber representado al Centro Comercial Alcampo hace dos años.

«No tenía intención de volver a presentarme, pero esta oportunidad no la podía dejar escapar», apunta Miranda, quien está intentando compaginar los ensayos y los preparativos de la candidatura con su trabajo habitual bajo los focos y las cámaras. Según esta, la propuesta -aunque todavía, afirma, no ha podido ver gran cosa-, «lleva mi sello de identidad», basándose en las pistas que le ha dado su diseñador, Juan Carlos Armas, quien le propuso «una experiencia que no podía dejar escapar», reconoce.

Amante de lo retro y lo vintage, esta actriz y modelo natural de Las Palmas de Gran Canaria es la chica escogida en esta edición por Juan Carlos Armas. El tinerfeño cuenta con una amplia trayectoria carnavalera a sus espaldas. De hecho, en los tres carnavales pospandémicos, el creador ha logrado hacer triplete: el año pasado la primera dama de honor, con Andrea Franco y La Perla; en 2023, una cuarta dama de la mano de Paula Santana y la fantasía Volver; y en 2022 logró coronar como reina a Daniela Medina con la fantasía Abrazando un sueño.

Volver a las tablas del Santa Catalina

«Mi diseñador y yo nos conocimos cuando me presenté en 2023 y conectamos bien», señala Miranda. Tan bien, que hace unos meses recibió una llamada. Era el diseñador, quien le propuso un nuevo reto que la llevaría una vez más a subirse a las tablas del Santa Catalina. «Me dijo que tenía algo expresamente para mí», aclara. «Decidí volver al parque», apunta. Entre otras cosas, resalta que Armas cuenta con «un estilo muy particular y muy marcado». Es más, el paquete incluía a Andony Artiles como maquillador de la candidatura a reina. En este caso, a Artiles también lo conocía y admiraba por su trabajo, por lo que, como se suele decir, los astros estaban alineados para que diera un paso adelante.

La actriz y modelo Carla Miranda, ante el espejo / Juan Pedro León

Miranda rememora su experiencia por el Carnaval en 2023 como «inolvidable». Es más, señala que, a fin de cuentas, las vivencias que se desarrollan en torno a esos días son «lo más importante». En su caso, su primera experiencia como aspirante al trono de las mascaritas supuso todo un reto. La huella que dejó el diseñador Fernando Méndez, fallecido en 2021 de covid, es alargada. Y es que el ya eterno príncipe del Carnaval fue el diseñador de Alcampo durante prácticamente dos décadas, por lo que la herida seguía fresca para el equipo que capitaneaba el creador Nauzet Afonso.

La candidatura que patrocinará la Fundación de la UD Las Palmas es la primera que ha resonado en las redes sociales. El domingo, la organización del Carnaval entregará a las candidatas y candidatos de las galas las bandas de los patrocinadores, por lo que el número de contrincantes que tendrá Carla Miranda seguirá siendo una incógnita. En juego está quién le quitará la corona a Katia Gutiérrez, Reina del Carnaval 2024. La gala de la Reina será el próximo 28 de febrero.