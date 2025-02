Ya es Carnaval en los talleres de costura: "Dos semanas antes, la gente se vuelve loca"

Las agujas de coser trabajan a toda velocidad a pocos días de comenzar el Carnaval 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. Son muchos los talleres de costura que no dejan de sumar encargos desde hace semanas para confeccionar disfraces nuevos o arreglar los de años anteriores. Lentejuelas y brillo, bordados y accesorios, telas de colores e ideas fantasiosas son la materia prima para elaborar los trajes que llenarán las calles de la ciudad durante las fiestas.

Con las creaciones de Rocío Vera, Kallpa y puntos es uno de los talleres que visten el Carnaval. En estas fechas, Vera señala que hay días en que necesita tirar de horas extra para completar los encargos, aunque lo hace con gusto: "No me desagrada, me gusta cumplir". Por otro lado, también es cierto para poder hacer un buen trabajo y no abrarcar por encima de sus posibilidades, hay ocasiones en que ha tenido que rechazar nuevas peticiones, ya sea porque llegan personas indecisas que esperan hasta el último momento o por la falta de tiempo.

Un escaparate para darse a conocer

Para Rocío Vera, uno de los pilares de su trabajo es la puntualidad, dado que afecta a la satisfacción de su clientela y repercute en su reputación laboral. En este sentido, los carnavales le son de gran ayuda darse a conocer y generar una cantidad de trabajo superior a la que tiene durante la mayor parte del año. Gracias a ello, se ha creado una agenda de clientes que repiten de un año para otro o que, en algunos casos, traen a sus hijos y amigos para hacer disfraces grupales.

Sin embargo, no todos los trajes que salen del taller han nacido de sus manos. Cada vez es más habitual que la gente compre disfraces por internet que resultan más económicos pero, a la hora de probárselos, no les quedan como esperaban y necesitan arreglarlos. De este modo, Vera también trabaja entallando, ampliando, cosiendo defectos o añadiendo elementos que mejoran el conjunto.

Vera explica que la tendencia de comprar disfraces pre-hechos va en aumento, pero eso no significa que deje de tener encargos. En un día pueden llegarle alrededor de cuatro peticiones, pudiendo ir a más cuando se aproximan las fechas de las fiestas. "Dos semanas antes del Carnaval, la gente se vuelve loca", bromea.

Payasos y vaqueros

Aunque la temática de este 2025 son los Juegos Olímpicos, afirma que cada año hace trajes de todo tipo, tanto relacionados con la misma como completamente diferentes. Algunos de los que más suelen triunfar son los de payaso o vaquero, entre otros.

A pocos días de comenzar las celebraciones, los talleres apuran las horas para cumplir con los últimos pedidos. Sus clientes pronto podrán lucir los trajes que resulten de sus ideas y las manos que trabajan la tela en los talleres de costura, indispensables para poner color y brillo a los carnavaleros y a las distintas agrupaciones que actuarán en el escenario y la cabalgata.

