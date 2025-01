Lo que Inmaculada Medina envidia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

"A mí me encantaría tener la suerte y la fortuna de contar con la colaboración que tiene Santa Cruz de Tenerife para su carnaval. Aquí tenemos que estar rogando, pidiendo e implorando que nos dejen ciertos espacios que son de la ciudad, pero que son responsabilidad de otras administraciones", señaló este miércoles la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, durante la presentación de los espacios para las galas y los conciertos del Carnaval de 'Los Juegos Olímpicos'.

"No compito con ellos, el carnaval de La Palmas de Gran Canaria es Fiesta de Interés Turística Internacional y queremos que se convierta en el mejor carnaval del mundo, pero el de Santa Cruz de Tenerife, lo que sí tiene es el apoyo de los medios de comunicación, de las instituciones y de cada uno de los ciudadanos que hacen piña en torno a él".

Sobre el uso del espacio de la plaza de Canarias, en la zona del Intercambiador, como uno de los escenarios del circuito carnavalero, Medina indicó que "se puso en conocimiento a la Autoridad Única del Transporte lo que queremos hacer, pero no para pedir permiso". También se refirió a los responsables de la Autoridad Portuaria: "Lo que les pedimos es, si es posible, que nos autoricen utilizar la zona del frente marítimo, que es su responsabilidad".

"No ha habido improvisación"

La concejala de Carnaval reiteró que las fiestas más populares de la ciudad "no se han improvisado", y puso como ejemplo que ya se está pensando en el Carnaval de 2026, "fecha en la que se cumplen 50 años desde que las galas y la fiesta de calle se recuperaran". Y añadió que le gustaría "que se creyera más en el Carnaval y en los equipos que lo hacen posible, porque aquí nada se improvisa, no se hace ni un solo acto, ni siquiera una escala en Hi-Fi, que no contemple todas las medidas de seguridad", recalcó.

Respecto a que todavía hay licitaciones abiertas en la Plataforma de Contratación del sector público, cuyas convocatorias acaban un día antes del inicio de las fiestas, -como es el caso del alquiler de las gradas y la prestación de servicios de imagen, iluminación y sonido por valor de 99.000 euros y 769.984 euros, respectivamente- Medina reiteró que "hemos cumplido como todos los años". Y , añadió que "vamos en tiempo y forma".

Quevedo señaló que si las gradas no van a estar el día del pregón es porque "lo creo conveniente artísticamente, porque quiero un Carnaval abierto para todos, sin vallas y sin restricciones", aunque aclaró que sí habrá aforo -y gradas- en las galas. Además, el director artístico subrayó que una parte de la escenografía no se pondrá desde el principio, sino a partir del 28 de febrero -día de la Gala de la Reina- "y ya entenderán el porqué".

La concejala Inmaculada Medina acabó la presentación de los espacios para el Carnaval asegurando que "van a intentar conciliar el derecho al descanso con el derecho a la fiesta", conforme a los acuerdos judiciales firmados desde el 5 de febrero de 2015, "que vamos a cumplir a rajatabla".