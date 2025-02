Los Juegos Olímpicos del Carnaval entran en la cuenta atrás para el pregón

La cuenta atrás para el encendido de la llama olímpica en el parque Santa Catalina entra en su recta final. La alcaldesa, Carolina Darias, junto al equipo de la organización, visitó este lunes el montaje del escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025, que en está ocasión estarán dedicados a los Juegos Olímpicos. Brochazos, purpurina y mucho spray para dar forma y color a los últimos detalles que quedan antes del pregón del próximo sábado, 8 de febrero. La gran noche de obertura de la fiesta más importante de la capital correrá a cargo de Orlando Jiménez, director de la afilarmónica los Nietos de Kika.

El templo del Carnaval de los Juegos Olímpicos toma forma. "Todavía quedan unas piezas para colocar, pero ya tenemos el grueso del escenario en pie", señaló Carlos Santana, arquitecto y diseñador de la escenografía donde tendrán lugar las galas y concursos de la fiesta, "esta semana entra la técnica y le dará el empaque que hace falta". Aunque no desveló muchos detalles, adelantó que la tecnología estará muy presente. De hecho, todos los aros olímpicos estarán iluminados por luces led.

Con 20 metros de fondo y 17 de alto, el escenario combina la historia de los Juegos con la fiesta. "Plantea una unión de la antigua Grecia, origen de las olimpiadas, como las conocemos, con la actualidad del Carnaval", apuntó Santos a los medios de comunicación. Además de los aros olímpicos, la estructura contará con media docena de columnas dóricas y un halo de unas 1.200 hojas de laurel doradas coronando todo el conjunto. El pebetero donde estará la llama olímpica será la guinda del pastel.

Montaje del escenario

El montaje del escenario ha sido en tiempo récord, prácticamente. Los trabajos arrancaron en enero tras desmanterlar la feria de atracciones de Navidad. El Ayuntamiento decidió a finales de noviembre que el epicentro de los carnavales regresara a Santa Catalina y descartar así el parque del Estadio Insular -tras las quejas de los vecinos por el impacto que supondría en este pulmón verde de la ciudad-, por lo que hubo que readaptar todo.

Es más, estos días el equipo de escenografía trabaja a contrareloj al mismo tiempo que la constructora Félix Santiago Melián ultima el acondicionamiento de la zona del parque afectada por las obras de la Metroguagua -paralizadas hace más de un año, lo que ha permitido que las carnestolendas regresen a Santa Catalina-. Y es que la fiesta vuelve a su templo, a su casa, tal y como recordaron desde la organización durante la visita. En 2024 tuvieron que celebrarse por fuerza mayor en una parcela del Puerto anexa a Belén María.

Recreación del escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025. / Sociedad de Promoción

"Este es un sueño cumplido no para nosotros, sino para toda la ciudadanía, porque lo estaban pidiendo a gritos", apuntó Josué Quevedo, director artístico de la fiesta, en referencia a la vuelta del Carnaval a Santa Catalina. Quevedo resaltó que la relación con el equipo de escenografía ha sido muy estrecha, "porque el escenario tiene que estar vivo, y tiene que estar vivo para la apertura que haremos en cada gala". No obstante, el isletero no dio demasiados detalles y se limitó a afirmar que la puesta en escena del sábado "va a sorprender".

Nuevas categorías olímpicas

Es más, Quevedo, elevó a los murgueros y a las comparsas a categoría olímpica. Y es que el director artístico ha sido uno de los diseñadores de vestuario de murgas más laureados de los últimos años, tanto en el concurso de Las Palmas de Gran Canaria como en el de Santa Cruz de Tenerife. El pregón, de la mano de la agrupación madre de todos los que vendrían después, los Nietos de Kika, dará cuenta, precisamente, de ese particular homenaje.

"Cuando entren en acción los juegos de luces y todas las pantallas led que están previstas será algo ciertamente espectacular", resaltó Carolina Darias. La alcaldesa resaltó que será "un viaje en el tiempo" entre el pasado olímpico de la Grecia clásica y el carnaval capitalino más actual, "la mitología tiene una parte fundamental en estos carnavales, está todo pensado para un gran disfrute y un gran espectáculo".

Los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria 2025 arrancan este sábado, 8 de febrero, y finalizarán el próximo 16 de marzo con el tradicional entierro de la Sardina. El día previo tendrá lugar la Gran Cabalgata y el anterior, el viernes 14 de marzo, será el concierto de Maluma, estrella colombiana del reguetón y la música urbana que promete atraer a miles de personas hasta Santa Catalina, muchas de ellas de fuera de la Isla.