Griegos, romanos y deportistas: estos son los disfraces más buscados del Carnaval 2025

Echando mano de algunos materiales, ideas creativas y un poco de destreza, las telas de colores y el maquillaje se convierten en grandes disfraces para el Carnaval. Las calles de Las Palmas de Gran Canaria ya están a punto para acoger un año más las fiestas mientras los carnavaleros terminan de decidir qué trajes lucirán.

Algunos de los más exitosos girarán en torno a la temática de Los Juegos Olímpicos, sobre todo con una ambientación clásica que se remonta a la Antigua Grecia, el origen de estas celebraciones deportivas. Así lo asegura Rubén del Rosario, jefe de administración de El Kilo San Bernardo, un local repleto de telas para dar rienda suelta a las fantasías.

Del Rosario cuenta que también trabajan otros carnavales, por lo que la demanda es muy diversa. Por un lado, las fiestas de Gáldar miran hacia Egipto, por lo que muchos clientes acuden a la tienda en busca de telas doradas con mucho brillo y pedrería. Por otro lado, los que se decantan por el Carnaval de Maspalomas suelen tener en mente las telas con estampados típicos mexicanos para hacer ponchos o faldas.

Fechas clave para los negocios

La gente que se da el salto a Tenerife opta por pieles, animal print, telas de pelo o antelina para hacerse trajes bajo la temática de África del Carnaval chicharrero. Otros disfraces que suelen tener éxito, y más bajo el paraguas de los Juegos Olímpicos, son los de nadador, gimnasta, jugador de rugby, fútbol o baloncesto, así como los de explorador.

Rubén del Rosario muestra distintas telas en El Kilo San Bernardo / Andrés Cruz

Estas fiestas suponen para El Kilo San Bernardo unas fechas clave por el destacable repunte en las ventas que acarrean. "El Carnaval es el agosto de la parte no turística de la Isla", señala Rodríguez. Por ello, aunque las semanas anteriores ya tiene cierto volumen de clientes, espera que en las próximas haya un flujo mucho mayor: "En cuando la gente ve el pregón, sale disparada a por el disfraz".

Periodos como este permiten al negocio crearse cierto colchón para otras épocas del año en que no hay tanta actividad, sobre todo durante el verano. Aunque el Carnaval acarrea el pico más destacable, también las navidades son fechas muy señaladas para la tienda.

Clientes de todo tipo

Entre sus clientes hay un perfil muy variado de personas. Desde adolescentes que buscan un disfraz "instagrameable" sin hacer una gran inversión hasta personas mayores que quieren pasar un buen rato en las fiestas. Con una sonrisa, Rodríguez recuerda a una clienta de 85 años que acudió a la tienda "para hacerse el disfraz con su grupo de amigas". Por su parte, también hay adultos que invierten dinero en los materiales y la confección, a menudo contratando a modistas, porque quieren un "disfraz elaborado, original y bien cosido".

Asimismo, Rodríguez comenta que no hace falta ser previsor para crear un buen traje, ya que recuerda haber tenido clientes que en menos de un día se han hecho un conjunto elaborado porque no tenían previsto salir pero al final se animaron.

Uno de los pilares más importantes para él es "que la gente se curre el disfraz y no salga a la calle con cualquier cosa" para dar una buena imagen del Archipiélago. "Dentro de tus posibilidades, con cualquier material puedes hacer disfraces. Es simplemente ser un poquito ingenioso. Tenemos que dar la imagen que la Isla y los carnavales se merecen", reflexiona.

Monos naranjas y maquillaje al agua

También hay quienes prefieren comprar disfraces previamente confeccionados, y un lugar idóneo para ello es Carolan Fiestas. Según cuenta Adela Rodríguez, una de sus empleadas, este año están triunfando los trajes griegos y romanos con motivo de la temática olímpica. Concretamente, señala Rodríguez, hay mucha gente que pretende emular a los personajes de Astérix y Obélix.

Sin embargo, en estas fechas suelen vender "de todo un poco", ya que no todos los carnavaleros se ajustan a los temas. Uno de los disfraces atemporales más exitosos, sobre todo entre la gente joven, es el de convicto con mono naranja. Por otro lado, también son habituales las mallas y calentadores de gimnasta, así como el maquillaje al agua.

Una de las clientas que entra a la tienda va directa a un disfraz de egipcia que le pidieron para su hija en el colegio, en Gáldar. Cuenta que, para su propio disfraz, normalmente compra los accesorios y se hace el traje en casa para ir a juego con su grupo de amistades. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, este año lo comprarán hecho, ya que aún no han decidido qué llevarán.

Purpurina biodegradable

Rodríguez destaca que Carolan Fiestas "siempre está buscando novedades", entre las que destaca la purpurina biodegradable que ya es obligatoria para diversas agrupaciones carnavaleras. De hecho, actualmente están liquidando la purpurina convencional hasta agotar el stock para enfocarse únicamente en la biodegradable que, además, es antialérgica.

Una empleada de Carolan Fiestas, en la calle Valencia, muestra frascos de purpurina biodegradable / Andrés Cruz

Asimismo, apunta que incluyen tallas desde la S hasta la XXXL para que todo el mundo pueda encontrar el disfraz que busca del tamaño que necesita. Y es que las personas que acuden al local son muy variadas, pasando por todas las edades y con gustos muy diversos.

Desde que el Carnaval da el pistoletazo de salida con el pregón, comienzan también las semanas en que tienen un mayor flujo de ventas, bien porque hay rezagados que compran los trajes en el último momento, o bien para incluir complementos y detalles de última hora al conjunto.

Ganas de fiesta

Parte del trabajo de Rodríguez consiste en asesorar y dar ideas a los más indecisos que llegan a la tienda sin tener del todo claro lo que buscan. No obstante, también hay quienes van a tiro hecho y "no se quedan tranquilos hasta que no lo consiguen".

Cuenta Rodríguez que, en general, se nota que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria está calentando motores con mucha energía: "Los canarios siempre tenemos ganas de fiesta". Con todo listo para comenzar, a pocos días del comienzo oficial, los carnavaleros se afanan a elegir sus conjuntos y pulir los últimos detalles.

Suscríbete para seguir leyendo