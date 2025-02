Cayo Mambí se estrena en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Los ritmos carnavaleros y las ganas de bailar se van abriendo camino por Las Palmas de Gran Canaria a pocos días de comenzar las celebraciones de 2025. Una nueva comparsa llega con intención de llenar la pista de pasos salseros fusionados con guaguancó, rumba y bachata. Esta es la agrupación Cayo Mambí, que toma su nombre de un municipio cubano, y se dará a conocer el viernes 21 de febrero en el concurso de comparsas del Carnaval.

Cayo Mambí se conformó en 2024 integrando a personas con experiencia previa en comparsas y bailes latinos, otras que proceden de estilos tan distintos como el hip hop y algunas que apenas empezaron a bailar en mayo del año pasado. Con edades comprendidas entre los 16 y los 56 años, aseguran que los nueve meses que llevan ensayando les han servido para crear un ambiente familiar y de confianza donde disfrutan el tiempo que comparten.

La comparsa Cayo Mambí durante un ensayo / José Carlos Guerra

Su directora, Denise Ortega, es profesora de danza, coreógrafa y veterana de las comparsas. Cuenta que se siente "muy agradecida" por todo lo que supone haber formado su propio grupo, lo cual no hubiera sido posible sin el apoyo de su familia y entorno. "Mi padre puso la semillita. Me dijo: '¿por qué no lo intentamos?, nosotros te ayudamos' y me fue convenciendo. Muchas niñas dijeron que apoyaban mi proyecto y de repente ya tenía un grupo como de 30", relata.

Crear con pasión

Una de sus integrantes es Tiffani Travieso, quien llevaba tiempo recibiendo clases de salsa, bachata y chachachá, además de haber visto en varias ocasiones las actuaciones de otras comparsas. Ha podido presenciar los primeros pasos de Cayo Mambí desde el principio: "Sé el amor y la pasión con que Denise lo hace. Me parece increíble lo que ha creado de la manera en que lo ha hecho".

En el bando de los que aún se están iniciando en el mundo de la danza y las comparsas está Guayre Machado, vecino y amigo de Ortega con gran espíritu carnavalero. No solo nunca había bailado antes; será la primera vez que suba a un escenario.

La comparsa Cayo Mambí durante un ensayo / José Carlos Guerra

Con una mezcla de nervios, ilusión y muchas ganas, cuenta que ha llegado al punto de soñar con el día del concurso. "Yo sé que lo voy a dar todo, ni me planteo no estar el año que viene", explica con entusiasmo. Además de ver el resultado de los últimos meses aprendiendo a bailar, el público también podrá escuchar grabaciones de su voz al principio de las canciones. Pero lo mejor, apunta Machado, es haber conectado con tantas personas en tan poco tiempo y unirse para crear nuevas amistades.

Tejer lazos y confeccionar trajes

Los apoyos que han conseguido, ya que aún no tienen subvenciones, llegaron a través del boca a boca. Gracias a una cadena de contactos consiguieron que un centro escolar les cediera su salón de actos para ensayar los lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 21:30. Asimismo, una asociación vecinal les presta un pequeño local para los días de costura.

El entusiasmo con que sus integrantes se han volcado en la confección de los trajes ha sido una sorpresa para Ortega: "Cuando una persona se apunta a una comparsa es porque quiere bailar, no coser, y yo que vengo de otras comparsas sé que esa es la parte más tediosa. Pero ahora hay días de costura en los no nos podemos ni mover de la cantidad de personas que somos. Nunca había vivido esa sensación".

La comparsa Cayo Mambí en un posado grupal / José Carlos Guerra

Nuevas experiencias

Yaneisy García e Isabella Partabray son algunas de las más jóvenes de la agrupación. García lleva años participando en comparsas infantiles, mientras que Partabray se inició con Cayo Mambí, motivada a intentarlo por su amiga. Aunque tienen un bagaje distinto, para ambas es una experiencia nueva y tienen muchas ganas de mostrar las coreografías que han aprendido. "Todos los días estamos: 'nos queda poco, nos queda poco'", cuentan.

Por su parte, Bryan Santana se ha sorprendido de que le guste tanto tras haber probado con la comparsa, sobre todo porque no fue algo planeado. Tal y como rememora, apenas llevaba unas semanas en clases de salsa y bachata cuando Ortega le propuso sumarse a Cayo Mambí.

Para la directora, esta comparsa es una alegría no solo por los carnavales, sino porque hay un ambiente de compañerismo entre todos sus integrantes. En lo que se refiere a las celebraciones, Ortega está decidida a ofrecer distintas modalidades de danza y buena técnica: "Se trata de dar un buen espectáculo, que es para lo que estamos trabajando mucho".