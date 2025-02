"Yo soy Carnaval puro y duro": Iván Artiles, el hombre que lo hace todo en las fiestas

Detrás de las cámaras que captan la magia en el escenario del Carnaval, artistas y diseñadores pasan meses trabajando en los trajes y coreografías para deleitar al público. En ambas categorías entra Iván Artiles, también conocido como Vanessa Artiles o Drag Vánderbilt, que este año participará en la novedosa Noche de Transformistas de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes del brillo y los focos, hace falta proveerse de telas y purpurina que hagan realidad la fantasía.

Transformista, drag y diseñador, Artiles lleva 18 años dedicándose al mundo del espectáculo. Por eso es un cliente habitual de El Kilo San Bernardo, donde los empleados lo conocen como si formara parte de la tienda. "Estoy por contratarlo porque pasa más tiempo aquí que yo", bromea el jefe de administración.

Coser y bailar

Mientras busca telas para confeccionar su propio traje y los de otras personas, explica que estas fechas suponen un importante pico en los encargos que recibe anualmente, por lo que está "hartándose" a comprar materiales. Suele tener clientes que le piden trajes a última hora, sumándose a los fantasiosos maquillajes que realiza durante las fiestas. Todo ello, aunque supone muchas horas de trabajo, también forma parte de él: "Yo soy carnaval puro y duro".

Aunque actualmente está más centrado en el transformismo, participó varios años en la Gala Drag Queen, el último en 2022, haciéndose con el puesto de tercer finalista. Este es uno de los reconocimientos que ha obtenido en los carnavales, incluyendo el de segundo finalista en la misma gala de 2020 o el primer premio como Vanessa Artiles en el Concurso de disfraces en 2023.

Noche de Transformistas

Próximamente, el público podrá disfrutar la actuación de Vanessa Artiles en un evento que se estrena este 2025 en Gran Canaria, trayendo de vuelta los orígenes que abrieron el camino a la Gala Drag. Según adelanta, la Noche de Transformistas estará protagonizada por el humor y la variedad musical que brindarán cinco artistas: Alexis Santos, Elva Garcia, Pedro Daktari, Daneyden y el propio Artiles.

Cuenta que habrá una mezcla de transformismo clásico con elementos modernos y música en directo, abarcando una diversa gama de registros. Apenas han tenido un mes de anticipación para preparar el espectáculo, ya que también ha sido inesperado para los artistas, pero asegura que "este año será increíble".

En su caso, el traje que lucirá este 2025 será de color negro y plata, incluyendo piel y pedrería cosida a mano por él mismo. Su mirada también está puesta en el próximo año, que ya están empezando a planificar, por lo que puede ofrecer algunos anticipos del evento que "va a ser la estrella": más sorpresas, más variedad e incluso magia, ya que también es ilusionista.

Trajes para los focos y las calles

Por otro lado, una de sus numerosas creaciones será pronto iluminada por los focos en el Concurso de Disfraces que tendrá lugar este domingo. Artiles ya ha terminado de dar las últimas puntadas al traje que lucirá Silvia, una de las concursantes, y que será una alegoría del Carnaval.

Entre sus clientes también se encuentran las comparsas Samba do Corazao, una agrupación palmera a la que confecciona ropa desde hace tres años para las fiestas de Los Llanos de Aridane. El diseñador señala que son "por lo menos 300 personas", ya que incluyen agrupaciones para todas las edades: Baby Corazao, Samba Baby, Samba Infantil, Samba do Corazao Junior y Samba do Corazao Adulta.

"Esto es un no parar", señala Artiles, sin dejar de echar un vistazo a las telas. Tiene trabajos relacionados con el mundo del espectáculo, la costura y el transformismo durante todo el año, tanto en Canarias como en la Península, pero febrero es un mes de muchos ensayos, puntadas e hilo. Y es que, aparte, también confecciona disfraces para algunos de los carnavaleros que salen a la calle y a la cabalgata o se suben a las carrozas.

Con el pregón a punto de marcar el inicio de las fiestas, Artiles se afana a hacer las últimas compras para el Carnaval de este año. Sirviéndose de telas, complementos y pedrería, traerá magia y alegría a los escenarios y las calles.